logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Циркулярные, сабельные пилы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Циркулярные, сабельные пилы в Витебской области

Электрическая пила торцевая

150 р.

Электрическая пила торцевая

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Новый строительный нож

5 р.

Новый строительный нож

Витебская, Орша

badge-icon
Торцовочная пила WORTEX MS 2520 LMO

480 р.

Торцовочная пила WORTEX MS 2520 LMO

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Торцовочный пила

260 р.

Торцовочный пила

Витебская, Полоцк

Пила дисковая

Договорная

Пила дисковая

Витебская, Шумилино

badge-icon
Пила дисковая новая

70 р.

Пила дисковая новая

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Диск для циркулярки

25 р.

Диск для циркулярки

Витебск

badge-icon
badge-icon
Аккамуляторная циркулярная пила Makita DSS 610RF

870 р.

Аккамуляторная циркулярная пила Makita DSS 610RF

Витебск

badge-icon
Вал для циркулярки

50 р.

Вал для циркулярки

Витебская, Орша

badge-icon
Пила Циркулярка

200 р.

Пила Циркулярка

Витебск

badge-icon
Пила дисковая

280 р.

Пила дисковая

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Витебск

Диск пильный

35 р.

Диск пильный

Витебская, Глубокое

badge-icon
badge-icon
Новый малярный нож

5 р.

Новый малярный нож

Витебская, Орша

Макита циркулярка

425 р.

Макита циркулярка

Витебск

badge-icon
Пила торцовочная

450 р.

Пила торцовочная

Витебская, Полоцк

badge-icon
Мини цыркулярка

350 р.

Мини цыркулярка

Витебск

badge-icon
badge-icon
Пила

12 р.

Пила

Витебск

Вал для дисковой пилы

120 р.

Вал для дисковой пилы

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Продам циркулярку

270 р.

Продам циркулярку

Витебская, Шарковщина

badge-icon
Бензопила и электропила - АРЕНДА

Договорная

Бензопила и электропила - АРЕНДА

Витебск

Два ножичка

5 р.

Два ножичка

Витебская, Орша

Для резьбы

5 р.

Для резьбы

Витебская, Орша

Пила дисковая EDON электропила циркулярная

175 р.

Пила дисковая EDON электропила циркулярная

Витебск

Пила циркулярная

170 р.

Пила циркулярная

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Пила циркулярная циркулярка 200мм-2500w GERMANY BW

299 р.

Пила циркулярная циркулярка 200мм-2500w GERMANY BW

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная пила 2300w -185mm PROCRAFT +2 диска BWT

199 р.

Циркулярная пила 2300w -185mm PROCRAFT +2 диска BWT

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пила торцовочная, новая

480 р.

Пила торцовочная, новая

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Пила дисковая

250 р.

Пила дисковая

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Циркулярка пила.

Договорная

Циркулярка пила.

Витебск

пила сабельная.

220 р.

пила сабельная.

Витебская, Полоцк

Продам

20 р.

Продам

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Продам торцовочную пилу WATT Pro WMS-255S

500 р.

Продам торцовочную пилу WATT Pro WMS-255S

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
Диск для резки дерева

Бесплатно

Диск для резки дерева

Витебская, Орша

Циркулярная пила

130 р.

Циркулярная пила

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пила торцовочная вихрь пт 210

300 р.

Пила торцовочная вихрь пт 210

Витебск

badge-icon
Сабельная пила - лобзик

Договорная

Сабельная пила - лобзик

Витебск

Продаю

1 200 р.

Продаю

Витебск

badge-icon
Отрезная пила AEG или Обмен на бензопилу Штиль 250

550 р.

Отрезная пила AEG или Обмен на бензопилу Штиль 250

Витебская, Поставы

badge-icon
ДИСК ПИЛЬНЫЙ

15 р.

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пила циркулярная

90 р.

Пила циркулярная

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пила дисковая

170 р.

Пила дисковая

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Диски пилы

Договорная

Диски пилы

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Дисковая (циркулярная) пила Daewoo Power DAS 1500-190

Онлайн-заказ

228.48 р.

Дисковая (циркулярная) пила Daewoo Power DAS 1500-190

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS50201

Онлайн-заказ

338.92 р.

Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS50201

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS5012MS

Онлайн-заказ

279.43 р.

Дисковая (циркулярная) пила Sturm CS5012MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Ставр ПДЭ-190/1600

Онлайн-заказ

271.36 р.

Дисковая (циркулярная) пила Ставр ПДЭ-190/1600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Favourite OBS 21 FCS (без АКБ)

Онлайн-заказ

266.10 р.

Дисковая (циркулярная) пила Favourite OBS 21 FCS (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Oasis PC-140

Онлайн-заказ

167.77 р.

Дисковая (циркулярная) пила Oasis PC-140

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Торцовочная пила Makita LF1000

Онлайн-заказ

5 051.70 р.

Торцовочная пила Makita LF1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

Онлайн-заказ

619.08 р.

Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки