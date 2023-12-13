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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Договорная

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Онлайн-заказ

255.50 р.

Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к

1.95 р.

Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА

12.80 р.

Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-

6.03 р.

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС

24.39 р.

АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)

Онлайн-заказ

275.40 р.

Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757

Онлайн-заказ

0.06 р.

Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Наконечник НШВИ 4,0- 9 серый, КС, арт.91706

Онлайн-заказ

0.05 р.

Наконечник НШВИ 4,0- 9 серый, КС, арт.91706

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Наконечник НШВИ 1,0-10 желтый, КС, 91715

Онлайн-заказ

0.05 р.

Наконечник НШВИ 1,0-10 желтый, КС, 91715

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный прожектор Einhell TC-CL 18/1800 (без АКБ)

Онлайн-заказ

207.70 р.

Уличный прожектор Einhell TC-CL 18/1800 (без АКБ)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный подвесной светильник Feron PL642 11648

Онлайн-заказ

242.50 р.

Уличный подвесной светильник Feron PL642 11648

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Ресанта Lux АСН-2000Н/1-Ц

Онлайн-заказ

242.30 р.

Стабилизатор напряжения Ресанта Lux АСН-2000Н/1-Ц

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Defender REAL 1000 VA

Онлайн-заказ

337.60 р.

Стабилизатор напряжения Defender REAL 1000 VA

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5000/1-Ц

Онлайн-заказ

437.40 р.

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5000/1-Ц

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Садовый светильник Eglo Monreale 98123

Онлайн-заказ

269.20 р.

Садовый светильник Eglo Monreale 98123

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличное освещение и прожекторы Feron PL550 11891

Онлайн-заказ

253.40 р.

Уличное освещение и прожекторы Feron PL550 11891

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Садовый светильник Novotech Dantella 358447

Онлайн-заказ

449.40 р.

Садовый светильник Novotech Dantella 358447

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Садовый светильник ST Luce Ansa SL094.445.01

Онлайн-заказ

294.90 р.

Садовый светильник ST Luce Ansa SL094.445.01

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный настенный светильник Elektrostandard Spica D GL 1026D (кофе)

Онлайн-заказ

286.50 р.

Уличный настенный светильник Elektrostandard Spica D GL 1026D (кофе)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Фасадный светильник Odeon Light Tibro 3907/10WL

Онлайн-заказ

265.10 р.

Фасадный светильник Odeon Light Tibro 3907/10WL

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Счетчик CE 318 BY C3.146.JR.QUVF (5-100) А, (оптопорт, радиомодем, реле управления нагрузкой)

610 р.

Счетчик CE 318 BY C3.146.JR.QUVF (5-100) А, (оптопорт, радиомодем, реле управления нагрузкой)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Корпус пластиковый КМПн-8 модулей IP65 201мм*155мм*90мм

40 р.

Корпус пластиковый КМПн-8 модулей IP65 201мм*155мм*90мм

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Инструмент ШТУРМ STСD3118P-AC, Аккум-ор и др

48.97 р.

Инструмент ШТУРМ STСD3118P-AC, Аккум-ор и др

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор DELTA GEL 12V-20

145 р.

Аккумулятор DELTA GEL 12V-20

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор DELTA GEL 12V-15

125 р.

Аккумулятор DELTA GEL 12V-15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор DELTA CGD 12V-12

110 р.

Аккумулятор DELTA CGD 12V-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Delta GX 12V-12

99 р.

Аккумулятор Delta GX 12V-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Delta GX 12V-17

150 р.

Аккумулятор Delta GX 12V-17

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лабораторные блоки питания

Договорная

Лабораторные блоки питания

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Электронно-релейный стабилизатор напряжения SOLPI-M SLP 500 BA (настенный)

165 р.

Электронно-релейный стабилизатор напряжения SOLPI-M SLP 500 BA (настенный)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Реле напряжения и автоматика

70 р.

Реле напряжения и автоматика

Гомель

Доставка по Беларуси
Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4248/1C

Онлайн-заказ

211.90 р.

Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4248/1C

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Edon CB-30

Онлайн-заказ

210 р.

Зарядное устройство Edon CB-30

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный настенный светильник Favourite Barrel 3020-1W

Онлайн-заказ

204.30 р.

Уличный настенный светильник Favourite Barrel 3020-1W

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный накладной светильник Fumagalli Rita 1T3.000.000.BYE27

Онлайн-заказ

204.20 р.

Уличный накладной светильник Fumagalli Rita 1T3.000.000.BYE27

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4247/1C

Онлайн-заказ

203.50 р.

Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4247/1C

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный настенный светильник Favourite Visum 3024-1W

Онлайн-заказ

199.60 р.

Уличный настенный светильник Favourite Visum 3024-1W

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Щит учетно-распределительный Rucelf ЩРУ-1Н-12Р IP54

Онлайн-заказ

196.20 р.

Щит учетно-распределительный Rucelf ЩРУ-1Н-12Р IP54

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный настенный светильник Odeon Light House 4042/1W

Онлайн-заказ

193.30 р.

Уличный настенный светильник Odeon Light House 4042/1W

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличное освещение и прожекторы Feron DH0905 11657

Онлайн-заказ

187.90 р.

Уличное освещение и прожекторы Feron DH0905 11657

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Edon CB-20

Онлайн-заказ

187.60 р.

Зарядное устройство Edon CB-20

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Уличный настенный светильник Odeon Light Gino 4048/1W

Онлайн-заказ

172.90 р.

Уличный настенный светильник Odeon Light Gino 4048/1W

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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