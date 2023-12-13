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ПрочееПродукты питания

Овощи в Витебской области

Продам картофель мешок 45 кг

30 р.

Продам картофель мешок 45 кг

Витебская, Орша

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Картофель ДОМАШНИЙ ЛАСУНОК, СКАРБ, ВЕКТОР ОВОЩИ

0.60 р.

Картофель ДОМАШНИЙ ЛАСУНОК, СКАРБ, ВЕКТОР ОВОЩИ

Витебск

Доставка
Картофель домашний с доставкой

0.44 р.

Картофель домашний с доставкой

Витебск

Картофель Королева Анна 21 руб.

21 р.

Картофель Королева Анна 21 руб.

Витебск

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тыква

2 р.

тыква

Витебская, Полоцк

Картофель крупный

0.60 р.

Картофель крупный

Витебская, Глубокое

Закатки огурцы, лечо и др. Излишки

3 р.

Закатки огурцы, лечо и др. Излишки

Витебск

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Икра и солянка

3 р.

Икра и солянка

Витебск

20 р.

Картофель домашний

Витебская, Глубокое

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Картофель картошка

20 р.

Картофель картошка

Витебская, Новополоцк

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Тыква

2 р.

Тыква

Витебск

Кабачки

1.50 р.

Кабачки

Витебск

Чеснок

10 р.

Чеснок

Витебск

Патиссоны

1.50 р.

Патиссоны

Витебск

Картошка Скарб,Мадейра

0.44 р.

Картошка Скарб,Мадейра

Витебск

Чеснок

3 р.

Чеснок

Витебская, Ушачи

Борщ, грибы,

5 р.

Борщ, грибы,

Витебск

Картошка Картофель

0.50 р.

Картошка Картофель

Витебская, Новополоцк

Картофель Картошка Бульба

0.50 р.

Картофель Картошка Бульба

Витебская, Полоцк

адборная бульба(картофель)/лепшыя гатункі#

20 р.

адборная бульба(картофель)/лепшыя гатункі#

Витебск

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Картофель. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 45к.кг,15р.сетка

0.45 р.

Картофель. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 45к.кг,15р.сетка

Витебская, Полоцк

Картофель

0.50 р.

Картофель

Витебская, Орша

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Картошка Скарб

14 р.

Картошка Скарб

Витебск

Картофель домашний

12 р.

Картофель домашний

Витебск

отборный домашний картофель/НЕ ФЕРМЕРСКИЙ/доставка

20 р.

отборный домашний картофель/НЕ ФЕРМЕРСКИЙ/доставка

Витебская, Орша

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КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ 2023 #ВЫБОР ПО СОРТАМ#ПРИВЕЗУ

20 р.

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ 2023 #ВЫБОР ПО СОРТАМ#ПРИВЕЗУ

Витебск

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Тыква отдам за шоколадку

Бесплатно

Тыква отдам за шоколадку

Витебск

Картофель домашний,вкусный,доставка

20 р.

Картофель домашний,вкусный,доставка

Витебская, Орша

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Картофель

0.80 р.

Картофель

Витебск

Картофель

5 р.

Картофель

Витебская, Чашники

Картофель

20 р.

Картофель

Витебск

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Картофель Королева Анна, Уладар, Джувел

0.85 р.

Картофель Королева Анна, Уладар, Джувел

Витебская, Орша

30 р.

Картофель крупный домашний

Витебская, Новолукомль

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0.80 р.

Домашний картофель с доставкой до квартиры

Витебск

Цветной фиолетовый картофель. Почта

0.50 р.

Цветной фиолетовый картофель. Почта

Витебская, Полоцк

Чеснок

9 р.

Чеснок

Витебская, Полоцк

2 р.

Картофель мелкий

Витебская, Поставы

Чеснок, крупная головка по 1р,среднии - по 80к

0.80 р.

Чеснок, крупная головка по 1р,среднии - по 80к

Витебск

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Острый перец

10 р.

Острый перец

Витебская, Орша

Чеснок

7 р.

Чеснок

Витебская, Орша

Чеснок зимний

Договорная

Чеснок зимний

Витебская, Орша

Тыква

1 р.

Тыква

Витебск

Чеснок

9 р.

Чеснок

Витебск

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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