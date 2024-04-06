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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Жлобине

Тарелки

Договорная

Тарелки

Гомельская, Жлобин

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Картины

Договорная

Картины

Гомельская, Жлобин

Продам скатерти СССР

25 р.

Продам скатерти СССР

Гомельская, Жлобин

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Накидки вышивка СССР

15 р.

Накидки вышивка СССР

Гомельская, Жлобин

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Рушник СССР

20 р.

Рушник СССР

Гомельская, Жлобин

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Простыни вышитые СССР

30 р.

Простыни вышитые СССР

Гомельская, Жлобин

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Шкатулка

100 р.

Шкатулка

Гомельская, Жлобин

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Картина из янтаря

15 р.

Картина из янтаря

Гомельская, Жлобин

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Безделушка

35 р.

Безделушка

Витебск

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Чеканка

10 р.

Чеканка

Витебск

Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.

46 р.

Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.

Могилев

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Посуда СССР

60 р.

Посуда СССР

Гомель

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Узбечка с чайничком фарфор статуэтка

100 р.

Узбечка с чайничком фарфор статуэтка

Минск, Московский

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Декоративная чеканная тарелка (30 см)

330 р.

Декоративная чеканная тарелка (30 см)

Минск, Первомайский

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Ложка Хохлома.

8 р.

Ложка Хохлома.

Минск, Ленинский

Яйца фарфоровые

20 р.

Яйца фарфоровые

Минск, Фрунзенский

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Для интерьера

15 р.

Для интерьера

Минск, Фрунзенский

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Кувалда в стиле викингов

250 р.

Кувалда в стиле викингов

Витебск

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Скульптура из глины ручной работы

Договорная

Скульптура из глины ручной работы

Минск, Центральный

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Предметы интерьера

6 р.

Предметы интерьера

Минск, Фрунзенский

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Ведро старинное большое антикварное

Договорная

Ведро старинное большое антикварное

Минск, Центральный

Панно '' VERSALIA ''

Договорная

Панно '' VERSALIA ''

Брестская, Пинск

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Картина барокко ангел рамка антиквариат есть 4 шт.

40 р.

Картина барокко ангел рамка антиквариат есть 4 шт.

Брест

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Виниловые пластинки

500 р.

Виниловые пластинки

Гомель

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бокал в виде рака.

22 р.

бокал в виде рака.

Гомель

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Магнит-Открывашка

Договорная

Магнит-Открывашка

Минск, Заводской

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Резак для фотографий + кадрирующая рамка

70 р.

Резак для фотографий + кадрирующая рамка

Минск, Октябрьский

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Фарфор.

Договорная

Фарфор.

Гомельская, Речица

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Рушник

190 р.

Рушник

Минск, Фрунзенский

Русская эмаль 12-20 века. Эрмитаж.

55 р.

Русская эмаль 12-20 века. Эрмитаж.

Минск, Фрунзенский

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Альбом с Мальдив

25 р.

Альбом с Мальдив

Гомель

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Покрывало домотканое большое 195х132см

75 р.

Покрывало домотканое большое 195х132см

Витебская, Новополоцк

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Картина

30 р.

Картина

Витебская, Верхнедвинск

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Станига от швейной машинки зингер

300 р.

Станига от швейной машинки зингер

Брестская, Каменец

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«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз

250 р.

«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз

Брест

ВИНТАЖНОЕ ЛАКОВОЕ ПАННО 70-х ГОДОВ

60 р.

ВИНТАЖНОЕ ЛАКОВОЕ ПАННО 70-х ГОДОВ

Минск, Советский

Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Могилев

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Блюдце

25 р.

Блюдце

Минск, Ленинский

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Панно гобеленовое «Скалистая гавань»

52 р.

Панно гобеленовое «Скалистая гавань»

Минск, Первомайский

Картина 18*13

9 р.

Картина 18*13

Минск, Первомайский

Старинные предметы интерьера

Договорная

Старинные предметы интерьера

Гомельская, Мозырь

КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ

990 р.

КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ

Минск, Центральный

Картины разные

Договорная

Картины разные

Минск, Советский

Статуэтка Девочка. Франция

140 р.

Статуэтка Девочка. Франция

Брест

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Вазы СССР

20 р.

Вазы СССР

Минская, Минский район

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Картина медная чеканка СССР

Договорная

Картина медная чеканка СССР

Минск, Советский

Стаканы 300 мл СССР, 5 штук, идеальное состояние

6 р.

Стаканы 300 мл СССР, 5 штук, идеальное состояние

Минск, Центральный

Статуэтка лебедь

10 р.

Статуэтка лебедь

Минск, Первомайский

Лебеди цветное стекло советского времени

25 р.

Лебеди цветное стекло советского времени

Минская, Несвиж

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Статуэтки: парень и девушка (бронь)

20 р.

Статуэтки: парень и девушка (бронь)

Минск, Первомайский

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Икона Архангел Гавриил.Новодел

440 р.

Икона Архангел Гавриил.Новодел

Минск, Фрунзенский

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топор,ковка

Договорная

топор,ковка

Минск, Фрунзенский

Статуэтка 30 см.

100 р.

Статуэтка 30 см.

Минск, Центральный

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штоф петух керамика

70 р.

штоф петух керамика

Минск, Первомайский

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''Звери нашего леса'' (3 набора)Турыгино.

350 р.

''Звери нашего леса'' (3 набора)Турыгино.

Минск, Фрунзенский

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Колье. Антиквариат.

45 р.

Колье. Антиквариат.

Могилевская, Бобруйск

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Чеканка старинная ''Девушка с колосьями''

50 р.

Чеканка старинная ''Девушка с колосьями''

Могилев

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Статуэтка гипсовая

35 р.

Статуэтка гипсовая

Могилев

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Панно «Каменная роспись»

190 р.

Панно «Каменная роспись»

Минск, Октябрьский

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