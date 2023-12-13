Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Витебской области
222 р.
1400 Вт .
Витебская, Орша
150 р.
Продам паровую швабру Kit fort
Витебск
35 р.
Насадки для пылесоса
Витебская, Орша
89 р.
Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет
Витебск
150 р.
Мойка высокого давления минимойка
Витебская, Новополоцк
7 р.
Швабра
Витебская, Орша
85 р.
Ручной отпариватель Vitek
Витебск
250 р.
Паровая швабра 250р
Витебск
650 р.
Электропаропылесос KARCHER
Витебская, Полоцк
10 р.
Электрическая метелка для уборки
Витебская, Полоцк
90 р.
Паровая швабра
Витебская, Лепель
120 р.
Стеклоочистит Керхер vw1
Витебск
150 р.
Стеклоочиститель Karcher
Витебская, Лепель
987 р.
Мойка высокого давления karcher k7
Витебская, Орша
Договорная
Электрощетка новая
Витебская, Орша
9 р.
Швабра
Витебская, Орша
20 р.
Лоток для порошка
Витебск
12 р.
Электрическая щетка-пылесос
Витебск
300 р.
Продаю электрошвабру Karcher FC 3
Витебск
30 р.
Мотор от стиралки рабочий
Витебская, Орша
8 р.
Сила угля
Витебск
7 р.
Пипидастр (для уборки пыли)
Витебск
Договорная
Мешок для пылесоса универсальны
Витебск
650 р.
Мойщик окон
Витебская, Орша
99 р.
Стеклоочиститель Керхер.
Витебская, Новополоцк
180 р.
Робот мойщик окон
Витебск
35 р.
Щетки для пылесоса Редмонд
Витебск
100 р.
Стеклоочиститель
Витебская, Новополоцк
120 р.
Электрошвабра SWDK Wireless Handheld Wiper SWDK-D2
Витебская, Полоцк
10 р.
Настольный пылесос
Витебск
50 р.
Тен и регулятор для аристона
Витебская, Шумилино
400 р.
Мойка высокого давления PARKSAID
Витебск
180 р.
Робот мойщик окон PuRuikai
Витебская, Новополоцк
25 р.
Швабра с отжимом и ведром для мытья пола
Витебская, Другие города
550 р.
Электрошвабра ''Karcher FC 5'' (ГЕРМАНИЯ)
Витебская, Орша
70 р.
Насос для эмульсии корхер
Витебская, Новополоцк
35 р.
Пылесос
Витебская, Полоцк
1 500 р.
Сушильная машина
Витебская, Полоцк
130 р.
Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS
Витебск
10 р.
Электро щётка ветерок 3
Витебская, Новополоцк
30 р.
Karcher k3 запчасти мотор, корпус, патрубки...
Витебская, Новополоцк
310 р.
Щётка для мойки окон
Витебская, Орша
45 р.
Электрический веник KITFORT
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
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28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
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1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
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735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный