Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
Договорная
Частотный преобразователь (Частотник) Минск
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
255.50 р.
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12
Могилевская, Бобруйск
1.95 р.
Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к
Минск, Фрунзенский
12.80 р.
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА
Минск, Фрунзенский
6.03 р.
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-
Минск, Фрунзенский
24.39 р.
АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
275.40 р.
Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
0.06 р.
Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
0.05 р.
Наконечник НШВИ 4,0- 9 серый, КС, арт.91706
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
0.05 р.
Наконечник НШВИ 1,0-10 желтый, КС, 91715
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
207.70 р.
Уличный прожектор Einhell TC-CL 18/1800 (без АКБ)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
242.50 р.
Уличный подвесной светильник Feron PL642 11648
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
242.30 р.
Стабилизатор напряжения Ресанта Lux АСН-2000Н/1-Ц
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
337.60 р.
Стабилизатор напряжения Defender REAL 1000 VA
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
437.40 р.
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5000/1-Ц
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
269.20 р.
Садовый светильник Eglo Monreale 98123
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
253.40 р.
Уличное освещение и прожекторы Feron PL550 11891
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
449.40 р.
Садовый светильник Novotech Dantella 358447
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
294.90 р.
Садовый светильник ST Luce Ansa SL094.445.01
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
286.50 р.
Уличный настенный светильник Elektrostandard Spica D GL 1026D (кофе)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
265.10 р.
Фасадный светильник Odeon Light Tibro 3907/10WL
Могилевская, Бобруйск
610 р.
Счетчик CE 318 BY C3.146.JR.QUVF (5-100) А, (оптопорт, радиомодем, реле управления нагрузкой)
Минск, Московский
40 р.
Корпус пластиковый КМПн-8 модулей IP65 201мм*155мм*90мм
Витебская, Новополоцк
48.97 р.
Инструмент ШТУРМ STСD3118P-AC, Аккум-ор и др
Минск, Первомайский
145 р.
Аккумулятор DELTA GEL 12V-20
Минск, Центральный
125 р.
Аккумулятор DELTA GEL 12V-15
Минск, Центральный
110 р.
Аккумулятор DELTA CGD 12V-12
Минск, Центральный
99 р.
Аккумулятор Delta GX 12V-12
Минск, Центральный
150 р.
Аккумулятор Delta GX 12V-17
Минск, Центральный
Договорная
Лабораторные блоки питания
Минск, Партизанский
165 р.
Электронно-релейный стабилизатор напряжения SOLPI-M SLP 500 BA (настенный)
Минск, Фрунзенский
70 р.
Реле напряжения и автоматика
Гомель
Онлайн-заказ
211.90 р.
Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4248/1C
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
210 р.
Зарядное устройство Edon CB-30
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
204.30 р.
Уличный настенный светильник Favourite Barrel 3020-1W
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
204.20 р.
Уличный накладной светильник Fumagalli Rita 1T3.000.000.BYE27
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
203.50 р.
Припотолочная люстра Odeon Light Bosco 4247/1C
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
199.60 р.
Уличный настенный светильник Favourite Visum 3024-1W
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
196.20 р.
Щит учетно-распределительный Rucelf ЩРУ-1Н-12Р IP54
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
193.30 р.
Уличный настенный светильник Odeon Light House 4042/1W
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
187.90 р.
Уличное освещение и прожекторы Feron DH0905 11657
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
187.60 р.
Зарядное устройство Edon CB-20
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
172.90 р.
Уличный настенный светильник Odeon Light Gino 4048/1W
Могилевская, Бобруйск