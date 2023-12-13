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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМаникюр, педикюр

Инструменты для маникюра и педикюра в Беларуси

Инструменты для маникюр педикюр гель лак

35 р.

Инструменты для маникюр педикюр гель лак

Минск, Фрунзенский

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Ножницы для кутикулы Mertz, Yoko, Borovik

27 р.

Ножницы для кутикулы Mertz, Yoko, Borovik

Минск, Ленинский

Кусачки для маникюра и педикюра

20 р.

Кусачки для маникюра и педикюра

Витебск

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Ножницы для кутикулы Nippon Nippers S-01

30 р.

Ножницы для кутикулы Nippon Nippers S-01

Минск, Московский

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Педикюрный шкаф

900 р.

Педикюрный шкаф

Минск, Советский

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Маникюрный станок

50 р.

Маникюрный станок

Гомель

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Набор из 5 двухсторонних дотсов

5 р.

Набор из 5 двухсторонних дотсов

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Машинка для ногтей

60 р.

Машинка для ногтей

Витебская, Орша

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Фреза керамическая новая

5 р.

Фреза керамическая новая

Минск, Фрунзенский

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Боковой держатель (стаканчик) Strong

12 р.

Боковой держатель (стаканчик) Strong

Минская, Слуцк

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Керамические фрезы

4 р.

Керамические фрезы

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фреза алмазная (пламя).

2 р.

Фреза алмазная (пламя).

Могилевская, Горки

Доставка по Беларуси
Штамп для стемпинга новый

5 р.

Штамп для стемпинга новый

Минск, Советский

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Насадка для маникюрной машинки новая

3.50 р.

Насадка для маникюрной машинки новая

Брестская, Барановичи

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Премиальный маникюрный набор ZWILLING TWINOX

900 р.

Премиальный маникюрный набор ZWILLING TWINOX

Минск, Центральный

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Пилки OPI для ногтей полумесяц

0.50 р.

Пилки OPI для ногтей полумесяц

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая Мойка VGT-1200

200 р.

Ультразвуковая Мойка VGT-1200

Минск, Ленинский

SOLINGER маникюрные кусачики

15 р.

SOLINGER маникюрные кусачики

Могилевская, Бобруйск

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Подставка для маникюра складная

32 р.

Подставка для маникюра складная

Минск, Ленинский

Набор кистей для геля

7 р.

Набор кистей для геля

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Прозрачный штамп для изготовления украшений на ногтях SiPL

Онлайн-заказ

10 р.

Прозрачный штамп для изготовления украшений на ногтях SiPL

Минск, Центральный

Monami Кисть для геля / маникюр

10 р.

Monami Кисть для геля / маникюр

Минск, Московский

Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Онлайн-заказ

42 р.
37 р.-12%

Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы маникюрные

32 р.

Ножницы маникюрные

Гродненская, Слоним

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Маникюрный набор новый

35 р.

Маникюрный набор новый

Могилев

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Металические основы для пилок atis 2 шт

8 р.

Металические основы для пилок atis 2 шт

Минская, Солигорск

Кусачки педекюрные большие полотна.

15 р.

Кусачки педекюрные большие полотна.

Гомель

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Прибор для ногтей

65 р.

Прибор для ногтей

Минск, Октябрьский

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Щипцы для ногтей (типсорез)

6 р.

Щипцы для ногтей (типсорез)

Гомель

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

70 р.

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Ножницы разные

2 р.

Ножницы разные

Минск, Центральный

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Педикюрный пылесос MAX Ultimate III 65Вт

230 р.

Педикюрный пылесос MAX Ultimate III 65Вт

Минск, Ленинский

Бестеневая светодиодная лампа на струбцине

190 р.

Бестеневая светодиодная лампа на струбцине

Минск, Ленинский

Фрезер Strong 210/105L (Стронг) 64Вт/35000 об/мин)

190 р.

Фрезер Strong 210/105L (Стронг) 64Вт/35000 об/мин)

Минск, Ленинский

Материалы для маникюра, лампа, фрезер

50 р.

Материалы для маникюра, лампа, фрезер

Минская, Фаниполь

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Ножницы маникюрные щипцы

13 р.

Ножницы маникюрные щипцы

Минск, Ленинский

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Стемпинг для ногтей

15 р.

Стемпинг для ногтей

Витебская, Новополоцк

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пилочки для ногтей новые

17 р.

пилочки для ногтей новые

Минск, Партизанский

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Фреза

15 р.

Фреза

Гомель

Маникюрные ножницы и пилочка Zinger

5 р.

Маникюрные ножницы и пилочка Zinger

Витебская, Другие города

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Ультрафиолетовый стерилизатор MY-1002

75 р.

Ультрафиолетовый стерилизатор MY-1002

Минск, Ленинский

Книпсер для ногтей, кусачки для ногтей с пилочкой

5 р.

Книпсер для ногтей, кусачки для ногтей с пилочкой

Гомель

Набор для маникюра и педикюра

55 р.

Набор для маникюра и педикюра

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Набор из 5 двухсторонних дотсов

5 р.

Набор из 5 двухсторонних дотсов

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Керамические фрезы

4 р.

Керамические фрезы

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фреза алмазная (пламя).

2 р.

Фреза алмазная (пламя).

Могилевская, Горки

Доставка по Беларуси
Пилки OPI для ногтей полумесяц

0.50 р.

Пилки OPI для ногтей полумесяц

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор кистей для геля

7 р.

Набор кистей для геля

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Онлайн-заказ

42 р.
37 р.-12%

Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

70 р.

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Пинцет для удаления рыбных костей ZHIMEL

Онлайн-заказ

11 р.

Пинцет для удаления рыбных костей ZHIMEL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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