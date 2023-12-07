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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Жабинке

Apple Battery Pack (копия)

40 р.

Apple Battery Pack (копия)

Брестская, Жабинка

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Флешка на 32 гига

Договорная

Флешка на 32 гига

Брестская, Жабинка

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Повербанк(сломанный)

5 р.

Повербанк(сломанный)

Брестская, Жабинка

Запчасти для телефона

40 р.

Запчасти для телефона

Брестская, Жабинка

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Чехол на Huawei Y6 2018

7 р.

Чехол на Huawei Y6 2018

Брестская, Жабинка

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Селфи палка

15 р.

Селфи палка

Брестская, Жабинка

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Зарядное устройство

25 р.

Зарядное устройство

Брестская, Жабинка

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Кабель для IPhone

7 р.

Кабель для IPhone

Брестская, Жабинка

Защитная плёнка для IPhone 6G,6S

Договорная

Защитная плёнка для IPhone 6G,6S

Брестская, Жабинка

Чехол

Договорная

Чехол

Брестская, Жабинка

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Зарядное

Договорная

Зарядное

Брестская, Жабинка

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Бампер, защитные стекла на Huawei p30 pro

10 р.

Бампер, защитные стекла на Huawei p30 pro

Брестская, Жабинка

Айфон 11

5 р.

Айфон 11

Брестская, Жабинка

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Чехлы на 13 mini

25 р.

Чехлы на 13 mini

Могилевская, Бобруйск

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Чехол на телефон

Договорная

Чехол на телефон

Гомель

Селфи палка ACME MH09

10 р.

Селфи палка ACME MH09

Могилевская, Бобруйск

чехол на айфон 15

32 р.

чехол на айфон 15

Брест

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Чехол для телефона Xiaomi Mi Mix 3 , Тоторо

10 р.

Чехол для телефона Xiaomi Mi Mix 3 , Тоторо

Витебская, Полоцк

Зарядное Smart 10 USB.

75 р.

Зарядное Smart 10 USB.

Гомель

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Стекло для IPhone 12 mini

5 р.

Стекло для IPhone 12 mini

Гомель

Кабель Apple

10 р.

Кабель Apple

Могилев

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Чехол-книжка на Xiaomi Redmi Note 12

20 р.

Чехол-книжка на Xiaomi Redmi Note 12

Минск, Центральный

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Чехол книга.

10 р.

Чехол книга.

Минск, Ленинский

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

50 р.

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

Минск, Первомайский

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Адаптер Xiaomi + кабель

5 р.

Адаптер Xiaomi + кабель

Брест

Наушники

50 р.

Наушники

Гомельская, Мозырь

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Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

5 р.

Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

Минск, Октябрьский

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Повербанк Редми

90 р.

Повербанк Редми

Могилев

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Кабель зарядки iPhone usb type c/lightning новый

35 р.

Кабель зарядки iPhone usb type c/lightning новый

Минск, Московский

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Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

20 р.

Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

Минск, Центральный

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Зарядка для iPhone

30 р.

Зарядка для iPhone

Брест

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Чехлы на айфон 11

5 р.

Чехлы на айфон 11

Гродно

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Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

130 р.

Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

Минск, Первомайский

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Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

560 р.

Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

Могилев

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Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

75 р.

Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

Гродно

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Наушники JBL harman tum flex zero noise

250 р.

Наушники JBL harman tum flex zero noise

Витебск

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Чехол для Samsung S23 FE

10 р.

Чехол для Samsung S23 FE

Брест

Зарядное устройство,блок для зарядки- Mi MDY-09

22.99 р.

Зарядное устройство,блок для зарядки- Mi MDY-09

Брестская, Кобрин

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Iphone 14 pro Nillkin Lenswing чехол

30 р.

Iphone 14 pro Nillkin Lenswing чехол

Витебск

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Чехол UBear для iphone 15 pro

40 р.

Чехол UBear для iphone 15 pro

Минск, Фрунзенский

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Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Оригинальный блок 20вт для айфона

45 р.

Оригинальный блок 20вт для айфона

Минск, Заводской

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кабель type-c to lightning

20 р.

кабель type-c to lightning

Минск, Октябрьский

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Оригинальное зарядное устройство Samsung 25w

45 р.

Оригинальное зарядное устройство Samsung 25w

Минск, Заводской

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Продам профессиональный набор отверток 135 штук дл

55 р.

Продам профессиональный набор отверток 135 штук дл

Минская, Слуцк

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Оригинальный комплект Apple для быстрой зарядки

30 р.

Оригинальный комплект Apple для быстрой зарядки

Минск, Фрунзенский

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Держатель для телефона

10 р.

Держатель для телефона

Минская, Минский район

Новые чехлы на Xiaomi redmi note 7

3 р.

Новые чехлы на Xiaomi redmi note 7

Витебск

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Магнит для телефона

Договорная

Магнит для телефона

Витебская, Шарковщина

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чехол на iphone 11

10 р.

чехол на iphone 11

Минск, Заводской

Чехол на 11 про Макс

5 р.

Чехол на 11 про Макс

Витебск

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чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Чехол Ringke для iPhone 13/14

49 р.

Чехол Ringke для iPhone 13/14

Могилев

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чехол на iphone X

20 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

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чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Чехлы(IPhone13 Pro)

110 р.

Чехлы(IPhone13 Pro)

Брестская, Барановичи

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Зарядка IPhone

15 р.

Зарядка IPhone

Минск, Октябрьский

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Чехлы Stussy( iPhone 12,13,14)

15 р.

Чехлы Stussy( iPhone 12,13,14)

Брест

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Чехол на телефон

3 р.

Чехол на телефон

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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