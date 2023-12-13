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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Жлобине

Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Договорная

Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.

Гомельская, Жлобин

Юбилейные монеты СССР.

37 р.

Юбилейные монеты СССР.

Гомельская, Жлобин

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Юбилейные монеты СССР.

43 р.

Юбилейные монеты СССР.

Гомельская, Жлобин

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Картина

1 350 р.

Картина

Гомельская, Жлобин

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Карты официальные Stray kids skz Сынмин 5 star

40 р.

Карты официальные Stray kids skz Сынмин 5 star

Гомельская, Жлобин

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Радиоприёмник «Муромец» 1956г.

340 р.

Радиоприёмник «Муромец» 1956г.

Гомельская, Жлобин

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Юбилейные монеты СССР. РАСПРОДАЖА.

44 р.

Юбилейные монеты СССР. РАСПРОДАЖА.

Гомельская, Жлобин

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Вышивки - ручная работа времён СССР

Договорная

Вышивки - ручная работа времён СССР

Гомельская, Жлобин

25 руб. 2018 г. FIFA чемпионат мира по футболу

30 р.

25 руб. 2018 г. FIFA чемпионат мира по футболу

Гомельская, Жлобин

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Спортивный кубок СССР. Тяжёлая атлетика.

30 р.

Спортивный кубок СССР. Тяжёлая атлетика.

Гомельская, Жлобин

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Спортивный кубок СССР. Тяжёлая атлетика. Штанга.

30 р.

Спортивный кубок СССР. Тяжёлая атлетика. Штанга.

Гомельская, Жлобин

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Радиоприёмник «Балтика РЗ-1»

650 р.

Радиоприёмник «Балтика РЗ-1»

Гомельская, Жлобин

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Карты

30 р.

Карты

Гомельская, Жлобин

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Сувенирные кортики

40 р.

Сувенирные кортики

Гомельская, Жлобин

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Альбом для монет СССР.

38 р.

Альбом для монет СССР.

Гомельская, Жлобин

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Картина из янтаря

15 р.

Картина из янтаря

Гомельская, Жлобин

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Часы с кукушкой Продано

55 р.

Часы с кукушкой Продано

Гомельская, Жлобин

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Юбилейные монеты СССР.

22 р.

Юбилейные монеты СССР.

Гомельская, Жлобин

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Монеты белоруские новые

Договорная

Монеты белоруские новые

Гомельская, Жлобин

Мумистикеры

1 р.

Мумистикеры

Гомельская, Жлобин

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Фарфор статуэтка

40 р.

Фарфор статуэтка

Гомельская, Жлобин

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Денежная купюра СССР

Договорная

Денежная купюра СССР

Гомельская, Жлобин

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Денежные купюры СССР

Договорная

Денежные купюры СССР

Гомельская, Жлобин

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Денежные купюры СССР

Договорная

Денежные купюры СССР

Гомельская, Жлобин

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Денежные купюры СССР

Договорная

Денежные купюры СССР

Гомельская, Жлобин

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Часы Ракета Коперник

100 р.

Часы Ракета Коперник

Гомельская, Жлобин

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Салфетки винтаж Германия

90 р.

Салфетки винтаж Германия

Гомельская, Жлобин

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''Дамы эпохи''

4 р.

''Дамы эпохи''

Гомельская, Жлобин

Машинка для стрижки волос СССР

8 р.

Машинка для стрижки волос СССР

Гомельская, Жлобин

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Редкое издание ''КАЗАЧЬЯ ТРАГЕДИЯ''

200 р.

Редкое издание ''КАЗАЧЬЯ ТРАГЕДИЯ''

Гомельская, Жлобин

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Издание ''Спутник русского во Франции'' 1924 г.

30 р.

Издание ''Спутник русского во Франции'' 1924 г.

Гомельская, Жлобин

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Документы на одно лицо

Договорная

Документы на одно лицо

Гомельская, Жлобин

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2 шт кресло ссср

170 р.

2 шт кресло ссср

Гомельская, Жлобин

Банкноты разные

Договорная

Банкноты разные

Гомельская, Жлобин

Банкноты

Договорная

Банкноты

Гомельская, Жлобин

Шлем

Договорная

Шлем

Гомельская, Жлобин

Перьевая ручка

15 р.

Перьевая ручка

Гомельская, Жлобин

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Картина ручная вышивка

20 р.

Картина ручная вышивка

Гомельская, Жлобин

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КОНВОЛЮТ С ИНТЕРЕСНОЙ ДАРСТВЕННОЙ

500 р.

КОНВОЛЮТ С ИНТЕРЕСНОЙ ДАРСТВЕННОЙ

Гомельская, Жлобин

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Продам старинные деньги

Договорная

Продам старинные деньги

Гомельская, Жлобин

Продам старинные деньги

Договорная

Продам старинные деньги

Гомельская, Жлобин

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Ножницы Германия 1937 год

120 р.

Ножницы Германия 1937 год

Гомельская, Жлобин

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Юбилейные монеты СССР.

54 р.

Юбилейные монеты СССР.

Гомельская, Жлобин

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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