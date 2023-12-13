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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Витебской области

Аренда спецтехники 5 видов.

70 р.

Аренда спецтехники 5 видов.

Витебская, Лепель

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Договорная

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Витебск

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Договорная

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Витебск

Экскаватор

Договорная

Экскаватор

Витебск

Аренда экскаватора-погрузчика

Договорная

Аренда экскаватора-погрузчика

Витебск

Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Глубокое

170 р.

Копка колодцев Глубокое

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Поставы

170 р.

Копка колодца Поставы

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Канализация ''под ключ''

Договорная

Канализация ''под ключ''

Витебская, Орша

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Договорная

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Витебск

Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.

70 р.

Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.

Витебск

Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера

80 р.

Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера

Витебск

Бурение скважин Лиозно

Договорная

Бурение скважин Лиозно

Витебская, Лиозно

Бурение скважины Шумилино

Договорная

Бурение скважины Шумилино

Витебская, Шумилино

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Договорная

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Витебская, Орша

Бурение скважин Сенно

Договорная

Бурение скважин Сенно

Витебская, Сенно

Рассрочка
Профессинальное бурение скважин Бешенковичи

Договорная

Профессинальное бурение скважин Бешенковичи

Витебская, Бешенковичи

Рассрочка
Бурение скважин Лепель и Лепельский район

Договорная

Бурение скважин Лепель и Лепельский район

Витебская, Лепель

Рассрочка
Бурение скважин Городок и Городокский район

Договорная

Бурение скважин Городок и Городокский район

Витебская, Городок

Рассрочка
Бурение скважин Витебская область

Договорная

Бурение скважин Витебская область

Витебск

Рассрочка
Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Договорная

Бурение скважин Полоцк, Новополоцк

Витебская, Полоцк

Рассрочка
Монтаж автономной канализации и септиков

Договорная

Монтаж автономной канализации и септиков

Витебск

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Договорная

Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом

Витебск

Чистка снега.

65 р.

Чистка снега.

Витебск

Услуги мини-экскаватора

70 р.

Услуги мини-экскаватора

Витебская, Новополоцк

Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.

Договорная

Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.

Витебск

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Договорная

Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220

Витебская, Орша

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Орша

Услуга с выездом в регионы
Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.

Договорная

Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.

Витебская, Полоцк

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

60 р.

ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором

Витебская, Орша

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец

Витебская, Орша

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Витебская, Докшицы

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Витебская, Поставы

Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора

Договорная

Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора

Витебск

Горизонтальное бурение ( прокол под дорогой)

90 р.

Горизонтальное бурение ( прокол под дорогой)

Витебская, Браслав

БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.

6 р.

БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.

Витебск

БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда

6 р.

БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда

Витебск

Аренда экскаватора

80 р.

Аренда экскаватора

Витебск

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Витебская, Бешенковичи

Рассрочка
Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Договорная

Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Витебская, Новополоцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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