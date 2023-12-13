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Компьютерная техника

Ноутбуки в Витебской области

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Нужен мастер ноутбука на дому

Витебская, Верхнедвинск

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MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

1 150 р.

MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

Витебск

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Ноутбук Dell

320 р.

Ноутбук Dell

Витебск

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

1 199 р.

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

Витебск

4 ядерный ноутбук ASUS

430 р.

4 ядерный ноутбук ASUS

Витебск

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Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Витебская, Орша

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Ноутбук HP

1 500 р.

Ноутбук HP

Витебская, Орша

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Ноутбук ASUS

230 р.

Ноутбук ASUS

Витебск

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Ноутбук Acer и Asus

250 р.

Ноутбук Acer и Asus

Витебск

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190 р.

Ноутбук Acer nitro 5

Витебская, Новолукомль

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Ноутбук Acer

349 р.

Ноутбук Acer

Витебск

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Игровой ноутбук

2 000 р.

Игровой ноутбук

Витебск

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ноутбук

1 300 р.

ноутбук

Витебская, Глубокое

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MacBook Pro 2017

1 250 р.

MacBook Pro 2017

Витебск

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ноутбук FS amilo xi 2528 17''

40 р.

ноутбук FS amilo xi 2528 17''

Витебская, Полоцк

Ноутбук Asus F3k

15 р.

Ноутбук Asus F3k

Витебская, Полоцк

Ноутбук Honor x15 x 15

1 100 р.

Ноутбук Honor x15 x 15

Витебск

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Ноутбук Dell i5 2.4Ghz/8Gb/1000Gb

350 р.

Ноутбук Dell i5 2.4Ghz/8Gb/1000Gb

Витебская, Новополоцк

Ноутбук НР ProBook

450 р.

Ноутбук НР ProBook

Витебская, Полоцк

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ноутбук HP compaq presario CQ57

150 р.

ноутбук HP compaq presario CQ57

Витебск

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MacBook Air m1 2020 90 циклов батареи, идеал

2 649 р.

MacBook Air m1 2020 90 циклов батареи, идеал

Витебск

Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX007X

3 500 р.

Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX007X

Витебская, Новополоцк

Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH Gaming на I7

2 100 р.

Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH Gaming на I7

Витебск

Нэтбук

100 р.

Нэтбук

Витебск

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Ноутбук Dns

400 р.

Ноутбук Dns

Витебск

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Ноутбук ( танки отлично тянет ) знаю о чем говорю

750 р.

Ноутбук ( танки отлично тянет ) знаю о чем говорю

Витебск

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Игровой ноутбук asus tuf gaming f15 (на гарантии)

2 500 р.

Игровой ноутбук asus tuf gaming f15 (на гарантии)

Витебск

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Ноутбук

180 р.

Ноутбук

Витебск

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Ноутбук

200 р.

Ноутбук

Витебск

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Ноутбук HP Omen 15 dh1065cl GeForce RTX 2070 8Gb

2 650 р.

Ноутбук HP Omen 15 dh1065cl GeForce RTX 2070 8Gb

Витебск

Ноутбук Lenovo

300 р.

Ноутбук Lenovo

Витебская, Орша

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Asus X53B

150 р.

Asus X53B

Витебск

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Игровой ноутбук Lenovo

950 р.

Игровой ноутбук Lenovo

Витебск

Lenovo

300 р.

Lenovo

Витебск

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LENOVO 330-15.i3-7gen/MX130/8 Гб DDR4/SSD/ Full HD. В идеале

780 р.

LENOVO 330-15.i3-7gen/MX130/8 Гб DDR4/SSD/ Full HD. В идеале

Витебск

Игровой Lenovo Legion.IPS/i5-9 Gen/RTX 2060/SSD/16 Гб-DDR IV

2 150 р.

Игровой Lenovo Legion.IPS/i5-9 Gen/RTX 2060/SSD/16 Гб-DDR IV

Витебск

Игровой Lenovo IdeaPad Gaming 3.Intel i5-11gen/ RTX3050/DDR IV-16Гб /120 Гц. Состояние нового

2 270 р.

Игровой Lenovo IdeaPad Gaming 3.Intel i5-11gen/ RTX3050/DDR IV-16Гб /120 Гц. Состояние нового

Витебск

Lenovo Z500. i7-8 потоков/ видеокарта GeForce GT 740m - 2Гб.

670 р.

Lenovo Z500. i7-8 потоков/ видеокарта GeForce GT 740m - 2Гб.

Витебск

ASUS X570U на i5-8gen/GTX 1050 на 4 Гб, 128 бит/16Гб/SSD+HDD /IPS экран

1 430 р.

ASUS X570U на i5-8gen/GTX 1050 на 4 Гб, 128 бит/16Гб/SSD+HDD /IPS экран

Витебск

Игровой Lenovo.i5, IPS,RX560-на 4 Гб,DDR IV-16Гб,SSD

1 380 р.

Игровой Lenovo.i5, IPS,RX560-на 4 Гб,DDR IV-16Гб,SSD

Витебск

Ультрабук Lenovo V14. В отличнейшем состоянии. IPS экран

870 р.

Ультрабук Lenovo V14. В отличнейшем состоянии. IPS экран

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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