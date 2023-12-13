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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Витебской области

Стильное платье для модницы 110-118см.,идеалСтильное платье для модницы 110-118см.,идеал
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37 р.

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Стильное платье для модницы 110-118см.,идеал

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки
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150 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье СтрекозаНарядное платье Стрекоза
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150 р.

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Нарядное платье Стрекоза

122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки нарядноеПлатье для девочки нарядное

15 р.

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Платье для девочки нарядное

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

50 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Сет платьев h&m.Сет платьев h&m.

Договорная

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Сет платьев h&m.

122 - 128 (7 лет)

Платье 98 размераПлатье 98 размера

20 р.

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Платье 98 размера

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

65 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

86 - 92 (2 года)

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Юбка 110-116Юбка 110-116

4 р.

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Юбка 110-116

110 - 116 (5-6 лет)

Платье для принцессыПлатье для принцессы

60 р.

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Платье для принцессы

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

40 р.

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Платье

92 - 98 (3 года)

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Нарядное платье к Новому году Нарядное платье к Новому году

15 р.

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Нарядное платье к Новому году

80 - 86 (1-2 года)

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Платье праздничное на девочку с 6 до 8 летПлатье праздничное на девочку с 6 до 8 лет

50 р.

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Платье праздничное на девочку с 6 до 8 лет

122 - 128 (7 лет)

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Платье на девочку 4-5 летПлатье на девочку 4-5 лет

35 р.

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Платье на девочку 4-5 лет

116 - 122 (6 лет)

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Платье праздничноеПлатье праздничное

20 р.

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Платье праздничное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для принцессы в стиле единорожки очень красПлатье для принцессы в стиле единорожки очень крас

55 р.

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Платье для принцессы в стиле единорожки очень крас

98 - 104 (4 года)

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ЮбкиЮбки

7 р.

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Юбки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье Платье

23 р.

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Платье

80 - 86 (1-2 года)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье школьноеПлатье школьное

5 р.

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Платье школьное

116 - 122 (6 лет)

Сарафан школьный для девочки Сарафан школьный для девочки

25 р.

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Сарафан школьный для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье, рост 122-128 Платье, рост 122-128

15 р.

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Платье, рост 122-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье KidokuПлатье Kidoku

30 р.

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Платье Kidoku

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Роскошное платье 104-116см, идеалРоскошное платье 104-116см, идеал

Договорная

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Роскошное платье 104-116см, идеал

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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СарафанСарафан

3 р.

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Сарафан

80 - 86 (1-2 года)

Платье с ЭльзойПлатье с Эльзой

25 р.

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Платье с Эльзой

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье Нарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье снежинка. Нарядное платье. Платье снежинка. Нарядное платье.

35 р.

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Платье снежинка. Нарядное платье.

98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье Нарядное платье

25 р.

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Нарядное платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Стильное платье для модницы 110-118см.,идеалСтильное платье для модницы 110-118см.,идеал
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37 р.

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Стильное платье для модницы 110-118см.,идеал

110 - 116 (5-6 лет)

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Шикарное платье на 1 годикШикарное платье на 1 годик

45 р.

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Шикарное платье на 1 годик

80 - 86 (1-2 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

25 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года)

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Платье р.116-122-128Платье р.116-122-128

40 р.

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Платье р.116-122-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье 42-44ррПлатье 42-44рр

30 р.

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Платье 42-44рр

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Новая школьная юбка рост 164Новая школьная юбка рост 164

25 р.

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Новая школьная юбка рост 164

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Новая школьная юбка рост 158Новая школьная юбка рост 158

20 р.

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Новая школьная юбка рост 158

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Для школы Для школы

Договорная

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Для школы

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПлатьяПлатья

30 р.

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Платья

116 - 122 (6 лет)

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Платье новогодниеПлатье новогодние

20 р.

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Платье новогодние

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье пышное Платье пышное

55 р.

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Платье пышное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье бархатное р. 122-228Платье бархатное р. 122-228

Договорная

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Платье бархатное р. 122-228

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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