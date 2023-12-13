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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Витебской области

Аренда спецтехники 5 видов.

70 р.

Аренда спецтехники 5 видов.

Витебская, Лепель

Строительные услуги

Договорная

Строительные услуги

Витебск

Электроотопление под ключ

100 р.

Электроотопление под ключ

Витебская, Браслав

Отделка реставрация бани сауны

Договорная

Отделка реставрация бани сауны

Витебск

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Договорная

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Витебск

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Договорная

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Витебск

Экскаватор

Договорная

Экскаватор

Витебск

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Аренда экскаватора-погрузчика

Договорная

Аренда экскаватора-погрузчика

Витебск

Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Изготовление и установка навесов и козырьков

Договорная

Изготовление и установка навесов и козырьков

Витебск

Устройство гипсокартона

Договорная

Устройство гипсокартона

Витебск

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Витебск

Электрик на дом Витебск выезжаем и на район

30 р.

Электрик на дом Витебск выезжаем и на район

Витебск

Рассрочка
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Витебск

Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО

Договорная

Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО

Витебск

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Монтаж кровли

Договорная

Монтаж кровли

Витебск

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Витебск

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Договорная

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Витебская, Орша

Строительство забора

30 р.

Строительство забора

Витебск

Строительство кровли

20 р.

Строительство кровли

Витебск

Строительство бань,саун

Договорная

Строительство бань,саун

Витебск

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Витебск

Натяжные потолки Евро Декор

17 р.

Натяжные потолки Евро Декор

Витебск

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

99 р.

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Распил ЛДСП, МДФ. Фрезеровка. Оклейка кромкой.

25 р.

Распил ЛДСП, МДФ. Фрезеровка. Оклейка кромкой.

Витебск

Частная строительная бригада все виды работ

100 р.

Частная строительная бригада все виды работ

Витебск

Аренда прокат строительного оборудования.

8 р.

Аренда прокат строительного оборудования.

Витебск

Аренда экскаватора гусеничный

110 р.

Аренда экскаватора гусеничный

Витебск

Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Глубокое

170 р.

Копка колодцев Глубокое

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Поставы

170 р.

Копка колодца Поставы

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Мебельная зашивка труб ,мебель под заказ

1 020 р.

Мебельная зашивка труб ,мебель под заказ

Витебск

Канализация ''под ключ''

Договорная

Канализация ''под ключ''

Витебская, Орша

Электроотопление ''под ключ''

Договорная

Электроотопление ''под ключ''

Витебская, Орша

Водоснабжение ''под ключ''

Договорная

Водоснабжение ''под ключ''

Витебская, Орша

Укладка плитки, ремонт квартир

Договорная

Укладка плитки, ремонт квартир

Витебск

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Бетононасос аренда Витебск

90 р.

Бетононасос аренда Витебск

Витебск

Механизированная штукатурка

Договорная

Механизированная штукатурка

Витебск

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Договорная

Аренда услуги экскаватор-погрузчик

Витебск

Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Договорная

Ремонт крыш по 240Указу ТОЛЬКО безналичный расчет

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Витебская, Докшицы

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега любых объёмов и сложности.

Договорная

Уборка снега любых объёмов и сложности.

Витебская, Орша

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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