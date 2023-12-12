Пассажирские и грузовые перевозки в Жабинке
Договорная
Эвакуатор
Брестская, Жабинка
Договорная
Доставка сыпучих грузов (песок)
Грузоперевозки сыпучих грузов 5/10/20 -гравий (ПГС, гравий мытый) -камень бутовый -песок (карьерный, речной) -песок первого класса (для стяжки пола и т.д.) -торф (торф для голубики) -чернозем (полевая...
Брестская, Жабинка
Договорная
Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)
Грузоперевозки сыпучих грузов 5/10/20 -гравий (ПГС, гравий мытый) -камень бутовый -песок (карьерный, речной) -песок первого класса (для стяжки пола и т.д.) -торф (торф для голубики) -чернозем (полевая...
Брестская, Жабинка
Договорная
Сыпучие материалы доставка
Оперативно доставим вам на объект сыпучие материалы для строительства. Доставка по всему Каменецкому району, Также в Жабинку и Брест. Instagram: pesok_brest подписчикам скидка 3%.
Брестская, Жабинка
Договорная
Грузоперевозки (Возим, носим все)
Перевозим Брест-Жабинка, Жабинка-Брест. Внутри Жабинки работаем только тогда, когда там машина или с повышенной ценой (за дорогу из Бреста). В объявлении это пишется обычно за ДЕНЬ до выезда в Жабинку...
Брестская, Жабинка
20 р.
Грузоперевозки/переезды/доставка Брест (по РБ)
Планируете переезд или необходима доставка груза (мебель, бытовая техника, строительные материалы, утилизация хлама и мусора...... любой груз до 2-х тонн) ЗВОНИТЕ !!! РЕШИМ ЛЮБОЙ ВАШ ВОПРОС!!! В штате...
Брест
22 р.
Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.
Малогабаритные грузы, диван, стиральная машина, бытовая техника, плитка, ламинат, комод, кровать и другое. По городу 22р./час, минимальный выезд от 45р. , за город 75коп./км
Минск, Ленинский
15 р.
Грузоперевозки. Квартирные переезды
От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних хлопот из квартиры, офиса и дачи. Перевозка мебели. Доставка стр...
Гомель
Договорная
Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные переезды, квартирные переезды и дачные переезды). Вы ...
Минск, Заводской
Договорная
Служба Грузотакси с Грузчиками
Перевозка грузов на любые расстояния. Новая машина, объём до 20 м. куб. Грузоподъёмность до 3-х тонн, длина груза до 6-ти метров. Опытные грузчики к Вашим услугам. Помогаем с вывозом строительного му...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки Брест, Грузовое такси, Вывоз мусора
Перевозка личных вещей, мебели, запчастей) Перевозка животных Дачные переезды в любой регион Квартирные переезды , переезды на дачу , переезды офисные. Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка (груз...
Брест
Договорная
ГРУЗЧИКИ / ОПЫТНЫЕ/ КРЕПКИЕ
Могилев
Договорная
Грузоперевозки/переезды/доставка
Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку, в любое удобное для вас вре...
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...
Минск, Московский
Договорная
Перевозки по Бресту / Грузотакси / Есть грузчики
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн
Предоставлю грузоперевозки по Гомелю и РБ машина 27куб до 4.5тонн. Тент длина 5.2м. Ширина 2.2м. Высота 2.4м. Возможно верхняя погрузка. Боковые и задняя.
Гомель
Договорная
грузоперевозки
Грузоперевозки город, РБ, РФ Грузоподьемность 1.5т, размер кузова: длина-4.25м, ширина-2.1м, высота-2.25м, обьем-20м3
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Могилёв, РБ
Перевозки по Могилеву, области, РБ. -переезды (квартирные, дачные, офисные); -перевозка мебели, бытовой техники, строительных материалов; -перевозка оборудования; -вывоз строительного мусора; -возможн...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Октябрьский
15 р.
Грузоперевозки. Грузчики. Без выходных. Недорого
Грузоперевозки по Витебску, РБ и России. Мебельный фургон Mercedes Sprinter: 4,5м*2,1м*2м. Грузоподъемность не более 2 тонн. Квартирные, дачные, офисные переезды, Перевозка мебели, бытовой техники, ст...
