Товары от Куфар Маркета
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0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
Минск, Первомайский
1.04 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Минск, Московский
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5
Гомель
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский
1.10 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 3x4
Витебская, Орша
3 р.
Кабель АВБбшв
Минск, Московский
1.04 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Минск, Московский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
Минск, Первомайский
2.99 р.
Провод ПВС 3*1,5 380B
Минск, Фрунзенский
9.15 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*6,0
Минск, Фрунзенский
2.76 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*1,5 н.660В
Минск, Фрунзенский
1.74 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 2*1,5
Минск, Фрунзенский
0.90 р.
Кабель ГОСТ ВВГ, АВВГ, провод, ШВВП, ПВС, UTP, СИП
Гомель
24 р.
Катушка без провода GLANZEN 4 гн. Ф270мм
Витебская, Новополоцк
25 р.
Катушка без провода GLANZEN 4 гн. с зазем. Ф270мм
Витебская, Новополоцк
1.10 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Брестская, Барановичи
4.20 р.
Кабель ВВГ НГ ls 3х4 3х6, 5х1,5, 5х2,5, 5х4
Минск, Московский
1.04 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5
Витебск
1.05 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 3x1,5 3х2,5
Брест
1.10 р.
Кабель ВВГ НГ ls 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Могилев
1.50 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5
Гродно
1.04 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3x1,5 3x2,5
Могилевская, Бобруйск
1.65 р.
Провод СИП-4 2х16 и 4х16
Минск, Московский
1 р.
Кабель Ввг (П)нг ls 3*1.5 и 3*2.5
Гомель
0.89 р.
Шнур ШВВП 2,0х75 белый
Брестская, Барановичи
1.60 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) LS 2х1,5 ГОСТ
Витебская, Новополоцк
2.41 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А)- LS 2х2,5 ГОСТ
Витебская, Новополоцк
3.31 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А)- LS 3х2,5 ГОСТ
Витебская, Новополоцк
0.75 р.
Кабель АВВГ-П 2х2.5 ГОСТ
Витебская, Новополоцк
1.60 р.
Провод ПВС 2х1,5 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
0.69 р.
Провод ШВВП 2х0.5 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
0.88 р.
Провод ШВВП 2х0,75 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
3.17 р.
Провод СИП-4 2х16.0-0.6/1 ГОСТ
Витебская, Новополоцк
2.37 р.
Провод ПВС 2х2,5 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
2.45 р.
Провод ПВС 3х1,5 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
3.53 р.
Провод ПВС 3х2,5 Белый. ГОСТ
Витебская, Новополоцк
2.09 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (Скидка -7% от 100 метров)
Брестская, Барановичи
2.20 р.
Кабель трехжильный силовой NYM 3х1,5 ГОСТ
Витебск
16 р.
Кабель силовой алюминиевый
Витебск