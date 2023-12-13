Товары от Куфар Маркета
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50 р.
Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста
Минск, Центральный
14.50 р.
Чага с Шиповником ''Алфит''
Минская, Солигорск
10.50 р.
Хвойный экстракт Кедромин (Кедроминка)
Минская, Солигорск
19.20 р.
Фитосборы ''Алфит'' (травяной сбор), Фармацевтический завод ''Гален''
Минская, Солигорск
8.50 р.
Саган Дайля (Рододендрон Адамса)
Минская, Солигорск
6.50 р.
Гречишный чай
Минская, Солигорск
12 р.
Травяной чай по авторским рецептам из сердца Сибири (Иван чай)
Минская, Солигорск
4.50 р.
Сушеные цветы (Роза, вереск, лаванда, ромашка, календула)
Минская, Солигорск
21 р.
Кофе Далмайер, 500 грамм (Брест)
Брест
Договорная
Травы Алтая, плоды, цветы, корни
Минская, Солигорск
4 р.
Кэроб (пр-во Испания)
Минская, Солигорск
21 р.
Бузина черная с сиропом топинамбура (без сахара)
Минская, Солигорск
10 р.
Курильский чай (лапчатка кустарниковая), 50гр.
Минская, Солигорск
16 р.
Анчан (клитория, синий чай)
Минская, Солигорск
6.50 р.
Гинкго Билоба (сушеный лист)
Минская, Солигорск
12 р.
Сбитень пихтовый (имбирь, шалфей)
Минская, Солигорск
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29 р.
Кофе Movenpick Caffe Crema в зернах 500 г
Минск, Ленинский
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24 р.
Кофе Movenpick Classic молотый 500 г
Минск, Ленинский
15 р.
Эликсир на травах ''Кавказский Целитель'' 200 мл.
Минская, Солигорск
13.50 р.
Травяной сбор направленного действия
Минская, Солигорск
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49 р.
Кофе Alberto Caffe Crema в зернах 1000 г
Минск, Ленинский
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49 р.
Кофе Alberto Espresso в зернах 1000 г
Минск, Ленинский
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55 р.
Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
Минск, Ленинский
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29 р.
Кофе Movenpick Espresso в зернах 500 г
Минск, Ленинский
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15 р.
Кофе в капсулах Movenpick Ristretto Espresso 10 шт
Минск, Ленинский
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15 р.
Кофе в капсулах Movenpick Green Cap Intenso Espresso 10 шт
Минск, Ленинский
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19 р.
Кофе J.J.Darboven Kranzchen Kaffee молотый 500 г
Минск, Ленинский
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24 р.
Кофе Movenpick Edle Komposition молотый 500 г
Минск, Ленинский
25 р.
Какао порошок 1 кг
Минск, Первомайский