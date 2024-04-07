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Прочие сельхоз животные в Витебской области

Договорная

Бараны Романовской породы

Витебск

Ветеринарный инструмент

Договорная

Ветеринарный инструмент

Витебск

Договорная

Поросята

Витебская, Полоцк

продается англонубийская коза

300 р.

продается англонубийская коза

Витебская, Лепель

Ягнёнок

Договорная

Ягнёнок

Витебская, Бешенковичи

Инкубационное яйцо гусиное

3.50 р.

Инкубационное яйцо гусиное

Витебская, Чашники

Продам козу 1 месяц

20 р.

Продам козу 1 месяц

Витебск

Баран

500 р.

Баран

Витебская, Верхнедвинск

Продам кроликов

Договорная

Продам кроликов

Витебская, Орша

Договорная

Малёк карпа до 10кг 15р, от 10кг 13р

Витебск

Цыплятки

3.50 р.

Цыплятки

Витебская, Орша

Яйцо

5 р.

Яйцо

Витебская, Полоцк

Петух породы Маран чёрно-медный

20 р.

Петух породы Маран чёрно-медный

Витебск

Петух породы Маран серебро

20 р.

Петух породы Маран серебро

Витебск

Договорная

Продам бычка на доращивание

Витебская, Миоры

Договорная

Овцы

Витебская, Полоцк

Петух

Договорная

Петух

Витебская, Полоцк

Улья Дадан с комплектом

Договорная

Улья Дадан с комплектом

Витебск

Предзаказ на цыплят породы Маран

7 р.

Предзаказ на цыплят породы Маран

Витебск

Овцы Иль-де-франс, суффолк

450 р.

Овцы Иль-де-франс, суффолк

Витебская, Новополоцк

Сельхоз

Бесплатно

Сельхоз

Витебская, Шарковщина

Бункерная кормушка для кроликов

Договорная

Бункерная кормушка для кроликов

Витебская, Орша

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Кабан

Договорная

Кабан

Витебская, Шумилино

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Договорная

Овечка с ягнятами

Витебская, Шумилино

Дойные козы нубийской породы с козлятами и без

Договорная

Дойные козы нубийской породы с козлятами и без

Витебская, Полоцк

10 р.

Продается овчина 15 шт

Витебск

Кролики

Договорная

Кролики

Витебск

Перепела

Договорная

Перепела

Витебская, Полоцк

Животные

Договорная

Животные

Витебская, Другие города

50 р.

Гус

Витебская, Глубокое

Продам улья

100 р.

Продам улья

Витебская, Орша

Ремни ошейники для крупно рогатого скота BouMatiс

100 р.

Ремни ошейники для крупно рогатого скота BouMatiс

Витебск

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