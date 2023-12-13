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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Бизнес в сфере услуг в Витебской области

Готовый бизнес

196 662 р.

Готовый бизнес

Витебск

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Продам Ростову куклу хаски фирмы ''квадрашоу''

2 000 р.

Продам Ростову куклу хаски фирмы ''квадрашоу''

Витебск

ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Договорная

ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон

Витебск

Салон СПА и коррекции фигуры

Договорная

Салон СПА и коррекции фигуры

Витебск

18 000 р.

Продам готовый бизнес лазер таг

Витебск

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Продам действующий копицентр

2 000 р.

Продам действующий копицентр

Витебск

Аренда кабинета , р-н 31 школы

150 р.

Аренда кабинета , р-н 31 школы

Витебск

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Продаётся готовый бизнес

570 000 р.

Продаётся готовый бизнес

Витебская, Глубокое

Ищу компаньона в авто бизнес

Договорная

Ищу компаньона в авто бизнес

Витебск

Продаю готовый бизнес.

Договорная

Продаю готовый бизнес.

Витебск

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Аренда рабочего места

170 р.

Аренда рабочего места

Витебск

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Аренда в парикмахерской для самозанятых

Договорная

Аренда в парикмахерской для самозанятых

Витебск

Продам киоск в магазине

1 650 р.

Продам киоск в магазине

Витебск

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Аренда места маникюр

15 р.

Аренда места маникюр

Витебск

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Готовый бизнес

650 р.

Готовый бизнес

Витебская, Орша

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Аренда места парикмахера

Договорная

Аренда места парикмахера

Витебск

Договорная

Бизнес сотрудничество

Витебск

Аренда места для парикмахера

Договорная

Аренда места для парикмахера

Витебск

Бизнес по печати на стенах роботом-художником

10 000 р.

Бизнес по печати на стенах роботом-художником

Витебская, Полоцк

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Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси

Договорная

Многофункциональный ритуальный центр.

Витебская, Новополоцк

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Кальянный сервис

Договорная

Кальянный сервис

Витебск

Надувной батут

8 999 р.

Надувной батут

Витебск

Фирменный стиль

Договорная

Фирменный стиль

Витебск

Коврики для фитнеса

20 р.

Коврики для фитнеса

Витебская, Полоцк

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Договорная

аренда парикмахерского места

Витебск

Готовый бизнес воздушных шаров

3 600 р.

Готовый бизнес воздушных шаров

Витебская, Новополоцк

Аттракцион Качалка(Польша)

Договорная

Аттракцион Качалка(Польша)

Витебск

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Аттракцион качалка

500 р.

Аттракцион качалка

Витебск

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Продам павильон

Договорная

Продам павильон

Витебская, Полоцк

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Студия отбеливания зубов

11 500 р.

Студия отбеливания зубов

Витебск

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Продам айромедведя 2,6 метра

700 р.

Продам айромедведя 2,6 метра

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

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