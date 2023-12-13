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Бюро находок в Витебской области

Утеряна сережка

Договорная

Утеряна сережка

Витебск

Пропуск ОАО ВИСТАН

Договорная

Пропуск ОАО ВИСТАН

Витебск

Найдены ключи в районе Гаранина 3.

Договорная

Найдены ключи в районе Гаранина 3.

Витебская, Орша

Найден номерной знак

Договорная

Найден номерной знак

Витебская, Новополоцк

НАЙДЕНА КАРТА

Договорная

НАЙДЕНА КАРТА

Витебск

Найден Йорк в критическом состоянии

Договорная

Найден Йорк в критическом состоянии

Витебск

Пропал кот Лева

Договорная

Пропал кот Лева

Витебская, Орша

Утерян колпак колесный

Договорная

Утерян колпак колесный

Витебск

Найден студенческий билет

Договорная

Найден студенческий билет

Витебск

Противогаз ГП7

Договорная

Противогаз ГП7

Витебск

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Витебск

Договорная

Утеряна связка ключей

Витебск

Найден ключь

Договорная

Найден ключь

Витебск

Утеряна Радиостанция

Договорная

Утеряна Радиостанция

Витебск

Договорная

Очки

Витебск

10р

Договорная

10р

Витебская, Полоцк

Найдены очки детские

Договорная

Найдены очки детские

Витебская, Орша

Договорная

Ключ с брелком Lada

Витебск

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Витебск

Связка ключей

Договорная

Связка ключей

Витебск

Найден ключ

Договорная

Найден ключ

Витебск

Ключи с брелком

Договорная

Ключи с брелком

Витебск

Утерян ключ-карта рено в районе собора на Двине

Договорная

Утерян ключ-карта рено в районе собора на Двине

Витебск

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Витебск

Утерян похожий ключ Тойота

Договорная

Утерян похожий ключ Тойота

Витебск

автограф от крида

Договорная

автограф от крида

Витебская, Полоцк

Договорная

Бюро находак

Витебская, Орша

Найдены доберманы

Договорная

Найдены доберманы

Витебск

Найден молодой ласковый кот

Договорная

Найден молодой ласковый кот

Витебск

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Витебск

Найдены очки.

Договорная

Найдены очки.

Витебская, Новополоцк

Договорная

Утерян телефон

Витебск

Бюро находок

Договорная

Бюро находок

Витебская, Орша

Потерян пакет 3 школа

Договорная

Потерян пакет 3 школа

Витебская, Орша

Договорная

Бюро находок

Витебская, Орша

Утеряны часы

Договорная

Утеряны часы

Витебская, Орша

Утеряна

Договорная

Утеряна

Витебск

Договорная

Утерян кейс для наушников JBL

Витебск

Договорная

Нкйдены ключи в светофоре район катюши

Витебская, Орша

Наушник найден один

Договорная

Наушник найден один

Витебская, Орша

Договорная

Спрос утеряны ператки

Витебская, Новополоцк

Ключи

Договорная

Ключи

Витебск

Утеряна сережка

Договорная

Утеряна сережка

Витебск

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