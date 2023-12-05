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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Жодино

Машинка для стрижки СССР

20 р.

Машинка для стрижки СССР

Минская, Жодино

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РадиоприемникСССР

Договорная

РадиоприемникСССР

Минская, Жодино

Бритва Спутник механическая

30 р.

Бритва Спутник механическая

Минская, Жодино

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Санки старинные

200 р.

Санки старинные

Минская, Жодино

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1 рубль 1964года

50 р.

1 рубль 1964года

Минская, Жодино

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Двигатель из СССР

40 р.

Двигатель из СССР

Минская, Жодино

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Часы Электроника

Договорная

Часы Электроника

Минская, Жодино

Ракушка морская

15 р.

Ракушка морская

Минская, Жодино

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Подсумок для гранат

10 р.

Подсумок для гранат

Минская, Жодино

Икона Петра и Февронии

25 р.

Икона Петра и Февронии

Минская, Жодино

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Кукла

30 р.

Кукла

Минская, Жодино

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куртка аля 60е Большой размер

45 р.

куртка аля 60е Большой размер

Минская, Жодино

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Часы настенные СССР

25 р.

Часы настенные СССР

Минская, Жодино

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Планшет сумка сержантская полевая

30 р.

Планшет сумка сержантская полевая

Минская, Жодино

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Статуэтка

Договорная

Статуэтка

Минская, Жодино

статуэтка

20 р.

статуэтка

Минская, Жодино

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Браслет серебро

Договорная

Браслет серебро

Минская, Жодино

Арифмометр Быстрица 2

Договорная

Арифмометр Быстрица 2

Минская, Жодино

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90-е.ремешок(адидас)19см

10 р.

90-е.ремешок(адидас)19см

Минская, Жодино

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Плафоны для люстры

50 р.

Плафоны для люстры

Минская, Жодино

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Часы из оникса

50 р.

Часы из оникса

Минская, Жодино

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Пано

20 р.

Пано

Минская, Жодино

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Монеты

Договорная

Монеты

Минская, Жодино

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Картина

10 р.

Картина

Минская, Жодино

Монеты

30 р.

Монеты

Минская, Жодино

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