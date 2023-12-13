logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Дома, срубы и сооружения
СрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Витебской области

Бытовка с содержанием

Договорная

Бытовка с содержанием

Витебская, Орша

badge-icon
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

5 000 р.

Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

Витебская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Контейнер

470 р.

Контейнер

Витебская, Орша

badge-icon
Дровяник Хоз постройка.

Договорная

Дровяник Хоз постройка.

Витебская, Орша

badge-icon
Бытовка строительная

1 000 р.

Бытовка строительная

Витебская, Глубокое

badge-icon
Строительный вагончик

1 350 р.

Строительный вагончик

Витебская, Сенно

Бытовка из морского контейнера 20 футов под заказ

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов под заказ

Витебская, Орша

Контейнер

Договорная

Контейнер

Витебская, Браслав

badge-icon
Бытовка - строительный вагончик - АРЕНДА

Договорная

Бытовка - строительный вагончик - АРЕНДА

Витебск

Времянка для хранения инструмента

500 р.

Времянка для хранения инструмента

Витебская, Браслав

badge-icon
Контейнер

700 р.

Контейнер

Витебск

Кунг бытовка на колесах

5 100 р.

Кунг бытовка на колесах

Витебская, Лепель

5 000 р.

Контейнер 40 футов HC безнал

Витебская, Орша

Контейнер морской 40фут

8 000 р.

Контейнер морской 40фут

Витебск

Морской контейнер 20 т 2 шт

4 000 р.

Морской контейнер 20 т 2 шт

Витебск

10 000 р.

Будка

Витебская, Орша

5 000 р.

Контейнер под склад. Морской контейнер 40

Витебская, Орша

Шкаф металлический

200 р.

Шкаф металлический

Витебская, Полоцк

badge-icon
Бытовка для дачи

1 000 р.

Бытовка для дачи

Витебская, Другие города

Прокат/Аренда Бытовка строительная

8 р.

Прокат/Аренда Бытовка строительная

Витебск

Бытовка новая 2023 года

13 000 р.

Бытовка новая 2023 года

Витебск

badge-icon
бытовка

7 000 р.

бытовка

Витебская, Россоны

badge-icon
Вагончик строительный недорого

100 р.

Вагончик строительный недорого

Витебская, Глубокое

badge-icon
Бытовка 2.4 х 4.2 электрическое отопление

1 600 р.

Бытовка 2.4 х 4.2 электрическое отопление

Витебская, Новополоцк

Бытовка

3 500 р.

Бытовка

Витебская, Глубокое

Бытовка

650 р.

Бытовка

Витебская, Поставы

badge-icon
Вагончик,бытовка

1 150 р.

Вагончик,бытовка

Витебская, Полоцк

badge-icon
Грузовой изотермический фургон Купава,кунг,бытовка

8 700 р.

Грузовой изотермический фургон Купава,кунг,бытовка

Витебск

badge-icon
Контейнер металлический

350 р.

Контейнер металлический

Витебская, Полоцк

Бытовка

2 000 р.

Бытовка

Витебская, Орша

badge-icon
Кунг,бытовка

1 550 р.

Кунг,бытовка

Витебская, Новополоцк

Будка, бытовка

800 р.

Будка, бытовка

Витебск

badge-icon
Кунг бытовка утеплённый сообщения не отвечаю звони

1 300 р.

Кунг бытовка утеплённый сообщения не отвечаю звони

Витебская, Лепель

badge-icon
Помещение

Договорная

Помещение

Витебская, Другие города

7 000 р.

Вагон бытовка на колесах

Витебская, Браслав

Бытовка строительная

1 500 р.

Бытовка строительная

Витебская, Полоцк

badge-icon
ВАГОНЧИК-БЫТОВКА

Договорная

ВАГОНЧИК-БЫТОВКА

Витебск

Контейнер

250 р.

Контейнер

Витебская, Орша

badge-icon
Бытовка алюминиевая кунг с кухней

2 000 р.

Бытовка алюминиевая кунг с кухней

Витебская, Лепель

badge-icon
Контейнер.склад.бытовка. морской.10футов.5тон.

850 р.

Контейнер.склад.бытовка. морской.10футов.5тон.

Витебская, Полоцк

badge-icon
Вагончик

6 000 р.

Вагончик

Витебская, Полоцк

Вагончик, кунг, прицеп

2 800 р.

Вагончик, кунг, прицеп

Витебск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки