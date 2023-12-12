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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Витебской области

Продам

35 р.

Продам

Витебская, Новополоцк

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Термодатчик, термоэлемент, термопреобразовател

50 р.

Термодатчик, термоэлемент, термопреобразовател

Витебск

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Термометр цифровой, улица-дом

40 р.

Термометр цифровой, улица-дом

Витебск

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Метеостанция

2 р.

Метеостанция

Витебская, Полоцк

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Осушитель воздуха

290 р.

Осушитель воздуха

Витебская, Поставы

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Барометр

Договорная

Барометр

Витебск

ТЭН 2000Вт в чугунную батарею.

60 р.

ТЭН 2000Вт в чугунную батарею.

Витебск

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Теплообменник

Договорная

Теплообменник

Витебск

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Конвектор Elecrolux ECH/A 2000M

180 р.

Конвектор Elecrolux ECH/A 2000M

Витебск

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Терморегулятор

15 р.

Терморегулятор

Витебск

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Термостат защитный от замерзания

Договорная

Термостат защитный от замерзания

Витебская, Орша

Метеостанция

8 р.

Метеостанция

Витебская, Новополоцк

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Автономный температурный регистратор

11 р.

Автономный температурный регистратор

Витебск

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Теплообменник

10 р.

Теплообменник

Витебская, Полоцк

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Датчик измерения температуры

100 р.

Датчик измерения температуры

Витебск

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Запорный вентиль

120 р.

Запорный вентиль

Витебская, Орша

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Аромодиффузор DOTERRA

300 р.

Аромодиффузор DOTERRA

Витебск

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Антиквариат и коллекции.Продажа.

20 р.

Антиквариат и коллекции.Продажа.

Витебск

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Освежитель воздуха автоматический

20 р.

Освежитель воздуха автоматический

Витебская, Новополоцк

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Термометры комнатные

10 р.

Термометры комнатные

Витебск

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Трубка капиллярная 7мм нержавейка

1 р.

Трубка капиллярная 7мм нержавейка

Витебск

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Электросушилка для белья

40 р.

Электросушилка для белья

Витебск

Компрессор AIR PUMP AP-2

300 р.

Компрессор AIR PUMP AP-2

Витебск

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2 вентилятора 220v

50 р.

2 вентилятора 220v

Витебск

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Часы термометр давление (wifi)

25 р.

Часы термометр давление (wifi)

Витебск

Метеостанция Uniscend с внешним датчиком

95 р.

Метеостанция Uniscend с внешним датчиком

Витебская, Новополоцк

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Электрообогрееватель кварцевый

Договорная

Электрообогрееватель кварцевый

Витебская, Ушачи

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Электросушитель для рук

100 р.

Электросушитель для рук

Витебск

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Регулятор скорости вентилятора

130 р.

Регулятор скорости вентилятора

Витебск

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Регулятор частоты вращения вентилятора

130 р.

Регулятор частоты вращения вентилятора

Витебск

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Обогреватель - вентилятор

35 р.

Обогреватель - вентилятор

Витебская, Шумилино

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Тепловой электронагреватель.ТЭН.Цена за любой.

8 р.

Тепловой электронагреватель.ТЭН.Цена за любой.

Витебск

радиаторы охлаждения

30 р.

радиаторы охлаждения

Витебская, Дубровно

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тэны электрические

5 р.

тэны электрические

Витебская, Дубровно

Вентиль трв

Договорная

Вентиль трв

Витебск

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Светильник светодиодный управляемый с Пультом

140 р.

Светильник светодиодный управляемый с Пультом

Витебск

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Termet miniterm

Договорная

Termet miniterm

Витебск

Нагревательный элемент

10 р.

Нагревательный элемент

Витебск

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стеллаж

600 р.

стеллаж

Витебск

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Терморегулятор для теплого пола.

50 р.

Терморегулятор для теплого пола.

Витебск

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меняю 2газовые баллона по 50л. на один 27л. Шарков

Договорная

меняю 2газовые баллона по 50л. на один 27л. Шарков

Витебская, Шарковщина

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Термометр электронный

20 р.

Термометр электронный

Витебская, Орша

30 р.

Модуль дизельной пушки elitech

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Онлайн-заказ

1 030 р.

Осушитель воздуха Royal Clima Carisma Villa RD-CR30-E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5521

Онлайн-заказ

326.73 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5522

Онлайн-заказ

333.04 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5522

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Онлайн-заказ

1 195.61 р.

Климатический комплекс Honeywell CS10XE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Онлайн-заказ

1 779.02 р.

Климатический комплекс Honeywell CL30XC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

447.10 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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