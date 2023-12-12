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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Витебской области

Гладильная паровая станция

200 р.

Гладильная паровая станция

Витебская, Полоцк

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Сушилка для обуви

5 р.

Сушилка для обуви

Витебск

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Карандаш для чистки утюга

1.50 р.

Карандаш для чистки утюга

Витебская, Орша

Сушилка для обуви

6 р.

Сушилка для обуви

Витебск

Запасные ножи для снятия катышков

4 р.

Запасные ножи для снятия катышков

Витебск

Иглы для вязальных машин

1 р.

Иглы для вязальных машин

Витебская, Орша

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Нитки швейные капроновые

5 р.

Нитки швейные капроновые

Витебская, Поставы

Щетка для одежды (обуви) или других нужд

3 р.

Щетка для одежды (обуви) или других нужд

Витебск

Иглы для швейной машины, цена за 10 шт.

8 р.

Иглы для швейной машины, цена за 10 шт.

Витебская, Глубокое

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Прялка электрическая бытовая.

155 р.

Прялка электрическая бытовая.

Витебск

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Новая ультрафиолетовая сушка для обуви

35 р.

Новая ультрафиолетовая сушка для обуви

Витебская, Новолукомль

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Обувная сушилка

10 р.

Обувная сушилка

Витебск

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Ножницы

2 р.

Ножницы

Витебск

Сушка обуви

15 р.

Сушка обуви

Витебская, Орша

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Подставка для обуви

15 р.

Подставка для обуви

Витебск

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Электро -ножницы

25 р.

Электро -ножницы

Витебск

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Гладильная доска

15 р.

Гладильная доска

Витебск

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Электропрялка

Договорная

Электропрялка

Витебск

Машинка для удаления катышков

18 р.

Машинка для удаления катышков

Витебск

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Утюжок для склейки пленки, времен ссср

12 р.

Утюжок для склейки пленки, времен ссср

Витебская, Глубокое

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Станина для швейной машинки

50 р.

Станина для швейной машинки

Витебск

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Продам Марка

Договорная

Продам Марка

Витебская, Городок

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Доска гладильная б/у в хорошем состоянии

20 р.

Доска гладильная б/у в хорошем состоянии

Витебск

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Челнок

30 р.

Челнок

Витебская, Орша

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50 р.

Чехол для машины

Витебск

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Машинка для удаления катышков

Договорная

Машинка для удаления катышков

Витебская, Новополоцк

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Мешок для стирки бюстгалтеров

5 р.

Мешок для стирки бюстгалтеров

Витебская, Ушачи

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Доска гладильная

35 р.

Доска гладильная

Витебская, Поставы

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Стиральная машина

150 р.

Стиральная машина

Витебск

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Держатели для обуви и одежды.

10 р.

Держатели для обуви и одежды.

Витебск

Сушка для обуви

100 р.

Сушка для обуви

Витебск

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Гладильная машина КАЛИНКА 1

350 р.

Гладильная машина КАЛИНКА 1

Витебск

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Отпариватель

25 р.

Отпариватель

Витебск

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старая стиралка

10 р.

старая стиралка

Витебская, Поставы

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Швейное оборудование

40 р.

Швейное оборудование

Витебск

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Стол станина

30 р.

Стол станина

Витебская, Чашники

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Крючки для вязальной машины вяселка

Договорная

Крючки для вязальной машины вяселка

Витебская, Орша

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Нитевдеватели НОВЫЕ

7 р.

Нитевдеватели НОВЫЕ

Витебская, Ушачи

стиральная машина

Договорная

стиральная машина

Витебск

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Витебск

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Витебск

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Для удаления катышков

4 р.

Для удаления катышков

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Онлайн-заказ

35.68 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Онлайн-заказ

40 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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