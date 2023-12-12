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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Жлобине

Вышивки - ручная работа времён СССР

Договорная

Вышивки - ручная работа времён СССР

Гомельская, Жлобин

Мумистикеры

1 р.

Мумистикеры

Гомельская, Жлобин

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Шлем

Договорная

Шлем

Гомельская, Жлобин

Подстаканники СССР

40 р.

Подстаканники СССР

Гомельская, Жлобин

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10 рублей ссср

70 р.

10 рублей ссср

Гомельская, Жлобин

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Шкатулка из СССР

14 р.

Шкатулка из СССР

Гомельская, Жлобин

Книги старые

Договорная

Книги старые

Гомельская, Жлобин

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Часы СССР

25 р.

Часы СССР

Гомельская, Жлобин

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Артефакт

150 р.

Артефакт

Гомельская, Жлобин

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Шлем

160 р.

Шлем

Гомельская, Жлобин

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Швейная машинка детская.

10 р.

Швейная машинка детская.

Гомельская, Жлобин

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Ковер со стены из СССР

65 р.

Ковер со стены из СССР

Гомельская, Жлобин

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Автограф Даниса Зарипова [Ак Барс]

Договорная

Автограф Даниса Зарипова [Ак Барс]

Гомельская, Жлобин

Бабушкино кружево

Договорная

Бабушкино кружево

Гомельская, Жлобин

Книги и билеты старинные

Договорная

Книги и билеты старинные

Гомельская, Жлобин

Контейнер для дискет 5,25''

Договорная

Контейнер для дискет 5,25''

Гомельская, Жлобин

диапроектор спутник 2

30 р.

диапроектор спутник 2

Гомельская, Жлобин

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Часы

Договорная

Часы

Гомельская, Жлобин

Весы Ювелирные

25 р.

Весы Ювелирные

Гомельская, Жлобин

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Театральные программки/буклеты. СССР

20 р.

Театральные программки/буклеты. СССР

Гомельская, Жлобин

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Винтажная Бейсбольная перчатка Franklin

25 р.

Винтажная Бейсбольная перчатка Franklin

Гомельская, Жлобин

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Материнская плата M396F

Договорная

Материнская плата M396F

Гомельская, Жлобин

Эмблемы и значки из СССР

Договорная

Эмблемы и значки из СССР

Гомельская, Жлобин

Набор бокалов и рюмок

25 р.

Набор бокалов и рюмок

Гомельская, Жлобин

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Полотенца - рушники праздничные времён СССР

16 р.

Полотенца - рушники праздничные времён СССР

Гомельская, Жлобин

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Альбомы для фото

8 р.

Альбомы для фото

Гомельская, Жлобин

Дозиметр ДП-5В с ящиком

100 р.

Дозиметр ДП-5В с ящиком

Гомельская, Жлобин

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Рушник

20 р.

Рушник

Гомельская, Жлобин

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Икорницы, серебро, новодел

Договорная

Икорницы, серебро, новодел

Гомельская, Жлобин

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Ключ военный старинный

Договорная

Ключ военный старинный

Гомельская, Жлобин

Погоны ВМФ, сержанские

Договорная

Погоны ВМФ, сержанские

Гомельская, Жлобин

Реле времени «Новинка-2»

Договорная

Реле времени «Новинка-2»

Гомельская, Жлобин

Флакон в коллекцию Boss Ma Vie

3 р.

Флакон в коллекцию Boss Ma Vie

Гомельская, Жлобин

Легендарный ящик

99 р.

Легендарный ящик

Гомельская, Жлобин

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Продам новые

1 р.

Продам новые

Гомельская, Жлобин

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