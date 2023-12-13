Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Витебской области
Договорная
Утеряна сережка
Витебск
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Пропуск ОАО ВИСТАН
Витебск
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Найдены ключи в районе Гаранина 3.
Витебская, Орша
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Найден номерной знак
Витебская, Новополоцк
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НАЙДЕНА КАРТА
Витебск
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Найден Йорк в критическом состоянии
Витебск
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Пропал кот Лева
Витебская, Орша
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Утерян колпак колесный
Витебск
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Найден студенческий билет
Витебск
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Противогаз ГП7
Витебск
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Найдены ключи
Витебск
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Утеряна связка ключей
Витебск
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Найден ключь
Витебск
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Утеряна Радиостанция
Витебск
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Очки
Витебск
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10р
Витебская, Полоцк
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Найдены очки детские
Витебская, Орша
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Ключ с брелком Lada
Витебск
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Найдены ключи
Витебск
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Связка ключей
Витебск
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Найден ключ
Витебск
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Ключи с брелком
Витебск
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Утерян ключ-карта рено в районе собора на Двине
Витебск
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Найдены ключи
Витебск
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Утерян похожий ключ Тойота
Витебск
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автограф от крида
Витебская, Полоцк
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Бюро находак
Витебская, Орша
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Найдены доберманы
Витебск
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Найден молодой ласковый кот
Витебск
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Найдены ключи
Витебск
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Найдены очки.
Витебская, Новополоцк
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Утерян телефон
Витебск
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Бюро находок
Витебская, Орша
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Потерян пакет 3 школа
Витебская, Орша
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Бюро находок
Витебская, Орша
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Утеряны часы
Витебская, Орша
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Утеряна
Витебск
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Утерян кейс для наушников JBL
Витебск
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Нкйдены ключи в светофоре район катюши
Витебская, Орша
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Наушник найден один
Витебская, Орша
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Спрос утеряны ператки
Витебская, Новополоцк
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Ключи
Витебск
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Утеряна сережка
Витебск