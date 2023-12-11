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Прочий антиквариат в Волковыске
5 р.
Великие парусники ''СаН-Джованни''
Гродненская, Волковыск
10 р.
Набор рюмок из СССР
Гродненская, Волковыск
1.50 р.
Книги
Гродненская, Волковыск
10 р.
Кассетный плеер 90-х
Гродненская, Волковыск
1 р.
Игрушка из киндера
Гродненская, Волковыск
12 р.
Сувениры
Гродненская, Волковыск
15 р.
Бусы из янтаря
Гродненская, Волковыск
50 р.
Старинная вешалка
Гродненская, Волковыск
50 р.
Грампластинки 1950 года.
Гродненская, Волковыск
15 р.
Щёты
Гродненская, Волковыск
50 р.
Сундук деревянный
Гродненская, Волковыск
15 р.
Радиоточка Орфей 311
Гродненская, Волковыск
10 р.
Графины СССР, ваза
Гродненская, Волковыск
89 р.
Латунный таз 50-60х годов производства СССР
Гродненская, Волковыск
30 р.
Весы производства СССР 60-70х годов
Гродненская, Волковыск
Договорная
Прялка
Гродненская, Волковыск
50 р.
Самовар времён СССР рабочий
Гродненская, Волковыск
39 р.
Китель СА
Гродненская, Волковыск
20 р.
Баян Малыш
Гродненская, Волковыск
15 р.
Советский рубль
Гродненская, Волковыск
5 р.
Пепельница
Гродненская, Волковыск
30 р.
Тумба старинная
Гродненская, Волковыск
100 р.
Радиола Минск Р-7 1955г.
Гродненская, Волковыск
20 р.
Грузинская чеканка времён СССР
Гродненская, Волковыск