Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Беларуси
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водарасаль
Минск, Советский
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Школа #61
Гомель
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Пропала охотничья собака
Гродненская, Зельва
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Ключи
Гродно
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Утерян телефон
Минск, Советский
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Утеряно кольцо
Брест
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Найден номерной знак
Витебская, Новополоцк
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найдена овчарка
Минск, Партизанский
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утерян
Гродненская, Лида
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НАЙДЕНА КАРТА
Витебск
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Найден Apple Watch
Гродненская, Лида
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Найдена кошка
Минская, Борисов
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Бюро находок
Брестская, Барановичи
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Найден Йорк в критическом состоянии
Витебск
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Колпак рено
Брест
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Бюро находок
Гродно
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Найдены женские перчатки
Минск, Московский
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Нашёл проездной отдам владельцу
Минск, Первомайский
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Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в
Брест
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Найдено
Брестская, Барановичи
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Пропала собака
Гомель
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Найдена собака
Гродно
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Утерян пульт выкидной от сигнализации авто
Гомель
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Найден пульт от сигнализации Раен Фрунзе
Гродненская, Лида
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Пропал кот Лева
Витебская, Орша
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Утерян ключ от автомобиля Geely
Могилевская, Бобруйск
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Утерян колпак колесный
Витебск
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Значёк
Гомельская, Речица
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Нашёл ключи
Гродненская, Волковыск
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Найден студенческий билет
Витебск
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Найдена флешка
Брест
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Найдены ключи
Минская, Копыль
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Пропала
Могилевская, Бобруйск
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Утерян ключ
Минск, Фрунзенский
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Старые белорусские рубли настоящие
Брест
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Утерян автомобильный ключ Nissan
Гродно
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Пропал кот
Гомельская, Речица
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Противогаз ГП7
Витебск
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Утерян Детский кошелёк
Гродненская, Лида
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Найдены ключи
Витебск
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Найдены ключи от автомобиля Ситроен
Брест
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Утеряна Husqvarna 445
Гродно
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Ключница с ключами
Брестская, Барановичи