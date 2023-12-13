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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

50 р.

Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чага с Шиповником ''Алфит''

14.50 р.

Чага с Шиповником ''Алфит''

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Хвойный экстракт Кедромин (Кедроминка)

10.50 р.

Хвойный экстракт Кедромин (Кедроминка)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фитосборы ''Алфит'' (травяной сбор), Фармацевтический завод ''Гален''

19.20 р.

Фитосборы ''Алфит'' (травяной сбор), Фармацевтический завод ''Гален''

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Саган Дайля (Рододендрон Адамса)

8.50 р.

Саган Дайля (Рододендрон Адамса)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Гречишный чай

6.50 р.

Гречишный чай

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Травяной чай по авторским рецептам из сердца Сибири (Иван чай)

12 р.

Травяной чай по авторским рецептам из сердца Сибири (Иван чай)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Сушеные цветы (Роза, вереск, лаванда, ромашка, календула)

4.50 р.

Сушеные цветы (Роза, вереск, лаванда, ромашка, календула)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Кофе Далмайер, 500 грамм (Брест)

21 р.

Кофе Далмайер, 500 грамм (Брест)

Брест

Доставка по Беларуси
Травы Алтая, плоды, цветы, корни

Договорная

Травы Алтая, плоды, цветы, корни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Кэроб (пр-во Испания)

4 р.

Кэроб (пр-во Испания)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Бузина черная с сиропом топинамбура (без сахара)

21 р.

Бузина черная с сиропом топинамбура (без сахара)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Курильский чай (лапчатка кустарниковая), 50гр.

10 р.

Курильский чай (лапчатка кустарниковая), 50гр.

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Анчан (клитория, синий чай)

16 р.

Анчан (клитория, синий чай)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Гинкго Билоба (сушеный лист)

6.50 р.

Гинкго Билоба (сушеный лист)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Сбитень пихтовый (имбирь, шалфей)

12 р.

Сбитень пихтовый (имбирь, шалфей)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Кофе Movenpick Caffe Crema в зернах 500 г

Онлайн-заказ

29 р.

Кофе Movenpick Caffe Crema в зернах 500 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе Movenpick Classic молотый 500 г

Онлайн-заказ

24 р.

Кофе Movenpick Classic молотый 500 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Эликсир на травах ''Кавказский Целитель'' 200 мл.

15 р.

Эликсир на травах ''Кавказский Целитель'' 200 мл.

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Травяной сбор направленного действия

13.50 р.

Травяной сбор направленного действия

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Кофе Alberto Caffe Crema в зернах 1000 г

Онлайн-заказ

49 р.

Кофе Alberto Caffe Crema в зернах 1000 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе Alberto Espresso в зернах 1000 г

Онлайн-заказ

49 р.

Кофе Alberto Espresso в зернах 1000 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г

Онлайн-заказ

55 р.

Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе Movenpick Espresso в зернах 500 г

Онлайн-заказ

29 р.

Кофе Movenpick Espresso в зернах 500 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе в капсулах Movenpick Ristretto Espresso 10 шт

Онлайн-заказ

15 р.

Кофе в капсулах Movenpick Ristretto Espresso 10 шт

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе в капсулах Movenpick Green Cap Intenso Espresso 10 шт

Онлайн-заказ

15 р.

Кофе в капсулах Movenpick Green Cap Intenso Espresso 10 шт

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе J.J.Darboven Kranzchen Kaffee молотый 500 г

Онлайн-заказ

19 р.

Кофе J.J.Darboven Kranzchen Kaffee молотый 500 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кофе Movenpick Edle Komposition молотый 500 г

Онлайн-заказ

24 р.

Кофе Movenpick Edle Komposition молотый 500 г

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Какао порошок 1 кг

25 р.

Какао порошок 1 кг

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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