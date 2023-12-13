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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Витебской области

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

120 р.

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

Витебская, Лепель

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DENON 3910

480 р.

DENON 3910

Витебская, Орша

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Видеомагнитофон

10 р.

Видеомагнитофон

Витебская, Полоцк

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

25 р.

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

Витебск

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Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

25 р.

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

Витебск

Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

130 р.

Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

Витебская, Орша

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Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

70 р.

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

Витебск

Веб-камера Logitech Brio 500

300 р.

Веб-камера Logitech Brio 500

Витебск

TV box TOX 3 4/32 Gb

200 р.

TV box TOX 3 4/32 Gb

Витебск

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двд

60 р.

двд

Витебская, Орша

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HDMI провод

10 р.

HDMI провод

Витебск

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Пульт для видео магнитофона Panasonic

12 р.

Пульт для видео магнитофона Panasonic

Витебск

Ножки для телевизора

Договорная

Ножки для телевизора

Витебск

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Спутниковая тарелка (антенна) + голова (конвертер)

40 р.

Спутниковая тарелка (антенна) + голова (конвертер)

Витебская, Новополоцк

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Подставка на кронштейне

10 р.

Подставка на кронштейне

Витебская, Орша

Ugoos UT8 pro

470 р.

Ugoos UT8 pro

Витебск

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TV приставка H96 MAX W2 4/64 Gb

120 р.

TV приставка H96 MAX W2 4/64 Gb

Витебск

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Видеокарта

50 р.

Видеокарта

Витебская, Бешенковичи

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LED телевизор на запчасти 55 диагональ

Договорная

LED телевизор на запчасти 55 диагональ

Витебск

Кронштейн поворотный

60 р.

Кронштейн поворотный

Витебск

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Андроид смарт ТВ 4к

60 р.

Андроид смарт ТВ 4к

Витебск

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СМАРТ-БОКС

200 р.

СМАРТ-БОКС

Витебская, Городок

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Антенна

Договорная

Антенна

Витебская, Новополоцк

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Apple TV 3 gen. Smart TV

150 р.

Apple TV 3 gen. Smart TV

Витебск

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Крепления для экшн камеры

20 р.

Крепления для экшн камеры

Витебск

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Телевизор

40 р.

Телевизор

Витебская, Орша

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3Д очки

30 р.

3Д очки

Витебская, Орша

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TV box (смарт приставка)

75 р.

TV box (смарт приставка)

Витебская, Полоцк

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Телевизор LG UR81 65UR81006LJ

1 500 р.

Телевизор LG UR81 65UR81006LJ

Витебская, Полоцк

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дельта к 131А.02 антенна комнатная

25 р.

дельта к 131А.02 антенна комнатная

Витебск

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Датчик ИК выносной для дистанционного пульта

10 р.

Датчик ИК выносной для дистанционного пульта

Витебск

Медиаплеер

50 р.

Медиаплеер

Витебск

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Кронштейн

Договорная

Кронштейн

Витебская, Миоры

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Экшен-камера

50 р.

Экшен-камера

Витебская, Глубокое

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видеомагнитофон, двд, ресивер спутниковый

100 р.

видеомагнитофон, двд, ресивер спутниковый

Витебская, Орша

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Очки виртуальной реальности

10 р.

Очки виртуальной реальности

Витебская, Другие города

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Платы от телевизора витязь

5 р.

Платы от телевизора витязь

Витебск

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Сердечник чашечный М2000HM1 диаметром 48 мм

10 р.

Сердечник чашечный М2000HM1 диаметром 48 мм

Витебск

Приставка селектор каналов

5 р.

Приставка селектор каналов

Витебская, Новополоцк

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Лампы

3 р.

Лампы

Витебская, Орша

видеоосветитель LED 1040A

Договорная

видеоосветитель LED 1040A

Витебская, Орша

Двд

Договорная

Двд

Витебск

Блок питания для диодных лент

90 р.

Блок питания для диодных лент

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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