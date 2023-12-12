Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Витебской области
5 р.
Бур по бетону 12
Витебск
5 р.
Буры по бетону
Витебск
15 р.
Набор буров'' MAKITA''
Витебская, Полоцк
0.80 р.
Круг отрезной 125 мм
Витебск
110 р.
АКБ аккумулятор батарея для инструмента 6 ампер
Витебская, Новополоцк
Договорная
Круг отрезной 230 *2,5.22.23
Витебская, Орша
10 р.
сверла по дереву
Витебская, Орша
110 р.
Аккумуляторы Bosch на 18 вольт
Витебск
30 р.
Сверла конические
Витебская, Новолукомль
30 р.
ручка металлическая для шуруповерта инструмента
Витебская, Новополоцк
130 р.
аккумулятор батарея для инструмента макита вортекс
Витебская, Новополоцк
20 р.
Набор
Витебск
25 р.
Резцы фигурные недорого
Витебская, Новополоцк
30 р.
Трос и полиспас
Витебск
1.40 р.
Круги отрезные 230х1,6
Витебск
35 р.
Отрезные круги Makita 355x25.4×3 B-14510
Витебск
20 р.
Круг алмазный
Витебск
20 р.
Круги отрезные
Витебская, Новополоцк
10 р.
Валики для отделки
Витебск
Договорная
Диск отрезной
Витебская, Полоцк
Договорная
Ножи (резцы) к торцевой фрезе
Витебск
Договорная
фрезы дисковые по металлу, ссср
Витебск
20 р.
Алмазные диски
Витебск
Договорная
Фрезы, СССР
Витебск
60 р.
Сверла по металлу, ссср
Витебск
Договорная
Фрезы по металлу с цилиндрическим хвостовиком СССР
Витебск
85 р.
Фрезы, СССР
Витебск
Договорная
Фрезерные оправки, конуса, СССР
Витебск
2 р.
Круги отрезные
Витебская, Новополоцк
25 р.
Набор пильных коронок по дереву 11предметов GEPARD
Витебская, Полоцк
30 р.
2 пильных сегментированных диска 88 мм
Витебск
60 р.
Фрезы по дереву с твердосплавными напайками
Витебск
Договорная
Диск по дереву, на болгарку
Витебская, Орша
6 р.
Ручка для дрели шуруповерта
Витебская, Новополоцк
60 р.
Бур по бетону RAFTOOL
Витебск
Договорная
Пила
Витебск
25 р.
Диски
Витебск
Договорная
Диски отрезные
Витебск
700 р.
Аккумулятор Milwaukee 12 Ah
Витебская, Полоцк
70 р.
Вытяжной кожух Wortex для УШМ DS 125 / DS12500018
Витебская, Орша
25 р.
Диски
Витебск
60 р.
Диск пильный 165мм
Витебск
Договорная
Сверла
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный