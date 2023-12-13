Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Волковыске
Договорная
Купюры ссср Договорная
Гродненская, Волковыск
25 р.
Монеты Олимпиада-80
Гродненская, Волковыск
25 р.
Рыбка из цветного стекла. СССР
Гродненская, Волковыск
40 р.
Чемоданы деревянные, военные. Цена за 3 шт.
Гродненская, Волковыск
2 500 р.
2 антикварных трон -креслa, господских кресел .
Гродненская, Волковыск
40 р.
Чеканка времен СССР
Гродненская, Волковыск
30 р.
Хрустальный графин+ фужеры
Гродненская, Волковыск
5 р.
Великие парусники ''СаН-Джованни''
Гродненская, Волковыск
230 р.
Коллекция кукол фарфоровых 41шт.
Гродненская, Волковыск
50 р.
Новогодние игрушки СССР
Гродненская, Волковыск
10 р.
Набор рюмок из СССР
Гродненская, Волковыск
2 000 р.
Старинная книга
Гродненская, Волковыск
Договорная
Плюшевый ковёр
Гродненская, Волковыск
Договорная
Верхушка стекло
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ёлочные украшения из СССР
Гродненская, Волковыск
1.50 р.
Книги
Гродненская, Волковыск
Договорная
Шкатулка
Гродненская, Волковыск
50 р.
Зеркало антиквариат, размер 28*60 см
Гродненская, Волковыск
220 р.
Кровать под реставрацию
Гродненская, Волковыск
20 р.
Карточки трансформер
Гродненская, Волковыск
10 р.
Кассетный плеер 90-х
Гродненская, Волковыск
25 р.
Самовар
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ёлочные игрушки
Гродненская, Волковыск
17 р.
Ёлочные игрушки
Гродненская, Волковыск
45 р.
Ёлочные игрушки
Гродненская, Волковыск
27 р.
Ёлочные игрушки
Гродненская, Волковыск
1 р.
Игрушка из киндера
Гродненская, Волковыск
Договорная
Монета
Гродненская, Волковыск
Договорная
Облигация, 1955 год, номиналом 25 рублей, СССР
Гродненская, Волковыск
100 р.
Минерал. Аметист
Гродненская, Волковыск
3.50 р.
Монеты евро
Гродненская, Волковыск
Договорная
Термометр
Гродненская, Волковыск
12 р.
Сувениры
Гродненская, Волковыск
10 р.
Кулоны из натурального камня
Гродненская, Волковыск
20 р.
Бусы 60 см. из гранёного агата
Гродненская, Волковыск
10 р.
Счеты бухгалтерские советские
Гродненская, Волковыск
6 р.
Монета. Банкнота.
Гродненская, Волковыск
30 р.
Белорусская коллекционная монета 1 рубл 2013 года.
Гродненская, Волковыск
180 р.
Фотоаппарат Зоркий С
Гродненская, Волковыск
55 р.
Комплект из серебра
Гродненская, Волковыск
1 р.
Польские и царские рубли
Гродненская, Волковыск
Договорная
Hotwheels makdonalds 1998
Гродненская, Волковыск
115 р.
Электрочайник СССР новый в заводской упаковке
Гродненская, Волковыск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский