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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Витебской области

Шина для нижней конечности

160 р.

Шина для нижней конечности

Витебск

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Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.

150 р.

Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.

Витебская, Орша

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ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО

Договорная

ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО

Витебск

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Польша, Новый бандаж, ортез

45 р.

Польша, Новый бандаж, ортез

Витебск

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Ортез на голеностопный сустав

80 р.

Ортез на голеностопный сустав

Витебская, Докшицы

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Ортез шейный

20 р.

Ортез шейный

Витебская, Орша

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Ортез для плечевого сустава по типу ''Дезо''

50 р.

Ортез для плечевого сустава по типу ''Дезо''

Витебск

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Бандаж на коленный сустав

45 р.

Бандаж на коленный сустав

Витебск

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Ортез на коленный сустав

130 р.

Ортез на коленный сустав

Витебск

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Ортез коленный шарнирный регулируемый

160 р.

Ортез коленный шарнирный регулируемый

Витебск

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Фиксатор суставов 1-го пальца стопы

25 р.

Фиксатор суставов 1-го пальца стопы

Витебск

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Ботинок Боруко

85 р.

Ботинок Боруко

Витебская, Новополоцк

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Ортез

30 р.

Ортез

Витебская, Новополоцк

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Ортез на коленный сустав

190 р.

Ортез на коленный сустав

Витебская, Орша

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Бандаж детский для коленного сустава XS

60 р.

Бандаж детский для коленного сустава XS

Витебск

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Ортез

100 р.

Ортез

Витебск

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Шейный ортез

70 р.

Шейный ортез

Витебск

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Ортез (Тутор) на коленный сустав

125 р.

Ортез (Тутор) на коленный сустав

Витебская, Сенно

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Шина Велинского

80 р.

Шина Велинского

Витебская, Орша

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ортез

59 р.

ортез

Витебск

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Шейный ортез Германия новый

100 р.

Шейный ортез Германия новый

Витебск

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Ортез коленный Германия

20 р.

Ортез коленный Германия

Витебск

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Бандаж-ортез на правую руку

20 р.

Бандаж-ортез на правую руку

Витебская, Новополоцк

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Ортез локтевой oPPo

70 р.

Ортез локтевой oPPo

Витебская, Другие города

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Ортез коленный

Договорная

Ортез коленный

Витебск

Ортез на голеностопный сустав

58 р.

Ортез на голеностопный сустав

Витебск

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Ортез, фиксатор локтевой Германия

20 р.

Ортез, фиксатор локтевой Германия

Витебск

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Ортез SI-311,на ногу

70 р.

Ортез SI-311,на ногу

Витебск

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Ортез на плечевой сустав и руку,SI-311

80 р.

Ортез на плечевой сустав и руку,SI-311

Витебск

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Ортез для кисти

35 р.

Ортез для кисти

Витебск

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Тутор(ортез, коленного с-ва)р-р S

120 р.

Тутор(ортез, коленного с-ва)р-р S

Витебск

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Ортезы(наколенники)Otto Bock

15 р.

Ортезы(наколенники)Otto Bock

Витебск

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Ортопедический воротник Филадельфия

90 р.

Ортопедический воротник Филадельфия

Витебская, Новополоцк

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Бандаж на плечевой сустав

60 р.

Бандаж на плечевой сустав

Витебская, Орша

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Ортез голеностопный детский Orliman

70 р.

Ортез голеностопный детский Orliman

Витебская, Новополоцк

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Прокат ортезов

70 р.

Прокат ортезов

Витебск

ОРТЕЗ

90 р.

ОРТЕЗ

Витебская, Орша

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Ортез на коленный сустав (RKN-202), размер S

40 р.

Ортез на коленный сустав (RKN-202), размер S

Витебская, Лепель

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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