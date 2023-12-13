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Услуги в Жабинке

Маникюр

20 р.

Маникюр

Брестская, Жабинка

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Наружная канализация из жби колец

60 р.

Наружная канализация из жби колец

Брестская, Жабинка

Наружная Канализация за один день

50 р.

Наружная Канализация за один день

Брестская, Жабинка

Шпатлёвка стен

Договорная

Шпатлёвка стен

Брестская, Жабинка

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Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Брестская, Жабинка

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Жабинка

Рассрочка
Утепление фасада Жабинка. Американка дома

4 334 р.

Утепление фасада Жабинка. Американка дома

Брестская, Жабинка

Канализация из бетонных колец (септик)

Договорная

Канализация из бетонных колец (септик)

Брестская, Жабинка

Американка. Утепление фасадов

Договорная

Американка. Утепление фасадов

Брестская, Жабинка

Лестницы,ограждение,ступени.

Договорная

Лестницы,ограждение,ступени.

Брестская, Жабинка

Доставка сыпучих грузов (песок)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песок)

Брестская, Жабинка

Утепление фасада дома в Жабинке ,Американка ,Камеш

Договорная

Утепление фасада дома в Жабинке ,Американка ,Камеш

Брестская, Жабинка

Стяжка пола в Жабинке

Договорная

Стяжка пола в Жабинке

Брестская, Жабинка

ПЕРЕТЯЖКА-РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА-РЕМОНТ мягкой мебели

Брестская, Жабинка

Рассрочка
Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Жабинка

Рассрочка
Металлические изделия любой сложности

Договорная

Металлические изделия любой сложности

Брестская, Жабинка

Аниматор. Поздравление с праздником. Мишка и зайка

70 р.

Аниматор. Поздравление с праздником. Мишка и зайка

Брестская, Жабинка

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Аренда, прокат бензо электро инструмента

30 р.

Аренда, прокат бензо электро инструмента

Брестская, Жабинка

Штукатурка стен

14 р.

Штукатурка стен

Брестская, Жабинка

Барбершоп.

25 р.

Барбершоп.

Брестская, Жабинка

Перетяжка мягкой мебели в Жабинке

Договорная

Перетяжка мягкой мебели в Жабинке

Брестская, Жабинка

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брестская, Жабинка

Рассрочка
Ремонт и восстановление мебели

Договорная

Ремонт и восстановление мебели

Брестская, Жабинка

Бурение скважин для воды

Договорная

Бурение скважин для воды

Брестская, Жабинка

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундаменты

Договорная

Фундаменты

Брестская, Жабинка

Рассрочка
сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Жабинка

Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Брестская, Жабинка

Мотобур аренда

35 р.

Мотобур аренда

Брестская, Жабинка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Брестская, Жабинка

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Брестская, Жабинка

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Инфографика для маркетплейсов

9 р.

Инфографика для маркетплейсов

Брестская, Жабинка

Канализация под ключ

1 800 р.

Канализация под ключ

Брестская, Жабинка

5 р.

Уборка. Клининг

Брестская, Жабинка

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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ,ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА

Брестская, Жабинка

Услуга с выездом в регионы
Сыпучие материалы доставка

Договорная

Сыпучие материалы доставка

Брестская, Жабинка

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Жабинка

Проекты домов

350 р.

Проекты домов

Брестская, Жабинка

Свадебный фотограф, фотосессия на свадьбу

Договорная

Свадебный фотограф, фотосессия на свадьбу

Брестская, Жабинка

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Брестская, Жабинка

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Услуги ассенизатора Жабинка

45 р.

Услуги ассенизатора Жабинка

Брестская, Жабинка

Оклейка стен обоями

Договорная

Оклейка стен обоями

Брестская, Жабинка

Распил дров, деревьев

Договорная

Распил дров, деревьев

Брестская, Жабинка

Утепление фасадов, декоративная штукатурка

25.39 р.

Утепление фасадов, декоративная штукатурка

Брестская, Жабинка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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