Витебск
20 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т
Гомель
Договорная
Доставка груза,переезды,грузчики
Мы осуществляем грузоперевозки по Могилеву, Могилевской области РБ, и РФ. Квартирные, дачные,офисные, переезды, услуги грузчиков. Вывоз старой мебели. Перевезем грузы до 6 метров, грузоподъемность до ...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Брест / РБ / РФ . Перевозки бусом
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки/доставка/переезды/вывоз мусора
Грузоперевозки по Бресту (грузовой бус до 2-х тонн) Переезды (квартирные, офисные, дачные) Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники и т.д. Вывоз мусора Услуги грузчиков Работаем без в...
Брест
5 р.
Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж
Гомель
Договорная
Перевозки грузов
грузоперевозки Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 25руб/час( от 2 часов) За городом от 72 коп/км Попутные грузы по областям Понедельник (Минская область Молодечно, Смор...
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузовое такси с грузчиками, недорого
Брест
Договорная
Грузовое такси Брест
Грузовое такси по Бресту ,РБ и РФ. Доставка сборных грузов. Квартирные,дачные,офисные переезды. Перевозка мебели. Перевозка нескоропортящихся продуктов. Услуги грузчиков (по согласованию). Без выходны...
Брест
15 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ
Грузоперевозки по Минску и Беларуси. При необходимости - услуги грузчиков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
грузоперевозки по рб, город
Услуги грузоперевозки -услуги грузчики подберем машину которая вам нужна: -Квартирные переезды, -сборка разборка мебели соберём и разберем все что есть в доме -вывоз строительного мусора и бытового...
Витебск
27.50 р.
Квартирные переезды г. Минск
Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор Могилёв. Недорого. Грузоперевозки
Могилев
Договорная
Грузоперевозки , переезд , доставка
Окажу услуги по перевозке любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
25 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки до 3т длина 4.5м Город район.
Могилев
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и Витебской обл, РБ, РФ
Грузоперевозки Витебск! Минск, Гродно, Гомель, Брест, Могилев, а так же в Российскую Федерацию Есть бригада грузчиков. (Можем помочь как с погрузкой/разгрузкой так и с различными другими работами). Не...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки Могилёв. Переезды. Грузчики
Грузовое такси по городу Могилев, областям и РБ. Так же в наличии опытные , крепкие и вежливые ГРУЗЧИКИ. - ДОСТАВКА мебели, бытовой техники , стройматериалов в любую точку,ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕВОЗИМ СТОЯ, ...
Могилев
1 р.
Грузоперевозки/ Грузчики
грузоперевозки 24/7 по Бресту и Рб. Есть грузчики. Цена договорная. -переезды -мебель -техника -строительные материалы -строительный мусор Наличный и безналичный расчёт
Брест
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Вывоз строительного мусора Брест/Грузоперевозки
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 24/7 БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ РАБОТАЕМ ЗА НАЛИЧНЫЙ И Б/Н РАСЧЁТ Фиксированные цены ПРИЕЗЖАЕМ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ Оценка по фото Убираем за собой Вывезем строительный...
Брест
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Доставка товара по Минску, разгрузка
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
5 р.
Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора
Выполним любой вид переезда, вывоз мусора любого объёма и веса. Предлагаем услуги грузчиков, демонтажные работы, электромонтажные работы. Предоставим документы о утилизации мусора, составляем договор ...
Гомель
Договорная
Переезды всех типов. Низкие цены.
Приветствуем вас наши будущие клиенты . Транспортируем ваш груз От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних ...
Гомель
Договорная
Перевозки бусом Брест / грузчики / переезды
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
Договорная
Грузовое такси, грузчики
Грузоперевозки Переезды под ключ. Грузчики. Вывоз мусора Доставка стройматериалов по Бресту и области. PАБOTАЕМ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ KPУГЛOCУTОЧНO ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ !!! НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Ответственность за с...
Брест
Договорная
Эвакуатор Минск автопомощь
Минск, Фрунзенский
Договорная
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
20 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу и области. Цены от 20р.
Могилев
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Услуги грузоперевозки и манипулятора в Гомеле и области по выгодным ценам, возможен монтаж с манипулятора. — Грузоподъемность шасси до 10 т. — Грузоподъемность крана до 2 т. — Длина стрелы до 9 м. Вы...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого
Грузоперевозки по Витебску и РБ.Доставка строительных материалов.Переезды(квартирные,офисные,дачные).автомобиль mersrdes sprinter maxi длинна 4.2 метра .высота 1.90 метра,ширина 1.75метра.обьем 14 куб...
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский