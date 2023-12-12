Оборудование для салонов красоты в Витебской области
3 000 р.
Косметологический комбайн ES-1008 (14 в 1)
Витебская, Новополоцк
200 р.
Косметологическая кушетка
Витебск
2 100 р.
Барберское кресло
Витебская, Орша
200 р.
Мойка для волос
Витебск
1 164 р.
Кушетка
Витебск
150 р.
Кушетка
Витебск
Договорная
Сушуар для парикмахерской
Витебск
100 р.
Зеркало гримерное
Витебск
80 р.
Стул мастера
Витебск
40 р.
Полка для материалов
Витебск
400 р.
Парикмахерское зеркало двухстороннее
Витебская, Орша
200 р.
Продам стол маникюрный со встроенной вытяжкой
Витебск
800 р.
Парикмахерская мойка
Витебская, Новополоцк
2 490 р.
Педикюрное кресло Сириус-10
Витебская, Новополоцк
160 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
130 р.
Кушетка
Витебск
220 р.
Стол маникюрный
Витебск
70 р.
Стол для маникюра
Витебск
150 р.
Кушетка массажная складная
Витебская, Новополоцк
50 р.
Стойка для гель лака.лака
Витебск
180 р.
Шкафы для бизнеса
Витебская, Полоцк
90 р.
Кресло для педикюра
Витебская, Полоцк
120 р.
Лампа лупа напольная
Витебская, Полоцк
2 100 р.
Стол для массажа , тату , депиляции и тд.
Витебск
Договорная
Парикмахерский стол (зеркало)
Витебск
425 р.
Массажёр для груди и ягодиц
Витебск
1 900 р.
Аппарат для прессотерапии
Витебск
95 р.
Стул мастера, стул для мастера
Витебск
6 500 р.
Аппарат B-flexy
Витебск
180 р.
Стол для маникюра
Витебская, Орша
1 000 р.
Мебель для магазина
Витебск
700 р.
Климазон
Витебск
150 р.
Массажный стол/косметологическая кушетка
Витебск
25 р.
Подставка маникюрная для рук
Витебская, Орша
30 р.
Лампа маникюрная
Витебск
175 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ресепшен
Витебская, Орша
1 900 р.
Оборудование для бизнеса
Витебск
130 р.
Кушетка косметологическая
Витебск
100 р.
Маникюрный столик
Витебск
210 р.
Стол маникюрный
Витебск
400 р.
Аппарат для перманентного макияжа Biomaser T100
Витебская, Поставы
360 р.
Зеркало со столом
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский