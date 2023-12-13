Ремонтно-строительные работы в Витебской области
70 р.
Аренда спецтехники 5 видов.
Витебская, Лепель
Договорная
Строительные услуги
Витебск
100 р.
Электроотопление под ключ
Витебская, Браслав
Договорная
Отделка реставрация бани сауны
Витебск
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Договорная
Аренда экскаватора-погрузчика
Витебск
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
Договорная
Изготовление и установка навесов и козырьков
Витебск
Договорная
Устройство гипсокартона
Витебск
Договорная
Демонтажные работы
Витебск
30 р.
Электрик на дом Витебск выезжаем и на район
Витебск
Договорная
Сруб бани
Витебск
Договорная
Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО
Витебск
Договорная
Монтаж кровли
Витебск
Договорная
Кровельные работы
Витебск
Договорная
Монтаж и обвязка отопительного оборудования
Витебская, Орша
30 р.
Строительство забора
Витебск
20 р.
Строительство кровли
Витебск
Договорная
Строительство бань,саун
Витебск
Договорная
строительство и ремонт
Витебск
17 р.
Натяжные потолки Евро Декор
Витебск
99 р.
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил
Витебск
25 р.
Распил ЛДСП, МДФ. Фрезеровка. Оклейка кромкой.
Витебск
100 р.
Частная строительная бригада все виды работ
Витебск
8 р.
Аренда прокат строительного оборудования.
Витебск
110 р.
Аренда экскаватора гусеничный
Витебск
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодцев Глубокое
Витебская, Глубокое
170 р.
Копка колодца Поставы
Витебская, Поставы
1 020 р.
Мебельная зашивка труб ,мебель под заказ
Витебск
Договорная
Канализация ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Электроотопление ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Водоснабжение ''под ключ''
Витебская, Орша
Договорная
Укладка плитки, ремонт квартир
Витебск
90 р.
Бетононасос аренда Витебск
Витебск
Договорная
Механизированная штукатурка
Витебск
Договорная
Аренда услуги экскаватор-погрузчик
Витебск
Договорная
Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет
Витебская, Полоцк
Договорная
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.
Витебская, Докшицы
Договорная
Уборка снега любых объёмов и сложности.
Витебская, Орша
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный