Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Витебской области
10 р.
Фреза по металлу
Витебск
20 р.
Диск профессиональный
Витебск
10 р.
Стамеска для токарного и ручной
Витебск
45 р.
Сверло перьевое
Витебск
20 р.
Насадки (dexell,stanley)
Витебск
7 р.
Нож строительный
Витебск
15 р.
Ножевка по металлу
Витебская, Орша
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05
Витебск
450 р.
Аккумулятор для инструмента dewalt
Витебск
20 р.
Прокат/Аренда бензобура(мотобура).
Витебск
8 р.
Тепловизор Bosch 400C( пирометр)
Витебск
6 р.
Фреза
Витебск
20 р.
Продам Хилти
Витебская, Орша
9 р.
пика
Витебск
15 р.
Крюк для вязки арматуры.
Витебск
Договорная
Штроборез - бороздодел
Витебск
Договорная
Рабочий
Витебск
110 р.
Уровень лазерный
Витебская, Орша
600 р.
Заклепочник Wurth HNG 26 N
Витебск
5 р.
Лопата
Витебская, Полоцк
Договорная
Пики для пневмо молотка
Витебск
Договорная
Развёртки( метчики) СССР
Витебск
30 р.
Стриппер для зачистки проводов
Витебская, Орша
15 р.
Пила по дереву
Витебск
250 р.
Каток садовый
Витебск
250 р.
Стриппер автоматический KNIPEX, Германия
Витебская, Орша
20 р.
Двухручная пила
Витебск
130 р.
Аккумулятор Makita
Витебская, Орша
1 р.
Метчики, шлямбур, кольцо калибров.
Витебск
1 р.
Напильник времен СССР
Витебск
70 р.
Инструмент для снятия изоляции, разный
Витебская, Орша
10 р.
головка торцевая
Витебская, Полоцк
5 р.
Нож с выдвижным лезвием Stanley
Витебская, Орша
160 р.
Ножницы для резки кабелей KNIPEX
Витебская, Орша
20 р.
ломик с ручкой
Витебская, Орша
6 р.
Электроугольные щетки (большой ассортимент)
Витебск
90 р.
Трубогиб
Витебск
Договорная
Зубило Metabo sds-plus
Витебск
30 р.
Редуктор
Витебская, Полоцк
25 р.
Молоток -гвоздодер
Витебск
5 р.
Напильник. Трехгранный. Круглый.
Витебск
85 р.
Ручной трубогиб.
Витебская, Поставы
80 р.
Круг алмазный формы 12А2 с углом 45
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
104.13 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный