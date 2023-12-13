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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Витебской области

Продам дровницу

100 р.

Продам дровницу

Витебская, Поставы

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Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Песчано-соляная смесь

15 р.

Песчано-соляная смесь

Витебск

Корзина

15 р.

Корзина

Витебск

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Замок навесной.

13 р.

Замок навесной.

Витебск

Набор полотенец

10 р.

Набор полотенец

Витебская, Орша

Флакон с распылителем, с дозатором

1.50 р.

Флакон с распылителем, с дозатором

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Красота и здоровье

Договорная

Красота и здоровье

Витебская, Орша

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Мембранный фильтр обратного осмоса

70 р.

Мембранный фильтр обратного осмоса

Витебская, Новополоцк

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Веревки (30м, 40м, 50м) новые

20 р.

Веревки (30м, 40м, 50м) новые

Витебск

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Лампа пояльная

25 р.

Лампа пояльная

Витебск

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Канистра СССР 20 литров

30 р.

Канистра СССР 20 литров

Витебск

Помпа для бутилированной воды

10 р.

Помпа для бутилированной воды

Витебская, Новополоцк

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Капсулы для стирки Dixan

23 р.

Капсулы для стирки Dixan

Витебская, Глубокое

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Термометр

9 р.

Термометр

Витебск

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Сварочный инвертор

Договорная

Сварочный инвертор

Витебская, Сенно

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Гладильная доска

150 р.

Гладильная доска

Витебск

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Веревка льняная + 2 карабина

20 р.

Веревка льняная + 2 карабина

Витебск

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Кронштейн для микроволновки

15 р.

Кронштейн для микроволновки

Витебская, Поставы

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Ланч бокс для еды с подогревом

25 р.

Ланч бокс для еды с подогревом

Витебская, Полоцк

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Машинка для закаток

20 р.

Машинка для закаток

Витебск

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Тюфяк 25р

25 р.

Тюфяк 25р

Витебская, Поставы

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Крышки эмалированные

0.50 р.

Крышки эмалированные

Витебск

Ополаскиватель в гранулах Lenor

19 р.

Ополаскиватель в гранулах Lenor

Витебск

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Накладка - коврик доя плиты

7.50 р.

Накладка - коврик доя плиты

Витебская, Новополоцк

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Доска стиральная ссср

10 р.

Доска стиральная ссср

Витебская, Орша

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Подвесной модуль скуб от Икея

10 р.

Подвесной модуль скуб от Икея

Витебская, Полоцк

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Лот тёрок -10р.

10 р.

Лот тёрок -10р.

Витебская, Верхнедвинск

Держатель бумажных полотенец.

20 р.

Держатель бумажных полотенец.

Витебск

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Почтовый ящик кованый

400 р.

Почтовый ящик кованый

Витебск

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Можно на еду

10 р.

Можно на еду

Витебская, Орша

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Магниты полосовые СССР.

Договорная

Магниты полосовые СССР.

Витебск

Паяльная лампа

25 р.

Паяльная лампа

Витебск

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Старинная мельница.Жернова.

100 р.

Старинная мельница.Жернова.

Витебская, Лепель

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хозяйственные товары

Договорная

хозяйственные товары

Витебская, Полоцк

баннер (банер, тент, накрывка)

Договорная

баннер (банер, тент, накрывка)

Витебская, Орша

Набор для ванной

5 р.

Набор для ванной

Витебская, Орша

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Термометр ртутный и спиртовой углавой

3 р.

Термометр ртутный и спиртовой углавой

Витебская, Орша

Кран для питьевой воды

15 р.

Кран для питьевой воды

Витебск

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0.10 р.

Банки 0.5

Витебская, Новополоцк

паяльник

20 р.

паяльник

Витебская, Орша

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комплект .скатерть и 12 салфеток .лен

Договорная

комплект .скатерть и 12 салфеток .лен

Витебская, Орша

Санки

35 р.

Санки

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Онлайн-заказ

27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

Почвоулучшитель Диатомит садовый, ЭКОКИЛЛЕР пакет 3,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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