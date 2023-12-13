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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Волковыске

Купюры ссср Договорная

Договорная

Купюры ссср Договорная

Гродненская, Волковыск

Монеты Олимпиада-80

25 р.

Монеты Олимпиада-80

Гродненская, Волковыск

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Рыбка из цветного стекла. СССР

25 р.

Рыбка из цветного стекла. СССР

Гродненская, Волковыск

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Чемоданы деревянные, военные. Цена за 3 шт.

40 р.

Чемоданы деревянные, военные. Цена за 3 шт.

Гродненская, Волковыск

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2 антикварных трон -креслa, господских кресел .

2 500 р.

2 антикварных трон -креслa, господских кресел .

Гродненская, Волковыск

Чеканка времен СССР

40 р.

Чеканка времен СССР

Гродненская, Волковыск

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Хрустальный графин+ фужеры

30 р.

Хрустальный графин+ фужеры

Гродненская, Волковыск

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Великие парусники ''СаН-Джованни''

5 р.

Великие парусники ''СаН-Джованни''

Гродненская, Волковыск

Коллекция кукол фарфоровых 41шт.

230 р.

Коллекция кукол фарфоровых 41шт.

Гродненская, Волковыск

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Новогодние игрушки СССР

50 р.

Новогодние игрушки СССР

Гродненская, Волковыск

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Набор рюмок из СССР

10 р.

Набор рюмок из СССР

Гродненская, Волковыск

Старинная книга

2 000 р.

Старинная книга

Гродненская, Волковыск

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Плюшевый ковёр

Договорная

Плюшевый ковёр

Гродненская, Волковыск

Верхушка стекло

Договорная

Верхушка стекло

Гродненская, Волковыск

Ёлочные украшения из СССР

Договорная

Ёлочные украшения из СССР

Гродненская, Волковыск

Книги

1.50 р.

Книги

Гродненская, Волковыск

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Шкатулка

Договорная

Шкатулка

Гродненская, Волковыск

Зеркало антиквариат, размер 28*60 см

50 р.

Зеркало антиквариат, размер 28*60 см

Гродненская, Волковыск

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Кровать под реставрацию

220 р.

Кровать под реставрацию

Гродненская, Волковыск

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Карточки трансформер

20 р.

Карточки трансформер

Гродненская, Волковыск

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Кассетный плеер 90-х

10 р.

Кассетный плеер 90-х

Гродненская, Волковыск

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Самовар

25 р.

Самовар

Гродненская, Волковыск

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Ёлочные игрушки

Договорная

Ёлочные игрушки

Гродненская, Волковыск

Ёлочные игрушки

17 р.

Ёлочные игрушки

Гродненская, Волковыск

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Ёлочные игрушки

45 р.

Ёлочные игрушки

Гродненская, Волковыск

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Ёлочные игрушки

27 р.

Ёлочные игрушки

Гродненская, Волковыск

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Игрушка из киндера

1 р.

Игрушка из киндера

Гродненская, Волковыск

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Монета

Договорная

Монета

Гродненская, Волковыск

Облигация, 1955 год, номиналом 25 рублей, СССР

Договорная

Облигация, 1955 год, номиналом 25 рублей, СССР

Гродненская, Волковыск

Минерал. Аметист

100 р.

Минерал. Аметист

Гродненская, Волковыск

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Монеты евро

3.50 р.

Монеты евро

Гродненская, Волковыск

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Термометр

Договорная

Термометр

Гродненская, Волковыск

Сувениры

12 р.

Сувениры

Гродненская, Волковыск

Кулоны из натурального камня

10 р.

Кулоны из натурального камня

Гродненская, Волковыск

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Бусы 60 см. из гранёного агата

20 р.

Бусы 60 см. из гранёного агата

Гродненская, Волковыск

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Счеты бухгалтерские советские

10 р.

Счеты бухгалтерские советские

Гродненская, Волковыск

Монета. Банкнота.

6 р.

Монета. Банкнота.

Гродненская, Волковыск

Белорусская коллекционная монета 1 рубл 2013 года.

30 р.

Белорусская коллекционная монета 1 рубл 2013 года.

Гродненская, Волковыск

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Фотоаппарат Зоркий С

180 р.

Фотоаппарат Зоркий С

Гродненская, Волковыск

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Комплект из серебра

55 р.

Комплект из серебра

Гродненская, Волковыск

Польские и царские рубли

1 р.

Польские и царские рубли

Гродненская, Волковыск

Hotwheels makdonalds 1998

Договорная

Hotwheels makdonalds 1998

Гродненская, Волковыск

Электрочайник СССР новый в заводской упаковке

115 р.

Электрочайник СССР новый в заводской упаковке

Гродненская, Волковыск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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