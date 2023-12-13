Товары от Куфар Маркета
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Фитнес-браслеты в БеларусиВсе объявления
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2 812.37 р.
Умные часы Garmin Fenix 7S 42 мм (серебристый/графитовый)
Минск, Центральный
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1 099 р.
Умные часы Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 мм (серебристый)
Минск, Центральный
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120.46 р.
Умные часы Haylou RT LS05S
Минск, Центральный
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695.75 р.
Фитнес-браслет Healbe GoBe3 (бордовый)
Минск, Центральный
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296 р.
Умные часы Amazfit GTS 2 mini (фламинго розовый)
Минск, Центральный
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208.57 р.
Умные часы Amazfit POP 3R (серебристый, с силиконовым ремешком)
Минск, Центральный
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1 398 р.
Умные часы Apple Watch Series 8 41 мм (алюминиевый корпус, красный/красный, спортивный силиконовый р
Минск, Центральный
30 р.
Фитнес-браслет Smart Band M8 русская версия НОВИНКА 2023 года
Минск, Фрунзенский
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99.27 р.
Умные часы Geozon Active (оранжевый)
Минск, Центральный
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73.06 р.
Умные часы Geozon Classic (голубой)
Минск, Центральный
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157.11 р.
Умные часы Кнопка жизни Aimoto Marvel Человек-паук
Минск, Центральный
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285.40 р.
Умные часы Amazfit GTS 4 Mini (фламинго розовый)
Минск, Центральный
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771.94 р.
Умные часы Amazfit GTS (черный)
Минск, Центральный
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104.68 р.
Детские умные часы Geozon Air (оранжевый)
Минск, Центральный
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168.91 р.
Детские умные часы Elari FixiTime Fun (сиреневый)
Минск, Центральный
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710 р.
Умные часы Samsung Galaxy Watch4 44мм (серебро)
Минск, Центральный
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1 757.80 р.
Умные часы и браслеты Garmin Fenix 6s Pro (черный)
Минск, Центральный
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1 543.37 р.
Умные часы Apple Watch Series 8 41 мм (алюминиевый корпус, звездный свет/звездный свет, спортивный с
Минск, Центральный
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648.54 р.
Умные часы Amazfit T-Rex 2 (угольно-черный)
Минск, Центральный
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368.11 р.
Детские умные часы Elari KidPhone 4G Wink (сиреневый)
Минск, Центральный
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192.45 р.
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 (золотистый, с кремовым силиконовым ремешком, международная верси
Минск, Центральный
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1 018 р.
Умные часы Apple Watch SE 2 40 мм (алюминиевый корпус, полуночный/полуночный, спортивный силиконовый
Минск, Центральный
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684.01 р.
Умные часы Samsung Galaxy Watch4 40мм (розовое золото)
Минск, Центральный
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1 958.19 р.
Умные часы Apple Watch Series 9 45 мм (алюминиевый корпус, розовый/розовый, спортивный силиконовый р
Минск, Центральный
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169.53 р.
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 (серый, с черным силиконовым ремешком, международная версия)
Минск, Центральный
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199 р.
Умные часы Amazfit Bip U Pro (зелёный)
Минск, Центральный
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169 р.
Умные часы Elari Kidphone Fresh (бирюзовый)
Минск, Центральный
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122.40 р.
Умные часы Huawei Band 6 международная версия (графитовый черный)
Минск, Центральный
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109 р.
Умные часы ELARI KidPhone 2 (розовый)
Минск, Центральный
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119.17 р.
Умные часы JET Sport SW-8 (черный)
Минск, Центральный
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104.08 р.
Умные часы Кнопка жизни Aimoto Kid Mini Единорог
Минск, Центральный
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173.22 р.
Умные часы Aimoto Vita (красный)
Минск, Центральный
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164.28 р.
Умные часы Aimoto Pro 4G (розовый)
Минск, Центральный
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159.35 р.
Умные часы Aimoto Pro 4G (черный)
Минск, Центральный
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141.50 р.
Умные часы ELARI FixiTime Fun (фиолетовый)
Минск, Центральный
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146.14 р.
Умные часы Canyon Salt SW-78 (розовый)
Минск, Центральный
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142.56 р.
Умные часы и браслеты Garmin Vivofit jr (настоящий цветок)
Минск, Центральный
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90.71 р.
Умные часы Aimoto Kid Mini (черный)
Минск, Центральный
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56 р.
Умные часы Aimoto Element (синий)
Минск, Центральный
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59 р.
Умные часы Aimoto Element (розовый)
Минск, Центральный
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137.57 р.
Детские умные часы Geozon Kid (розовый)
Минск, Центральный
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767.14 р.
Умные часы Amazfit Balance (серый закат)
Минск, Центральный
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1 090 р.
Умные часы Apple Watch SE Nike 40 мм (алюминий серый космос/антрацит)
Минск, Центральный