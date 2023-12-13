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Услуги в Воложине

Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Договорная

Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Делаю маникюр

15 р.

Делаю маникюр

Минская, Воложин

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Стяжка пола в Воложине. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Воложине. Полусухая стяжка пола.

Минская, Воложин

Стяжка пола в Воложине

7 р.

Стяжка пола в Воложине

Минская, Воложин

натяжной потолок

Договорная

натяжной потолок

Минская, Воложин

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Минская, Воложин

Дизайн карточек для маркетплейсов

10 р.

Дизайн карточек для маркетплейсов

Минская, Воложин

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Услуги электрика

15 р.

Услуги электрика

Минская, Воложин

Стяжка пола в Воложине. Полусухая механизированная

Договорная

Стяжка пола в Воложине. Полусухая механизированная

Минская, Воложин

Окно - балконная рама Rehau ш2500*в1500 в Воложине

899 р.

Окно - балконная рама Rehau ш2500*в1500 в Воложине

Минская, Воложин

Рассрочка
Ремонт реконструкция усиление фундамента

55 р.

Ремонт реконструкция усиление фундамента

Минская, Воложин

Откачка канализации

45 р.

Откачка канализации

Минская, Воложин

Электромонтаж, электрика под ключ

Договорная

Электромонтаж, электрика под ключ

Минская, Воложин

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Воложин

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Воложин

Минская, Воложин

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Услуги аренда мини погрузчик, экскаватор, гидромол

55 р.

Услуги аренда мини погрузчик, экскаватор, гидромол

Минская, Воложин

Договорная

Перевозка сельхоз животных

Минская, Воложин

Договорная

Делаю дизайн аватарок и ТД.

Минская, Воложин

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Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Воложин

Фундамент. Бетонные работы

Договорная

Фундамент. Бетонные работы

Минская, Воложин

Реконструкция частного дома под ключ.

Договорная

Реконструкция частного дома под ключ.

Минская, Воложин

Дом под ключ

Договорная

Дом под ключ

Минская, Воложин

Отопление под ключ

Договорная

Отопление под ключ

Минская, Воложин

Услуги миниэкскаватора

Договорная

Услуги миниэкскаватора

Минская, Воложин

Натяжной потолок в Воложине

20 р.

Натяжной потолок в Воложине

Минская, Воложин

Рассрочка
Вывоз мусора с погрузкой и без

Договорная

Вывоз мусора с погрузкой и без

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Воложин

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Воложин

Чистка колодца Воложин

300 р.

Чистка колодца Воложин

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Реставрация ванн с гарантией

200 р.

Реставрация ванн с гарантией

Минская, Воложин

Натяжной потолок со световыми линиями в Воложине

23 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Воложине

Минская, Воложин

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Воложине

70 р.

Бурение скважин на воду в Воложине

Минская, Воложин

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
строительство домов под ключ

2 250 р.

строительство домов под ключ

Минская, Воложин

Ремонт и реставрация памятников, надписи, даты

180 р.

Ремонт и реставрация памятников, надписи, даты

Минская, Воложин

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Замена кровли

Договорная

Замена кровли

Минская, Воложин

Аттракцион виртуальной реальности

Договорная

Аттракцион виртуальной реальности

Минская, Воложин

Белый медведь, аэро медведь, мишка, торжиство

100 р.

Белый медведь, аэро медведь, мишка, торжиство

Минская, Воложин

Ремонт ноутбуков и пк в Ракове

Договорная

Ремонт ноутбуков и пк в Ракове

Минская, Воложин

Установка Windows

50 р.

Установка Windows

Минская, Воложин

Ремонт компьютерной периферии

50 р.

Ремонт компьютерной периферии

Минская, Воложин

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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