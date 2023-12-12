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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Витебской области

Сенсорный дозатор для мыла.

50 р.

Сенсорный дозатор для мыла.

Витебск

Штора для ванны.

20 р.

Штора для ванны.

Витебск

Стакан для зубных щёток

7 р.

Стакан для зубных щёток

Витебская, Полоцк

Штора для ванны

5 р.

Штора для ванны

Витебск

Держатели для полотенец Ledeme,3шт

60 р.

Держатели для полотенец Ledeme,3шт

Витебская, Орша

Полка для туалета

10 р.

Полка для туалета

Витебская, Орша

Зеркальная полка София 60

110 р.

Зеркальная полка София 60

Витебск

подставка -мыльница для ванной комнаты

35 р.

подставка -мыльница для ванной комнаты

Витебская, Полоцк

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Карниз в ванную (раздвижной от 1,20 до 1,75)

10 р.

Карниз в ванную (раздвижной от 1,20 до 1,75)

Витебск

Полка

600 р.

Полка

Витебск

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Новый держатель фена WasherKraft

70 р.

Новый держатель фена WasherKraft

Витебск

Полка для ванной

20 р.

Полка для ванной

Витебск

Шторка для ванной

40 р.

Шторка для ванной

Витебская, Орша

Аксессуары для ванной комнаты

15 р.

Аксессуары для ванной комнаты

Витебск

Умывальник

50 р.

Умывальник

Витебск

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Полотенцесушители

30 р.

Полотенцесушители

Витебская, Глубокое

Лента бордюрная в ванну

25 р.

Лента бордюрная в ванну

Витебск

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Душевая система Deante Joko (Польша)

300 р.

Душевая система Deante Joko (Польша)

Витебск

Стеклянная перегородка (шторка) 66×150

45 р.

Стеклянная перегородка (шторка) 66×150

Витебск

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Решетка для вентиляции

5 р.

Решетка для вентиляции

Витебск

Итальянский мрамор для ванной комнаты

3 500 р.

Итальянский мрамор для ванной комнаты

Витебская, Орша

Трап для душа

40 р.

Трап для душа

Витебск

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Карниз новый 115-218 см для ванной стальной телеск

35 р.

Карниз новый 115-218 см для ванной стальной телеск

Витебск

Новый Диспенсер для мыла.

25 р.

Новый Диспенсер для мыла.

Витебск

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Шторка для ванной

40 р.

Шторка для ванной

Витебская, Орша

Держатель для душевой лейки

3 р.

Держатель для душевой лейки

Витебск

Дозатор 800 мл мыло/гель/шампунь.

45 р.

Дозатор 800 мл мыло/гель/шампунь.

Витебск

Ножки для ванной

5 р.

Ножки для ванной

Витебск

Раковина с тумбой

250 р.

Раковина с тумбой

Витебск

Винный столик полка

20 р.

Винный столик полка

Витебск

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Керамический набор для ванной

5 р.

Керамический набор для ванной

Витебск

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полки, умывальник и смеситель в ванную

420 р.

полки, умывальник и смеситель в ванную

Витебск

Проточный водонагреватель

80 р.

Проточный водонагреватель

Витебск

Фильтр для душа

10 р.

Фильтр для душа

Витебск

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Шторка в ванну

20 р.

Шторка в ванну

Витебская, Полоцк

Американка угловая

50 р.

Американка угловая

Витебск

Стаканы для зубных щеток

20 р.

Стаканы для зубных щеток

Витебск

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Держатель для туалетной бумаги и освежителя

15 р.

Держатель для туалетной бумаги и освежителя

Витебск

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Коврик Dekomarin из вспененного ПВХ 65*140 см

15 р.

Коврик Dekomarin из вспененного ПВХ 65*140 см

Витебск

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Мыльница навесная для ванны

15 р.

Мыльница навесная для ванны

Витебск

Шторка для душа

10 р.

Шторка для душа

Витебская, Поставы

Крышка и сидение на унитаз. Эпоксидная смола

35 р.

Крышка и сидение на унитаз. Эпоксидная смола

Витебская, Полоцк

Шторка для ванной

15 р.

Шторка для ванной

Витебская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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