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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Жабинке

Старинная вешалка

10 р.

Старинная вешалка

Брестская, Жабинка

Фарфоровый ночник

45 р.

Фарфоровый ночник

Брестская, Жабинка

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Винтажная подставка под торт

40 р.

Винтажная подставка под торт

Брестская, Жабинка

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Солдатский ремень СССР

10 р.

Солдатский ремень СССР

Брестская, Жабинка

Весы СССР

Договорная

Весы СССР

Брестская, Жабинка

Фарфоровые куклы

18 р.

Фарфоровые куклы

Брестская, Жабинка

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Ёлочные игрушки

13 р.

Ёлочные игрушки

Брестская, Жабинка

Значок раритетной машины

5 р.

Значок раритетной машины

Брестская, Жабинка

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Пряжка, хотя сама не знаю, что это )

15 р.

Пряжка, хотя сама не знаю, что это )

Брестская, Жабинка

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Винтажный заварочный чайник

65 р.

Винтажный заварочный чайник

Брестская, Жабинка

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Диаскоп

18 р.

Диаскоп

Брестская, Жабинка

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Кружка для минеральной воды

20 р.

Кружка для минеральной воды

Брестская, Жабинка

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Советский наждак

18 р.

Советский наждак

Брестская, Жабинка

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Флажки

15 р.

Флажки

Брестская, Жабинка

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Картина '' Клоун ''

55 р.

Картина '' Клоун ''

Брестская, Жабинка

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новогодние украшения

60 р.

новогодние украшения

Брестская, Жабинка

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Клоун с заводным механизмом

50 р.

Клоун с заводным механизмом

Брестская, Жабинка

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Антиквариат

20 р.

Антиквариат

Брестская, Жабинка

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Копейки ссср 1.79кг кг - 15р.

27 р.

Копейки ссср 1.79кг кг - 15р.

Брестская, Жабинка

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Тарелки ЛФЗ кобальт

50 р.

Тарелки ЛФЗ кобальт

Брестская, Жабинка

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Чайные ложки

90 р.

Чайные ложки

Брестская, Жабинка

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Спички

Договорная

Спички

Брестская, Жабинка

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Фарфоровый колокольчик

35 р.

Фарфоровый колокольчик

Брестская, Жабинка

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Картина ''Закат''

60 р.

Картина ''Закат''

Брестская, Жабинка

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Ролики

18 р.

Ролики

Брестская, Жабинка

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Сервиз ''Виноград'' ЛФЗ

280 р.

Сервиз ''Виноград'' ЛФЗ

Брестская, Жабинка

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Винтаж сахарница, сливочник

35 р.

Винтаж сахарница, сливочник

Брестская, Жабинка

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Винтажный кувшин для вина

40 р.

Винтажный кувшин для вина

Брестская, Жабинка

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Книга(альбом) описание конструкции БМВ 3 серии(е30

100 р.

Книга(альбом) описание конструкции БМВ 3 серии(е30

Брестская, Жабинка

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Кукла Реборн ( поломанный)

10 р.

Кукла Реборн ( поломанный)

Брестская, Жабинка

Картина ''Гладиолусы''

Договорная

Картина ''Гладиолусы''

Брестская, Жабинка

Тарелка настенная

55 р.

Тарелка настенная

Брестская, Жабинка

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Монеты

Договорная

Монеты

Брестская, Жабинка

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Трио фарфор

45 р.

Трио фарфор

Брестская, Жабинка

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Картина '' Сон в летнюю ночь во время войны''

Договорная

Картина '' Сон в летнюю ночь во время войны''

Брестская, Жабинка

Картина ''Крылья''

Договорная

Картина ''Крылья''

Брестская, Жабинка

Картина '' Горный перевал''

Договорная

Картина '' Горный перевал''

Брестская, Жабинка

Картина '' Подсолнухи''

Договорная

Картина '' Подсолнухи''

Брестская, Жабинка

Утюг на углях (Беспроводной)

30 р.

Утюг на углях (Беспроводной)

Брестская, Жабинка

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Старина. Для декора

Договорная

Старина. Для декора

Брестская, Жабинка

Набор посуды/молочник, сахарница, менажница, блюдо

80 р.

Набор посуды/молочник, сахарница, менажница, блюдо

Брестская, Жабинка

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Турбо вкладыши

2 р.

Турбо вкладыши

Брестская, Жабинка

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Panini наклейки

1 р.

Panini наклейки

Брестская, Жабинка

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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