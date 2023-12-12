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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Витебской области

Бур по бетону 12

5 р.

Бур по бетону 12

Витебск

Буры по бетону

5 р.

Буры по бетону

Витебск

Набор буров'' MAKITA''

15 р.

Набор буров'' MAKITA''

Витебская, Полоцк

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Круг отрезной 125 мм

0.80 р.

Круг отрезной 125 мм

Витебск

АКБ аккумулятор батарея для инструмента 6 ампер

110 р.

АКБ аккумулятор батарея для инструмента 6 ампер

Витебская, Новополоцк

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Круг отрезной 230 *2,5.22.23

Договорная

Круг отрезной 230 *2,5.22.23

Витебская, Орша

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сверла по дереву

10 р.

сверла по дереву

Витебская, Орша

Аккумуляторы Bosch на 18 вольт

110 р.

Аккумуляторы Bosch на 18 вольт

Витебск

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Сверла конические

30 р.

Сверла конические

Витебская, Новолукомль

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ручка металлическая для шуруповерта инструмента

30 р.

ручка металлическая для шуруповерта инструмента

Витебская, Новополоцк

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аккумулятор батарея для инструмента макита вортекс

130 р.

аккумулятор батарея для инструмента макита вортекс

Витебская, Новополоцк

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Набор

20 р.

Набор

Витебск

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Резцы фигурные недорого

25 р.

Резцы фигурные недорого

Витебская, Новополоцк

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Трос и полиспас

30 р.

Трос и полиспас

Витебск

Круги отрезные 230х1,6

1.40 р.

Круги отрезные 230х1,6

Витебск

Отрезные круги Makita 355x25.4×3 B-14510

35 р.

Отрезные круги Makita 355x25.4×3 B-14510

Витебск

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Круг алмазный

20 р.

Круг алмазный

Витебск

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Круги отрезные

20 р.

Круги отрезные

Витебская, Новополоцк

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Валики для отделки

10 р.

Валики для отделки

Витебск

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Диск отрезной

Договорная

Диск отрезной

Витебская, Полоцк

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Ножи (резцы) к торцевой фрезе

Договорная

Ножи (резцы) к торцевой фрезе

Витебск

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фрезы дисковые по металлу, ссср

Договорная

фрезы дисковые по металлу, ссср

Витебск

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Алмазные диски

20 р.

Алмазные диски

Витебск

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Фрезы, СССР

Договорная

Фрезы, СССР

Витебск

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Сверла по металлу, ссср

60 р.

Сверла по металлу, ссср

Витебск

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Фрезы по металлу с цилиндрическим хвостовиком СССР

Договорная

Фрезы по металлу с цилиндрическим хвостовиком СССР

Витебск

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Фрезы, СССР

85 р.

Фрезы, СССР

Витебск

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Фрезерные оправки, конуса, СССР

Договорная

Фрезерные оправки, конуса, СССР

Витебск

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Круги отрезные

2 р.

Круги отрезные

Витебская, Новополоцк

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Набор пильных коронок по дереву 11предметов GEPARD

25 р.

Набор пильных коронок по дереву 11предметов GEPARD

Витебская, Полоцк

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2 пильных сегментированных диска 88 мм

30 р.

2 пильных сегментированных диска 88 мм

Витебск

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Фрезы по дереву с твердосплавными напайками

60 р.

Фрезы по дереву с твердосплавными напайками

Витебск

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Диск по дереву, на болгарку

Договорная

Диск по дереву, на болгарку

Витебская, Орша

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Ручка для дрели шуруповерта

6 р.

Ручка для дрели шуруповерта

Витебская, Новополоцк

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Бур по бетону RAFTOOL

60 р.

Бур по бетону RAFTOOL

Витебск

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Пила

Договорная

Пила

Витебск

Диски

25 р.

Диски

Витебск

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Диски отрезные

Договорная

Диски отрезные

Витебск

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Аккумулятор Milwaukee 12 Ah

700 р.

Аккумулятор Milwaukee 12 Ah

Витебская, Полоцк

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Вытяжной кожух Wortex для УШМ DS 125 / DS12500018

70 р.

Вытяжной кожух Wortex для УШМ DS 125 / DS12500018

Витебская, Орша

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Диски

25 р.

Диски

Витебск

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Диск пильный 165мм

60 р.

Диск пильный 165мм

Витебск

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Сверла

Договорная

Сверла

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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