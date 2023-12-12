Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Витебской области
160 р.
Шина для нижней конечности
Витебск
150 р.
Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.
Витебская, Орша
Договорная
ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО
Витебск
45 р.
Польша, Новый бандаж, ортез
Витебск
80 р.
Ортез на голеностопный сустав
Витебская, Докшицы
20 р.
Ортез шейный
Витебская, Орша
50 р.
Ортез для плечевого сустава по типу ''Дезо''
Витебск
45 р.
Бандаж на коленный сустав
Витебск
130 р.
Ортез на коленный сустав
Витебск
160 р.
Ортез коленный шарнирный регулируемый
Витебск
25 р.
Фиксатор суставов 1-го пальца стопы
Витебск
85 р.
Ботинок Боруко
Витебская, Новополоцк
30 р.
Ортез
Витебская, Новополоцк
190 р.
Ортез на коленный сустав
Витебская, Орша
60 р.
Бандаж детский для коленного сустава XS
Витебск
100 р.
Ортез
Витебск
70 р.
Шейный ортез
Витебск
125 р.
Ортез (Тутор) на коленный сустав
Витебская, Сенно
80 р.
Шина Велинского
Витебская, Орша
59 р.
ортез
Витебск
100 р.
Шейный ортез Германия новый
Витебск
20 р.
Ортез коленный Германия
Витебск
20 р.
Бандаж-ортез на правую руку
Витебская, Новополоцк
70 р.
Ортез локтевой oPPo
Витебская, Другие города
Договорная
Ортез коленный
Витебск
58 р.
Ортез на голеностопный сустав
Витебск
20 р.
Ортез, фиксатор локтевой Германия
Витебск
70 р.
Ортез SI-311,на ногу
Витебск
80 р.
Ортез на плечевой сустав и руку,SI-311
Витебск
35 р.
Ортез для кисти
Витебск
120 р.
Тутор(ортез, коленного с-ва)р-р S
Витебск
15 р.
Ортезы(наколенники)Otto Bock
Витебск
90 р.
Ортопедический воротник Филадельфия
Витебская, Новополоцк
60 р.
Бандаж на плечевой сустав
Витебская, Орша
70 р.
Ортез голеностопный детский Orliman
Витебская, Новополоцк
70 р.
Прокат ортезов
Витебск
90 р.
ОРТЕЗ
Витебская, Орша
40 р.
Ортез на коленный сустав (RKN-202), размер S
Витебская, Лепель
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный