logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Пленки, стекла
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Витебской области

Защитные стекла ESD ANTI-STATIC для ваших смартфонов

12 р.

Защитные стекла ESD ANTI-STATIC для ваших смартфонов

Витебск

Гидрогелевая пленка PREMIUM ,7000 устройств

12 р.

Гидрогелевая пленка PREMIUM ,7000 устройств

Витебск

Защитное стекло для телефона

5 р.

Защитное стекло для телефона

Витебская, Новополоцк

Защитные стекла для всех смартфонов от 8 руб

8 р.

Защитные стекла для всех смартфонов от 8 руб

Витебск

Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Витебская, Орша

badge-icon
Стекло ксиаоми а 1

6 р.

Стекло ксиаоми а 1

Витебская, Орша

Стекло POCO M5

5 р.

Стекло POCO M5

Витебская, Другие города

Защитное стекло для iphine12 Pro Max

3 р.

Защитное стекло для iphine12 Pro Max

Витебск

Защитное стекло Mi9T

10 р.

Защитное стекло Mi9T

Витебск

Защитное стекло

Договорная

Защитное стекло

Витебск

Защитные стекла на iPhone 14 pro max

10 р.

Защитные стекла на iPhone 14 pro max

Витебск

Стекло на телефон iPhone 7

3 р.

Стекло на телефон iPhone 7

Витебская, Орша

badge-icon
защитное стекло для Xiaomi Redmi Note 8 Pro

8 р.

защитное стекло для Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Витебск

badge-icon
Защитное стекло на iphone xr/11

3 р.

Защитное стекло на iphone xr/11

Витебск

Защитное стекло на iphone 12 pro Max

4 р.

Защитное стекло на iphone 12 pro Max

Витебск

Защитное стекло на iphone 6s,7,8,se2020

3 р.

Защитное стекло на iphone 6s,7,8,se2020

Витебск

Защитное стекло для айфона 5

5 р.

Защитное стекло для айфона 5

Витебская, Орша

Гидрогелевая плёнка на две стороны iPhone 12 pro

20 р.

Гидрогелевая плёнка на две стороны iPhone 12 pro

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПЛЕНКА PROFIT, для всех смартфонов

10 р.

ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПЛЕНКА PROFIT, для всех смартфонов

Витебск

Керамическая матовая плёнка на Huawei p30 lite

5 р.

Керамическая матовая плёнка на Huawei p30 lite

Витебская, Бешенковичи

Защитное стекло для Huawei P smart 2019

8 р.

Защитное стекло для Huawei P smart 2019

Витебск

badge-icon
Защитные стёкла HONOR

10 р.

Защитные стёкла HONOR

Витебская, Новолукомль

Защитное стекло

Бесплатно

Защитное стекло

Витебск

Корпус для айфона

145 р.

Корпус для айфона

Витебск

badge-icon
Стекла для телефона

10 р.

Стекла для телефона

Витебск

Защитное стекло для телефона Redmi 5

5 р.

Защитное стекло для телефона Redmi 5

Витебская, Полоцк

Защитное стекло

4 р.

Защитное стекло

Витебск

badge-icon
Премиум защита для экрана твоего смартфона

9 р.

Премиум защита для экрана твоего смартфона

Витебск

Договорная

Стекло защитное ксяоми редми 10с

Витебская, Орша

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG

3 р.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG

Витебск

Защитное стекло

10 р.

Защитное стекло

Витебская, Орша

badge-icon
Ксяоми редми 12 стекло

4 р.

Ксяоми редми 12 стекло

Витебская, Новополоцк

Защитное стекло

2 р.

Защитное стекло

Витебск

badge-icon
Защитная пленка на телефон

4 р.

Защитная пленка на телефон

Витебская, Орша

badge-icon
Защитные стекла с установкой, АКЦИЯ тц''ЭВИКОМ''

7 р.

Защитные стекла с установкой, АКЦИЯ тц''ЭВИКОМ''

Витебск

Защитное стекло

3 р.

Защитное стекло

Витебск

Защитное стекло

10 р.

Защитное стекло

Витебск

badge-icon
Защитное стекло

12 р.

Защитное стекло

Витебск

badge-icon
Защитное стекло Baseus для IPhone 15 pro

20 р.

Защитное стекло Baseus для IPhone 15 pro

Витебск

badge-icon
стекло защитное

5 р.

стекло защитное

Витебская, Орша

Защитное стекло для Readmi Note 7 NILLKIN

10 р.

Защитное стекло для Readmi Note 7 NILLKIN

Витебск

Защитное стекло на Redmi 10c

8 р.

Защитное стекло на Redmi 10c

Витебская, Орша

Защитное стекло redmi 10

5 р.

Защитное стекло redmi 10

Витебская, Полоцк

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

5 р.

Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники