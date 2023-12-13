Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Жабинке
10 р.
Старинная вешалка
Брестская, Жабинка
45 р.
Фарфоровый ночник
Брестская, Жабинка
40 р.
Винтажная подставка под торт
Брестская, Жабинка
10 р.
Солдатский ремень СССР
Брестская, Жабинка
Договорная
Весы СССР
Брестская, Жабинка
18 р.
Фарфоровые куклы
Брестская, Жабинка
13 р.
Ёлочные игрушки
Брестская, Жабинка
5 р.
Значок раритетной машины
Брестская, Жабинка
15 р.
Пряжка, хотя сама не знаю, что это )
Брестская, Жабинка
65 р.
Винтажный заварочный чайник
Брестская, Жабинка
18 р.
Диаскоп
Брестская, Жабинка
20 р.
Кружка для минеральной воды
Брестская, Жабинка
18 р.
Советский наждак
Брестская, Жабинка
15 р.
Флажки
Брестская, Жабинка
55 р.
Картина '' Клоун ''
Брестская, Жабинка
60 р.
новогодние украшения
Брестская, Жабинка
50 р.
Клоун с заводным механизмом
Брестская, Жабинка
20 р.
Антиквариат
Брестская, Жабинка
27 р.
Копейки ссср 1.79кг кг - 15р.
Брестская, Жабинка
50 р.
Тарелки ЛФЗ кобальт
Брестская, Жабинка
90 р.
Чайные ложки
Брестская, Жабинка
Договорная
Спички
Брестская, Жабинка
35 р.
Фарфоровый колокольчик
Брестская, Жабинка
60 р.
Картина ''Закат''
Брестская, Жабинка
18 р.
Ролики
Брестская, Жабинка
280 р.
Сервиз ''Виноград'' ЛФЗ
Брестская, Жабинка
35 р.
Винтаж сахарница, сливочник
Брестская, Жабинка
40 р.
Винтажный кувшин для вина
Брестская, Жабинка
100 р.
Книга(альбом) описание конструкции БМВ 3 серии(е30
Брестская, Жабинка
10 р.
Кукла Реборн ( поломанный)
Брестская, Жабинка
Договорная
Картина ''Гладиолусы''
Брестская, Жабинка
55 р.
Тарелка настенная
Брестская, Жабинка
Договорная
Монеты
Брестская, Жабинка
45 р.
Трио фарфор
Брестская, Жабинка
Договорная
Картина '' Сон в летнюю ночь во время войны''
Брестская, Жабинка
Договорная
Картина ''Крылья''
Брестская, Жабинка
Договорная
Картина '' Горный перевал''
Брестская, Жабинка
Договорная
Картина '' Подсолнухи''
Брестская, Жабинка
30 р.
Утюг на углях (Беспроводной)
Брестская, Жабинка
Договорная
Старина. Для декора
Брестская, Жабинка
80 р.
Набор посуды/молочник, сахарница, менажница, блюдо
Брестская, Жабинка
2 р.
Турбо вкладыши
Брестская, Жабинка
1 р.
Panini наклейки
Брестская, Жабинка
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский