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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Жодино

энциклопедии

50 р.

энциклопедии

Минская, Жодино

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Монета , немецки марки

Договорная

Монета , немецки марки

Минская, Жодино

Юбилейные монеты и монеты СССР

Договорная

Юбилейные монеты и монеты СССР

Минская, Жодино

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Фен СССР

30 р.

Фен СССР

Минская, Жодино

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Коллекция кукол Дамы эпохи

40 р.

Коллекция кукол Дамы эпохи

Минская, Жодино

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значки

2 р.

значки

Минская, Жодино

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Ракушка морская

23 р.

Ракушка морская

Минская, Жодино

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Будильник

15 р.

Будильник

Минская, Жодино

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Свечи новые

7 р.

Свечи новые

Минская, Жодино

Статуэтка ''Жених и невеста''

Договорная

Статуэтка ''Жених и невеста''

Минская, Жодино

Винтажный сервиз.

Договорная

Винтажный сервиз.

Минская, Жодино

Дед Мороз 44 см. 1970 года

85 р.

Дед Мороз 44 см. 1970 года

Минская, Жодино

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Статуэтки

Договорная

Статуэтки

Минская, Жодино

Киндер Винни Пух.

40 р.

Киндер Винни Пух.

Минская, Жодино

деревянный человек 30см

15 р.

деревянный человек 30см

Минская, Жодино

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Дамы эпохи deagostini

5 р.

Дамы эпохи deagostini

Минская, Жодино

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Монеты серебро банка РБ

900 р.

Монеты серебро банка РБ

Минская, Жодино

керосиновая лампа

Договорная

керосиновая лампа

Минская, Жодино

Значки ссср

Договорная

Значки ссср

Минская, Жодино

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Значки СССР

5 р.

Значки СССР

Минская, Жодино

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Планшет офицера

25 р.

Планшет офицера

Минская, Жодино

СЛИВОЧНИК 80-Х

10 р.

СЛИВОЧНИК 80-Х

Минская, Жодино

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Монеты 1руб банка РБ

410 р.

Монеты 1руб банка РБ

Минская, Жодино

ог138 длина 68см

25 р.

ог138 длина 68см

Минская, Жодино

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Мельхиоровая ёмкость СССР

15 р.

Мельхиоровая ёмкость СССР

Минская, Жодино

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Машинка для стрижки СССР

20 р.

Машинка для стрижки СССР

Минская, Жодино

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РадиоприемникСССР

Договорная

РадиоприемникСССР

Минская, Жодино

Мрамор ссср

116 р.

Мрамор ссср

Минская, Жодино

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Сервиз мадонна 30 предметов

320 р.

Сервиз мадонна 30 предметов

Минская, Жодино

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Сахарница, варенница

26 р.

Сахарница, варенница

Минская, Жодино

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кофейный сервиз СССР(Зимонька).

30 р.

кофейный сервиз СССР(Зимонька).

Минская, Жодино

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Часики механические(луч)

25 р.

Часики механические(луч)

Минская, Жодино

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Вазы ссср

66 р.

Вазы ссср

Минская, Жодино

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Конфетница

50 р.

Конфетница

Минская, Жодино

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Бритва Спутник механическая

30 р.

Бритва Спутник механическая

Минская, Жодино

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Санки старинные

200 р.

Санки старинные

Минская, Жодино

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Антиквариат

250 р.

Антиквариат

Минская, Жодино

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Наклейки панини барби звезда.

10 р.

Наклейки панини барби звезда.

Минская, Жодино

5 рублей 1991 года Россия

150 р.

5 рублей 1991 года Россия

Минская, Жодино

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2 рубля

100 р.

2 рубля

Минская, Жодино

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1 рубль 1964года

50 р.

1 рубль 1964года

Минская, Жодино

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Почтовые марки Китай

Договорная

Почтовые марки Китай

Минская, Жодино

Двигатель из СССР

40 р.

Двигатель из СССР

Минская, Жодино

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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