Прочие сельхоз животные в Витебской области
Договорная
Бараны Романовской породы
Витебск
Договорная
Ветеринарный инструмент
Витебск
Договорная
Поросята
Витебская, Полоцк
300 р.
продается англонубийская коза
Витебская, Лепель
Договорная
Ягнёнок
Витебская, Бешенковичи
3.50 р.
Инкубационное яйцо гусиное
Витебская, Чашники
20 р.
Продам козу 1 месяц
Витебск
500 р.
Баран
Витебская, Верхнедвинск
Договорная
Продам кроликов
Витебская, Орша
Договорная
Малёк карпа до 10кг 15р, от 10кг 13р
Витебск
3.50 р.
Цыплятки
Витебская, Орша
5 р.
Яйцо
Витебская, Полоцк
20 р.
Петух породы Маран чёрно-медный
Витебск
20 р.
Петух породы Маран серебро
Витебск
Договорная
Продам бычка на доращивание
Витебская, Миоры
Договорная
Овцы
Витебская, Полоцк
Договорная
Петух
Витебская, Полоцк
Договорная
Улья Дадан с комплектом
Витебск
7 р.
Предзаказ на цыплят породы Маран
Витебск
450 р.
Овцы Иль-де-франс, суффолк
Витебская, Новополоцк
Бесплатно
Сельхоз
Витебская, Шарковщина
Договорная
Бункерная кормушка для кроликов
Витебская, Орша
Договорная
Кабан
Витебская, Шумилино
Договорная
Овечка с ягнятами
Витебская, Шумилино
Договорная
Дойные козы нубийской породы с козлятами и без
Витебская, Полоцк
10 р.
Продается овчина 15 шт
Витебск
Договорная
Кролики
Витебск
Договорная
Перепела
Витебская, Полоцк
Договорная
Животные
Витебская, Другие города
50 р.
Гус
Витебская, Глубокое
100 р.
Продам улья
Витебская, Орша
100 р.
Ремни ошейники для крупно рогатого скота BouMatiс
Витебск