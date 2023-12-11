logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда до 1 года
Носки, колготки, леггинсы
Цена
Для кого
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Витебской области

Лосины 9-12 месяцевЛосины 9-12 месяцев

5 р.

heart

Лосины 9-12 месяцев

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Колготки Колготки

5 р.

heart

Колготки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
лот носочки , пинетки , колготки для малышей лот носочки , пинетки , колготки для малышей

15 р.

heart

лот носочки , пинетки , колготки для малышей

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
Пинетки-тапочкиПинетки-тапочки

13 р.

heart

Пинетки-тапочки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
НосочкиНосочки

1 р.

heart

Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

badge-icon
Вязаные носочки Вязаные носочки

1.50 р.

heart

Вязаные носочки

62 - 68 (4-5 месяцев)

Набор для принцессы Набор для принцессы

15 р.

heart

Набор для принцессы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

badge-icon
badge-icon
Колготки лотКолготки лот

20 р.

heart

Колготки лот

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
КолготкиКолготки

3 р.

heart

Колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Мягкие шерстяные носки на ножку до 10 смМягкие шерстяные носки на ножку до 10 см

5 р.

heart

Мягкие шерстяные носки на ножку до 10 см

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

КолготыКолготы

2.50 р.

heart

Колготы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

badge-icon
Пинетки,носочки для малышей.Пинетки,носочки для малышей.

5 р.

heart

Пинетки,носочки для малышей.

badge-icon
Штанишки рост 80Штанишки рост 80

5 р.

heart

Штанишки рост 80

Носки и царапкиНоски и царапки

15 р.

heart

Носки и царапки

56 - 62 (2-3 месяца)

badge-icon
Легенсы для девочки Легенсы для девочки

15 р.

heart

Легенсы для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

badge-icon
badge-icon
Детские колготки Детские колготки

10 р.

heart

Детские колготки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носочки, колготкиНосочки, колготки

Договорная

heart

Носочки, колготки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

badge-icon
Лот носочков для девочки до 1 года Лот носочков для девочки до 1 года

13 р.

heart

Лот носочков для девочки до 1 года

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

НосочкиНосочки

5 р.

heart

Носочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Тёплые носочки для малышаТёплые носочки для малыша

Бесплатно

heart

Тёплые носочки для малыша

badge-icon
Носочки для новорождённых и детей Носочки для новорождённых и детей

8 р.

heart

Носочки для новорождённых и детей

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки 38штНосочки 38шт

7 р.

heart

Носочки 38шт

badge-icon
НоскиНоски

Договорная

heart

Носки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Лот колготок на рост 62-74Лот колготок на рост 62-74

5 р.

heart

Лот колготок на рост 62-74

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

ПинеткиПинетки

Договорная

heart

Пинетки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки для малышей Колготки для малышей

1.50 р.

heart

Колготки для малышей

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

ЛосиныЛосины

15 р.

heart

Лосины

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Новые носочки для самых маленьких, цена за всеНовые носочки для самых маленьких, цена за все

7 р.

heart

Новые носочки для самых маленьких, цена за все

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

badge-icon
Штанишки 62-68Штанишки 62-68

4 р.

heart

Штанишки 62-68

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

badge-icon
Леггинсы 4 рубЛеггинсы 4 руб

4 р.

heart

Леггинсы 4 руб

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Пинетки зимние НОВЫЕПинетки зимние НОВЫЕ

15 р.

heart

Пинетки зимние НОВЫЕ

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
badge-icon
Новые фирменные легги для малышки (2 шт )Новые фирменные легги для малышки (2 шт )

13 р.

heart

Новые фирменные легги для малышки (2 шт )

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки пинеткиНосочки пинетки

2 р.

heart

Носочки пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Колготы и ползуныКолготы и ползуны

1.50 р.

heart

Колготы и ползуны

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Носочки с тормозамиНосочки с тормозами

3 р.

heart

Носочки с тормозами

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот носочки для мальчика Лот носочки для мальчика

7 р.

heart

Лот носочки для мальчика

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Лот носочки для девочки Лот носочки для девочки

5 р.

heart

Лот носочки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Носки детские шерстяные (до 1,5 лет)Носки детские шерстяные (до 1,5 лет)

2 р.

heart

Носки детские шерстяные (до 1,5 лет)

74 - 80 (8-12 месяцев)

Тапочки для малыша цена за всеТапочки для малыша цена за все

5 р.

heart

Тапочки для малыша цена за все

Новые колготкиНовые колготки

5 р.

heart

Новые колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

badge-icon
Носочки Носочки

Договорная

heart

Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

badge-icon
Детские колготкиДетские колготки

5 р.

heart

Детские колготки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки тёплые Пинетки тёплые

7 р.

heart

Пинетки тёплые

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель