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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Витебской области

Дистиллятор колонного типа

600 р.

Дистиллятор колонного типа

Витебск

Набор.

45 р.

Набор.

Витебская, Орша

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Держатель для бутылок

29 р.

Держатель для бутылок

Витебск

Держатель для бумажных полотенец

10 р.

Держатель для бумажных полотенец

Витебск

Ланчбокс

10 р.

Ланчбокс

Витебск

Поднос 34 см с ручками

Договорная

Поднос 34 см с ручками

Витебская, Новополоцк

Салфетки на стол 4шт

5 р.

Салфетки на стол 4шт

Витебск

Ёмкость для коктелей

Договорная

Ёмкость для коктелей

Витебск

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Бутыли 20 литров, 10 литров,. Банки 3 л и 0,5 л

25 р.

Бутыли 20 литров, 10 литров,. Банки 3 л и 0,5 л

Витебская, Полоцк

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Набор времен СССР

50 р.

Набор времен СССР

Витебская, Орша

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Элекросамовар, объем 3л

90 р.

Элекросамовар, объем 3л

Витебская, Полоцк

Таз алюминиевый

15 р.

Таз алюминиевый

Витебская, Орша

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Селедница

2 р.

Селедница

Витебская, Полоцк

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Закаточные машинки

10 р.

Закаточные машинки

Витебская, Миоры

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Крышка

7 р.

Крышка

Витебская, Миоры

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Конфетница( салатница) хрусталь

25 р.

Конфетница( салатница) хрусталь

Витебск

Хрустальные фужеры

15 р.

Хрустальные фужеры

Витебская, Полоцк

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Бочка дубовая 11 литров

220 р.

Бочка дубовая 11 литров

Витебская, Орша

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Столовое серебро кот с бабочкой на цепочке

Договорная

Столовое серебро кот с бабочкой на цепочке

Витебск

Ваза-шар, Нёман

24 р.

Ваза-шар, Нёман

Витебская, Полоцк

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Подставка для гриля СВЧ

3 р.

Подставка для гриля СВЧ

Витебская, Полоцк

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Аппарат для дистиляции

150 р.

Аппарат для дистиляции

Витебская, Новополоцк

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Передник

8 р.

Передник

Витебск

Кремний

30 р.

Кремний

Витебская, Орша

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Салфетки/подставки под горячее

5 р.

Салфетки/подставки под горячее

Витебская, Глубокое

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Кухонные предметы

Договорная

Кухонные предметы

Витебская, Полоцк

Цептер Zepter

370 р.

Цептер Zepter

Витебск

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Лопатки ручной работы

Договорная

Лопатки ручной работы

Витебск

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Пакеты бумажные

10 р.

Пакеты бумажные

Витебская, Полоцк

Горшочки для запекания 3 шт

25 р.

Горшочки для запекания 3 шт

Витебская, Орша

Тарелка для микроволновки

15 р.

Тарелка для микроволновки

Витебск

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Набор сервиз коньячный

20 р.

Набор сервиз коньячный

Витебск

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Столик для завтрака

400 р.

Столик для завтрака

Витебск

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Подставка под ложку керамическая 23 см.

10 р.

Подставка под ложку керамическая 23 см.

Витебск

Форма для льда

4 р.

Форма для льда

Витебская, Новополоцк

Подставка под приборы

4 р.

Подставка под приборы

Витебская, Новополоцк

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Набор для фигурной обработки овощей и фруктов,СССР

10 р.

Набор для фигурной обработки овощей и фруктов,СССР

Витебская, Орша

Керамика

35 р.

Керамика

Витебская, Орша

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Доска разделочная-сервировочная

10 р.

Доска разделочная-сервировочная

Витебск

Форма пресс для котлет, бургеров

6 р.

Форма пресс для котлет, бургеров

Витебск

Диспенсер для средства для мытья посуды

5 р.

Диспенсер для средства для мытья посуды

Витебск

Набор прихваток на кухню

18 р.

Набор прихваток на кухню

Витебская, Орша

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Ручная соковыжималка.Ретро.СССР.

15 р.

Ручная соковыжималка.Ретро.СССР.

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Онлайн-заказ

9 р.

Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Онлайн-заказ

39 р.

Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Онлайн-заказ

39 р.

Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Онлайн-заказ

27 р.
17 р.-37%

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Онлайн-заказ

42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Онлайн-заказ

47 р.

Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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