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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Волковыске

Великие парусники ''СаН-Джованни''

5 р.

Великие парусники ''СаН-Джованни''

Гродненская, Волковыск

Набор рюмок из СССР

10 р.

Набор рюмок из СССР

Гродненская, Волковыск

Книги

1.50 р.

Книги

Гродненская, Волковыск

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Кассетный плеер 90-х

10 р.

Кассетный плеер 90-х

Гродненская, Волковыск

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Игрушка из киндера

1 р.

Игрушка из киндера

Гродненская, Волковыск

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Сувениры

12 р.

Сувениры

Гродненская, Волковыск

Бусы из янтаря

15 р.

Бусы из янтаря

Гродненская, Волковыск

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Старинная вешалка

50 р.

Старинная вешалка

Гродненская, Волковыск

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Грампластинки 1950 года.

50 р.

Грампластинки 1950 года.

Гродненская, Волковыск

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Щёты

15 р.

Щёты

Гродненская, Волковыск

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Сундук деревянный

50 р.

Сундук деревянный

Гродненская, Волковыск

Радиоточка Орфей 311

15 р.

Радиоточка Орфей 311

Гродненская, Волковыск

Графины СССР, ваза

10 р.

Графины СССР, ваза

Гродненская, Волковыск

Латунный таз 50-60х годов производства СССР

89 р.

Латунный таз 50-60х годов производства СССР

Гродненская, Волковыск

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Весы производства СССР 60-70х годов

30 р.

Весы производства СССР 60-70х годов

Гродненская, Волковыск

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Прялка

Договорная

Прялка

Гродненская, Волковыск

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Самовар времён СССР рабочий

50 р.

Самовар времён СССР рабочий

Гродненская, Волковыск

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Китель СА

39 р.

Китель СА

Гродненская, Волковыск

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Баян Малыш

20 р.

Баян Малыш

Гродненская, Волковыск

Советский рубль

15 р.

Советский рубль

Гродненская, Волковыск

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Пепельница

5 р.

Пепельница

Гродненская, Волковыск

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Тумба старинная

30 р.

Тумба старинная

Гродненская, Волковыск

Радиола Минск Р-7 1955г.

100 р.

Радиола Минск Р-7 1955г.

Гродненская, Волковыск

Грузинская чеканка времён СССР

20 р.

Грузинская чеканка времён СССР

Гродненская, Волковыск

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