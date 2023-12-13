Цена
Цвет
Состояние
Любое
Новое
Б/у
Продавец
Любой
Частное лицо
Компания
Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Аксессуары для волос в Витебской области
55 р.
Новогодний ободок ручной работы
75 р.
Серебряная корона с лучами ободок
200 р.
Золотая корона медуза Горгона
25 р.
Канекалон (цена за 3 шт)
170 р.
Натуральные волосы на заколках
4 р.
Бижутерия
10 р.
Диадема
25 р.
хвост новый 65 см
1.50 р.
Резинки-Пружинки
4 р.
Крабик заколка для волос
65 р.
Натуральные волосы на лентах
8 р.
Бантики. Каждый по 2р.
15 р.
Обруч новогодний
10 р.
Повязка на голову шёлк
5 р.
Заколка
45 р.
Корона
35 р.
Новая Норка Ручная работа
20 р.
Краб
6 р.
Шпильки для волос
6 р.
Корона на заколке
20 р.
Наушники. Сувенир. Подарок
120 р.
золота корона с лучами ободок кокошник
150 р.
Золотая корона с лучами и цветами золотой ободок с
95 р.
Золотая корона с лучами и стразами ободок золотой
70 р.
Корона с лучами солнце ободок новогодний золлотой
45 р.
Съёмная афрорезинка
160 р.
Афрокосы. Комплект де кос&синегалки&фактурные косы
160 р.
Комплект дред. Де дреды
5 р.
БИГУДИ.
40 р.
Натуральные волосы
1 р.
Заколки для волос.Винтаж
5 р.
Повязки
15 р.
Ободок на прическу
160 р.
Комплект де косы + де дреды
60 р.
Ободок снежинка обруч снежной королевы зимний
35 р.
Шиньон
50 р.
Шиньон
15 р.
Гребень для волос
20 р.
Веточка для прически
6 р.
Бигуди для волос
22 р.
Ободок
12 р.
Заколка
15 р.