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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Витебской области

АКБ для Телефонов

5 р.

АКБ для Телефонов

Витебская, Полоцк

БАТАРЕЯ К КНОПОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ САМСУНГ

5 р.

БАТАРЕЯ К КНОПОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ САМСУНГ

Витебская, Орша

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Аккумуляторная батарея BN 30 для Xiaomi Redmi 4a

15 р.

Аккумуляторная батарея BN 30 для Xiaomi Redmi 4a

Витебск

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Аккумулятор для nokia 5230, 5235

8 р.

Аккумулятор для nokia 5230, 5235

Витебск

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Аккумулятор для redmi 5 plus

25 р.

Аккумулятор для redmi 5 plus

Витебская, Орша

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Аккумулятор iPhone 7

40 р.

Аккумулятор iPhone 7

Витебская, Орша

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Аккумулятор iPhone 8

40 р.

Аккумулятор iPhone 8

Витебская, Орша

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Аккумулятор iPhone 6s plus

40 р.

Аккумулятор iPhone 6s plus

Витебская, Орша

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Новая батарея для телефона sony z 2

40 р.

Новая батарея для телефона sony z 2

Витебск

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Батарея nokia

5 р.

Батарея nokia

Витебск

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Аккумулятор 5000 mach Samsung galaxy A03s

25 р.

Аккумулятор 5000 mach Samsung galaxy A03s

Витебск

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Продам батареею для айфона

10 р.

Продам батареею для айфона

Витебская, Поставы

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Новая батарея к леново, зарядное устройство

Договорная

Новая батарея к леново, зарядное устройство

Витебск

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Новая аккумуляторная батарея для LG.

25 р.

Новая аккумуляторная батарея для LG.

Витебск

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аккумулятор(батарейка)для мобильного телефона

2 р.

аккумулятор(батарейка)для мобильного телефона

Витебск

Аккумулятор

25 р.

Аккумулятор

Витебская, Полоцк

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Батарея Lenovo

3 р.

Батарея Lenovo

Витебская, Лепель

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Аккумулятор / батарея для iPhone XS / айфон XS

60 р.

Аккумулятор / батарея для iPhone XS / айфон XS

Витебск

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Новый аккум. (AB2300AWML) для Philips S396

30 р.

Новый аккум. (AB2300AWML) для Philips S396

Витебск

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Новый оригинальный АККУМУЛЯТОР BL 3819

15 р.

Новый оригинальный АККУМУЛЯТОР BL 3819

Витебская, Новополоцк

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Аккумуляторы Nokia

6 р.

Аккумуляторы Nokia

Витебская, Докшицы

Батарея LG

16 р.

Батарея LG

Витебск

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Батарея для iPhone X (74%)

10 р.

Батарея для iPhone X (74%)

Витебск

Аккумулятор

15 р.

Аккумулятор

Витебская, Полоцк

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Аккумуляторы для мобильных и нетолько.

Договорная

Аккумуляторы для мобильных и нетолько.

Витебская, Новополоцк

Продам батарейку на реми 6 6А.

Договорная

Продам батарейку на реми 6 6А.

Витебская, Ушачи

Аккумулятор 3000 mAh

10 р.

Аккумулятор 3000 mAh

Витебск

Аккумулятор Самсунг 18262

9 р.

Аккумулятор Самсунг 18262

Витебск

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25 р.

Батарея на iphone 6+

Витебская, Новополоцк

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Аккумулятор Lenovo BL264

20 р.

Аккумулятор Lenovo BL264

Витебск

Батарея для айфона 5

5 р.

Батарея для айфона 5

Витебск

Аккумулятор на iPhone 11

50 р.

Аккумулятор на iPhone 11

Витебская, Орша

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Аккумулятор BLB-2 3,6 V для телефона Nokia 8210

20 р.

Аккумулятор BLB-2 3,6 V для телефона Nokia 8210

Витебская, Полоцк

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Аккумулятор Iphone SE 2016 (оригинал)

15 р.

Аккумулятор Iphone SE 2016 (оригинал)

Витебская, Полоцк

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Аккумуляторы

10 р.

Аккумуляторы

Витебская, Орша

Батареи для Xiaomi от 30 руб

30 р.

Батареи для Xiaomi от 30 руб

Витебск

Батарея для huawei

20 р.

Батарея для huawei

Витебск

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Аккумулятор для телефона

10 р.

Аккумулятор для телефона

Витебская, Новополоцк

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Батарея Аккумулятор ZTE A610 Blad

25 р.

Батарея Аккумулятор ZTE A610 Blad

Витебск

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Аккумулятор для IPhone

20 р.

Аккумулятор для IPhone

Витебск

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Батарея для Xiaomi redmi 8

40 р.

Батарея для Xiaomi redmi 8

Витебск

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Paver bank

10 р.

Paver bank

Витебская, Орша

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Аккумулятор

25 р.

Аккумулятор

Витебская, Орша

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
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