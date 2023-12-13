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Товары от Куфар Маркета

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Прочее

Канцелярские товары для офиса в Беларуси

Магнитнатная двусторонняя доска
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300 р.

Магнитнатная двусторонняя доска

Минск, Центральный

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Алкокалендарь 2024 календарь
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6 р.

Алкокалендарь 2024 календарь

Витебск

Доставка по Беларуси
Для офиса папки

6 р.

Для офиса папки

Минск, Центральный

Наклейки

0.50 р.

Наклейки

Витебск

Маскирующая жидкость Drawing gum, 45 мл, PEBEO

10 р.

Маскирующая жидкость Drawing gum, 45 мл, PEBEO

Минск, Первомайский

Набор карандашей Faber Castell

40 р.

Набор карандашей Faber Castell

Минск, Фрунзенский

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Карандаши

Бесплатно

Карандаши

Минск, Московский

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Скотч

1.80 р.

Скотч

Брест

Бумага А4 Снегурочка

9.50 р.

Бумага А4 Снегурочка

Брестская, Пинск

Краски акварель новые

3 р.

Краски акварель новые

Минск, Московский

Папка-регистратор канцелярская б/у

1 р.

Папка-регистратор канцелярская б/у

Минск, Фрунзенский

Художественные гуашевые краски

10 р.

Художественные гуашевые краски

Витебск

Тушь жидкая(чёрная) и белила цинковые

3 р.

Тушь жидкая(чёрная) и белила цинковые

Витебск

Чудо фломастеры(маркеры)

25 р.

Чудо фломастеры(маркеры)

Гродно

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Мелки цветные

4 р.

Мелки цветные

Минск, Московский

Фломастеры «Холодное сердце»

3 р.

Фломастеры «Холодное сердце»

Минск, Московский

Папка для тетрадей

10 р.

Папка для тетрадей

Могилев

Пластилин новый

5 р.

Пластилин новый

Минск, Московский

Click on 3 Клик он 3 (student's book and workbook)

30 р.

Click on 3 Клик он 3 (student's book and workbook)

Минск, Московский

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Восковой пластилин новый

5 р.

Восковой пластилин новый

Минск, Московский

Масляная пастель ''Сонет''

4 р.

Масляная пастель ''Сонет''

Витебск

Ручка для 3D рисования

30 р.

Ручка для 3D рисования

Гродно

Доставка по Беларуси
Скотч

Договорная

Скотч

Минск, Фрунзенский

Папка-расчетница (мини) для чеков, купюр, б/у, 2шт

1 р.

Папка-расчетница (мини) для чеков, купюр, б/у, 2шт

Гомель

Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

35 р.

Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

Витебск

Доставка по Беларуси
Калькулятор

12 р.

Калькулятор

Минская, Борисов

Скетчбук

8 р.

Скетчбук

Минск, Первомайский

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Ежедневник, планинг

7 р.

Ежедневник, планинг

Гродненская, Слоним

Ежедневники разные

7 р.

Ежедневники разные

Гродненская, Слоним

Тубус

10 р.

Тубус

Минск, Московский

Бумага А4

9 р.

Бумага А4

Минск, Фрунзенский

Пакеты

1 р.

Пакеты

Минск, Фрунзенский

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Степлер настольный до 100 листов

85 р.

Степлер настольный до 100 листов

Витебская, Глубокое

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Листы для монет, купюр, марок, значков, шевронов

2 р.

Листы для монет, купюр, марок, значков, шевронов

Минская, Слуцк

Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Онлайн-заказ

221 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Онлайн-заказ

217 р.

Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Онлайн-заказ

181 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настенный календарь на 3 спирали

8 р.

Настенный календарь на 3 спирали

Витебск

Чековая лента

0.60 р.

Чековая лента

Брестская, Барановичи

Копировальная бумага

10 р.

Копировальная бумага

Витебск

Офисная бумага А4 для принтера печати ксерокопии

10 р.

Офисная бумага А4 для принтера печати ксерокопии

Брест

Папка кожа

66 р.

Папка кожа

Минская, Жодино

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Тетрадь рабочая на печатной основе

Договорная

Тетрадь рабочая на печатной основе

Витебская, Орша

Папки регистратор

8 р.

Папки регистратор

Минск, Фрунзенский

краски акриловые импорт

40 р.

краски акриловые импорт

Минск, Первомайский

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Товары и услуги от компаний

Ручка для 3D рисования

30 р.

Ручка для 3D рисования

Гродно

Доставка по Беларуси
Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

35 р.

Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

Витебск

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Онлайн-заказ

221 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Онлайн-заказ

217 р.

Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Онлайн-заказ

181 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0850680

Онлайн-заказ

142 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0850680

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Jotter 1953182

Онлайн-заказ

68 р.

Ручки Parker коллекция Jotter 1953182

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Набор для юного художника 67 предметов в чемодане на липучке

Онлайн-заказ

22.12 р.

Darvish Набор для юного художника 67 предметов в чемодане на липучке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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