Перевозим Брест-Жабинка, Жабинка-Брест. Внутри Жабинки работаем только тогда, когда там машина или с повышенной ценой (за дорогу из Бреста). В объявлении это пишется обычно за ДЕНЬ до выезда в Жабинку...

Брестская, Жабинка