Буровые, земляные работы в Витебской области
70 р.
Аренда спецтехники 5 видов.
Витебская, Лепель
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика
Витебск
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодцев Глубокое
Витебская, Глубокое
170 р.
Копка колодца Поставы
Витебская, Поставы
Договорная
Канализация ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Аренда услуги экскаватор-погрузчик
Витебск
70 р.
Аренда мини эксковатора.ГИДРОМОЛОТ,ГИДРОБУР.
Витебск
80 р.
Аренда экскаватора погрузчика, автогрейдера
Витебск
Договорная
Бурение скважин Лиозно
Витебская, Лиозно
Договорная
Бурение скважины Шумилино
Витебская, Шумилино
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебская, Орша
Договорная
Бурение скважин Сенно
Витебская, Сенно
Договорная
Профессинальное бурение скважин Бешенковичи
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Бурение скважин Лепель и Лепельский район
Витебская, Лепель
Договорная
Бурение скважин Городок и Городокский район
Витебская, Городок
Договорная
Бурение скважин Витебская область
Витебск
Договорная
Бурение скважин Полоцк, Новополоцк
Витебская, Полоцк
Договорная
Монтаж автономной канализации и септиков
Витебск
Договорная
Бурение скважин на воду с последующим вводом в дом
Витебск
65 р.
Чистка снега.
Витебск
70 р.
Услуги мини-экскаватора
Витебская, Новополоцк
Договорная
Копка колодцев, канализации. Чистка колодцев.
Витебск
Договорная
Аренда экскаватора JCB 4CX, JCB JS220
Витебская, Орша
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Полоцк
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Глубокое
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Витебская, Орша
Договорная
Копка и чистка калодцев. Копка и чистка питьевых.
Витебская, Полоцк
60 р.
ЖБи,бетонные кольца.Копка .Доставка манипулятором
Витебская, Орша
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика, установка ЖБ колец
Витебская, Орша
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Витебская, Докшицы
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Витебская, Поставы
Договорная
Аренда(услуги) экскаватора,мини-экскаватора
Витебск
90 р.
Горизонтальное бурение ( прокол под дорогой)
Витебская, Браслав
6 р.
БУРЕНИЕ ПОД СВАИ ОТ 6 РУБ.
Витебск
6 р.
БУРЕНИЙ СВАЙ, ЯМОБУР, Мини-экскаватор аренда
Витебск
80 р.
Аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Бурение скважин
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.
Витебская, Новополоцк
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень