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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Витебской области

1400 Вт .

222 р.

1400 Вт .

Витебская, Орша

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Продам паровую швабру Kit fort

150 р.

Продам паровую швабру Kit fort

Витебск

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Насадки для пылесоса

35 р.

Насадки для пылесоса

Витебская, Орша

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Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

89 р.

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

Витебск

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Мойка высокого давления минимойка

150 р.

Мойка высокого давления минимойка

Витебская, Новополоцк

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Швабра

7 р.

Швабра

Витебская, Орша

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Ручной отпариватель Vitek

85 р.

Ручной отпариватель Vitek

Витебск

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Паровая швабра 250р

250 р.

Паровая швабра 250р

Витебск

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Электропаропылесос KARCHER

650 р.

Электропаропылесос KARCHER

Витебская, Полоцк

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Электрическая метелка для уборки

10 р.

Электрическая метелка для уборки

Витебская, Полоцк

Паровая швабра

90 р.

Паровая швабра

Витебская, Лепель

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Стеклоочистит Керхер vw1

120 р.

Стеклоочистит Керхер vw1

Витебск

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Стеклоочиститель Karcher

150 р.

Стеклоочиститель Karcher

Витебская, Лепель

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Мойка высокого давления karcher k7

987 р.

Мойка высокого давления karcher k7

Витебская, Орша

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Электрощетка новая

Договорная

Электрощетка новая

Витебская, Орша

Швабра

9 р.

Швабра

Витебская, Орша

Лоток для порошка

20 р.

Лоток для порошка

Витебск

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Электрическая щетка-пылесос

12 р.

Электрическая щетка-пылесос

Витебск

Продаю электрошвабру Karcher FC 3

300 р.

Продаю электрошвабру Karcher FC 3

Витебск

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Мотор от стиралки рабочий

30 р.

Мотор от стиралки рабочий

Витебская, Орша

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Сила угля

8 р.

Сила угля

Витебск

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Пипидастр (для уборки пыли)

7 р.

Пипидастр (для уборки пыли)

Витебск

Мешок для пылесоса универсальны

Договорная

Мешок для пылесоса универсальны

Витебск

Мойщик окон

650 р.

Мойщик окон

Витебская, Орша

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Стеклоочиститель Керхер.

99 р.

Стеклоочиститель Керхер.

Витебская, Новополоцк

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Робот мойщик окон

180 р.

Робот мойщик окон

Витебск

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Щетки для пылесоса Редмонд

35 р.

Щетки для пылесоса Редмонд

Витебск

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Стеклоочиститель

100 р.

Стеклоочиститель

Витебская, Новополоцк

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Электрошвабра SWDK Wireless Handheld Wiper SWDK-D2

120 р.

Электрошвабра SWDK Wireless Handheld Wiper SWDK-D2

Витебская, Полоцк

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Настольный пылесос

10 р.

Настольный пылесос

Витебск

50 р.

Тен и регулятор для аристона

Витебская, Шумилино

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Мойка высокого давления PARKSAID

400 р.

Мойка высокого давления PARKSAID

Витебск

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Робот мойщик окон PuRuikai

180 р.

Робот мойщик окон PuRuikai

Витебская, Новополоцк

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Швабра с отжимом и ведром для мытья пола

25 р.

Швабра с отжимом и ведром для мытья пола

Витебская, Другие города

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Электрошвабра ''Karcher FC 5'' (ГЕРМАНИЯ)

550 р.

Электрошвабра ''Karcher FC 5'' (ГЕРМАНИЯ)

Витебская, Орша

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Насос для эмульсии корхер

70 р.

Насос для эмульсии корхер

Витебская, Новополоцк

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Пылесос

35 р.

Пылесос

Витебская, Полоцк

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Сушильная машина

1 500 р.

Сушильная машина

Витебская, Полоцк

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Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS

130 р.

Стеклоочиститель Karcher KWI 1 PLUS

Витебск

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Электро щётка ветерок 3

10 р.

Электро щётка ветерок 3

Витебская, Новополоцк

Karcher k3 запчасти мотор, корпус, патрубки...

30 р.

Karcher k3 запчасти мотор, корпус, патрубки...

Витебская, Новополоцк

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Щётка для мойки окон

310 р.

Щётка для мойки окон

Витебская, Орша

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Электрический веник KITFORT

45 р.

Электрический веник KITFORT

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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