Оборудование для салонов красоты в Жабинке
280 р.
Аппарат для формирования пучков Lash apparat
Минск, Центральный
150 р.
Педикюрное кресло
Минская, Фаниполь
8 000 р.
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату
Минск, Заводской
800 р.
Педикюрное кресло
Минск, Московский
990 р.
Стол маникюрный с вытяжкой/пылесосом
Гродненская, Островец
20 000 р.
Epileon 800 лазер диодный
Могилев
700 р.
Солярий
Минск, Московский
80 р.
Стул мастера
Минск, Октябрьский
200 р.
Кресло для педикюра
Минск, Октябрьский
575 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
120 р.
Кушетка косметологическая
Витебская, Полоцк
150 р.
Кушетка
Брест
89 р.
Стол маникюрный. Маникюрный столик.
Минск, Центральный
65 р.
Стол для маникюра.
Могилевская, Бобруйск
680 р.
Оборудование для моментального загара
Минск, Фрунзенский
16 000 р.
Лазер для эпиляции, Сопрано Титаниум
Гомель
1 500 р.
СрочноКосметологическая кушетка
Минск, Московский
200 р.
Кушетка
Гродно
Договорная
СРОЧНО Неодимовый лазер для удаления татуировок,та
Минск, Советский
100 р.
стол маникюрный
Минская, Жодино
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
150 р.
Кушетка
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Педикюрный СПА-комплекс. Комплектация: педикюрная
Гомель
130 р.
Кушетка
Гомель
2 600 р.
Аппарат вакуумно-роликового массажа с хромотерапие
Могилев
50 р.
Стул мастера
Гомель
650 р.
Машинка для маникюра-педикюра ( Strong 210/105L )
Брест
150 р.
Кушетка косметическая
Могилевская, Горки
26 325 р.
Лазер диодный
Минск, Советский
15 р.
Рулон одноразовых простыней
Брестская, Барановичи
800 р.
Стол для маникюра со встроенной вытяжкой
Могилев
700 р.
Ресепшн
Минск, Партизанский
50 р.
Косметологическая лампа
Гродно
400 р.
Кресло кушетка
Минск, Центральный
100 р.
Ресепшен
Могилев
70 р.
Комод для хранения материалов
Минск, Фрунзенский
100 р.
Кушетка
Брест
9 300 р.
Лазер многофункциональный комбайн
Минск, Центральный
25 р.
Полка гель лака
Минская, Борисов
4 200 р.
Fohow 3
Минск, Центральный
200 р.
Мойка парикмахерская
Брест
200 р.
Тележка парикмахерская
Брест