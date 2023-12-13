Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Витебской области
600 р.
Дистиллятор колонного типа
Витебск
45 р.
Набор.
Витебская, Орша
29 р.
Держатель для бутылок
Витебск
10 р.
Держатель для бумажных полотенец
Витебск
10 р.
Ланчбокс
Витебск
Договорная
Поднос 34 см с ручками
Витебская, Новополоцк
5 р.
Салфетки на стол 4шт
Витебск
Договорная
Ёмкость для коктелей
Витебск
25 р.
Бутыли 20 литров, 10 литров,. Банки 3 л и 0,5 л
Витебская, Полоцк
50 р.
Набор времен СССР
Витебская, Орша
90 р.
Элекросамовар, объем 3л
Витебская, Полоцк
15 р.
Таз алюминиевый
Витебская, Орша
2 р.
Селедница
Витебская, Полоцк
10 р.
Закаточные машинки
Витебская, Миоры
7 р.
Крышка
Витебская, Миоры
25 р.
Конфетница( салатница) хрусталь
Витебск
15 р.
Хрустальные фужеры
Витебская, Полоцк
220 р.
Бочка дубовая 11 литров
Витебская, Орша
Договорная
Столовое серебро кот с бабочкой на цепочке
Витебск
24 р.
Ваза-шар, Нёман
Витебская, Полоцк
3 р.
Подставка для гриля СВЧ
Витебская, Полоцк
150 р.
Аппарат для дистиляции
Витебская, Новополоцк
8 р.
Передник
Витебск
30 р.
Кремний
Витебская, Орша
5 р.
Салфетки/подставки под горячее
Витебская, Глубокое
Договорная
Кухонные предметы
Витебская, Полоцк
370 р.
Цептер Zepter
Витебск
Договорная
Лопатки ручной работы
Витебск
10 р.
Пакеты бумажные
Витебская, Полоцк
25 р.
Горшочки для запекания 3 шт
Витебская, Орша
15 р.
Тарелка для микроволновки
Витебск
20 р.
Набор сервиз коньячный
Витебск
400 р.
Столик для завтрака
Витебск
10 р.
Подставка под ложку керамическая 23 см.
Витебск
4 р.
Форма для льда
Витебская, Новополоцк
4 р.
Подставка под приборы
Витебская, Новополоцк
10 р.
Набор для фигурной обработки овощей и фруктов,СССР
Витебская, Орша
35 р.
Керамика
Витебская, Орша
10 р.
Доска разделочная-сервировочная
Витебск
6 р.
Форма пресс для котлет, бургеров
Витебск
5 р.
Диспенсер для средства для мытья посуды
Витебск
18 р.
Набор прихваток на кухню
Витебская, Орша
15 р.
Ручная соковыжималка.Ретро.СССР.
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
Онлайн-заказ
40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
9 р.
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42 р.
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
47 р.
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали
Минск, Центральный