Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Витебске
1 200 р.
Повар
В кафе быстрого питания требуются повара Обязанности: Приготовление блюд согласно технологическим картам (шаурма, сэндвичи, хот-доги, бургеры, фритюр) Упаковка готовой продукции Заготовка и маркировка...
Витебск
Договорная
Требуется Заготовщик
Требуется заготовщик в пекарню Требования Поддержание чистоты Изготовление полуфабрикатов
Витебск
700 р.
Требуется уборщица
Требуется горничная в дом отдыха.Требования: ответственность, исполнительность, трудолюбие. Обязанности: уборка номеров.Условия: официальное оформление, стабильный оклад, Место работы - 25 км от Вите...
Витебск
Договорная
Танцовщицы Go-go в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуются танцовщицы Go-Go. Работа в вечерние и ночные смены. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить с 9 до 19.
Витебск
1 050 р.
Повар или ученик повара (японская и паназиатская к
Обязанности: - Приготовление блюд японской и азиатской кухни. - Работа согласно стандартам компании. - Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте Требования: - Опыт работы суши поваром от 6 месяц...
Витебск
700 р.
Мойщица посуды
В кафе в центре города на постоянную работу приглашаем мойщица посуды Ищем самую лучшую хозяюшку ( мойщица посуды) Условия : График 5/2 2 дня первая с 8-17 и 2 дня вторая смена с 15-22.45 . Сб и в...
Витебск
Договорная
Официант в заведение
На постоянную работу требуются официанты дневные и ночные. Работа по графику. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. звонить в будни с 9 до 18.
Витебск
50 р.
Повар шаурмист
Требуется повар шаурмист в мини-кафе шаурма. Требования: чистота на рабочем месте Соблюдение норм СЭС Трудолюбие Желание развиваться и поднимать уровень своего мастерства. От нас Питание Официальн...
Витебск
1 200 р.
Требуется курьер с личным автом
Требуется курьер на своем авто в кафе, оплата 2р час, каждая доставка от 4-7р, заказов в среднем 15-25. Бесплатный обед суп,салат, горячее, горячий напиток. График с 12:00 до 21:00
Витебск
2 000 р.
ПЕКАРЬ
Приглашаем к сотрудничеству ПЕКАРЯ. Человека, который любит и умеет печь хлеб. Того, кто знает как правильно печь хороший, качественный хлеб. Мы со своей стороны гарантируем официальное трудоустройст...
Витебск
Договорная
Шаурмист
Подготовка рабочего места, нарезка ингредиентов, приготовление шаурмы строго по технологическим карточкам, подержание чистоты, наличие санкнижки, пунктуальность, добросовестный подход к обязанностям...
Витебск
920 р.
Бармен-официант
В кафе Кукуха ищем бармена . Желательно , если есть опыт работы с кофе , если опыта нет - то на твое обучение нам потребуется терпение и время , а тебе надо будет выучить наше меню . Наши требования ...
Витебск
Договорная
В новую пекарню требуется пекарь
В новую пекарню требуется пекарь и помощник пекаря Обязанности: Выпечка согласно технологическим картам Поддержание рабочего места в чистоте Опыт работы приветствуется Стабильный сменный график раб...
Витебск
700 р.
Администратор
- заселение/выселение гостей; - входящие/исходящие звонки (консультирование по услугам отеля и стоимости номеров; обзвон предстоящих заездов); - полное сопровождение бронирования (физ.лицо, агенты, юр...
Витебск
1 200 р.
Повар в ресторан гостиницы
Ресторану, гостиничного комплекса «Ветразь» (УП "Витебсктурист"), на постоянную работу требуется Повар. Требования: -профильное образование или присвоенный 4-5 разряд; -знание технологических процесс...
Витебск
850 р.
Кочегар/дворник работа
Требуется в загородную усадьбу аккуратный мужчина, женщина кочегар/дворник. Деревня Комары, 4 км от Витебска. Послеобеденный рабочий день. Желательно наличие автомобиля. Пьющих просьба не беспокоить!!...
Витебск
Договорная
Бармен-кассир
Требуется бармен-кассир на ул. Суворова График 2/2
Витебск
1 200 р.
Курьер на личном автомобиле
Требования: - Водительское удостоверение - Личный автомобиль - Уверенность за рулем Обязанности: - Развозить заказы - Работа с кассовыми терминалами. Условия работы: - Оплата сдельная раз в неделю. ...
Витебск
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
В МИНИ ГОСТИНИЦУ В МИНСКЕ (м-н Малиновка) ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, УБОРКА НОМЕРОВ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ НЕ БОЛЬШОЙ. ПОЛНАЯ ЗАНЯТ...
Минск, Московский
Договорная
Требуются официанты
Требуются официанты для обслуживания свадеб и банкетов
Могилев
Договорная
Повар
Требуется повар,график 3/3 С 10:00-23:00 Направление пиццы и фастфуд Зп 900
Гродно
Договорная
Уборщица- посудомойка
В кафе требуется уборщица- посудомойка. С 7 до 16. Суббота, воскресенье выходные.
Гродно
1 300 р.
Помощница по хозяйству
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. МИНСК, М-Н МАЛИНОВКА....
Минск, Московский
700 р.
Требуется Администратор в хостел
Нужен администратор в хостел. Обязанности: Заселение гостей; Прием оплаты; Помощь горничной в перестилании кроватей, когда много выселений. Ведение групп в соцсетях. Можно без опыта Требования: аккур...
Брест
900 р.
Помощник повара
В мини-кафе в центре города Бреста (возле ЦУМа) требуется помощник повара. Направление блины. Опыт работы не обязателен. Бесплатное обучение. ЗП от 900р. Все подробности по номеру.
Брест
800 р.
Бармен-официант
В мини-кафе в центре города Бреста (возле ЦУМа) требуется бармен-официант. Все подробности по телефону.
Брест
Договорная
Требуется хозяюшка на Усадьбу
На усадьбу требуется женщина. Уборка, мытьё посуды- вообщем женские домашние хлопоты! Все вопросы по телефону! Рассмотрим вариант и подработок! Нам важно чт-пт-сб! Зарплата варьируется от банкетов! Ни...
Могилев
Договорная
Администратор-горничная в Корме, Чечерске
Требуется горничная в Корме, Чечерске. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов. Плавающ...
Гомельская, Корма
Договорная
Требуется администратор-горничная в г. Смолевичи
Требуется горничная в г. Смолевичи. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов Плавающий гр...
Минская, Смолевичи
Договорная
Требуется горничная-администратор в г. Жодино
Требуется горничная в г. Жодино. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов Плавающий графи...
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуются
Срочно требуется повар. Новое уютное кафе в центре города. Молодой дружный коллектив. Полный соцпакет. Удобный график работы.Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.Возможна подра...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Горничная для уборки квартир гостиничного типа
Требования к кандидату: Порядочность, аккуратность. Должностные обязанности: Уборка квартир гостиничного типа, смена белья, полотенец. Работа с 10 до 17.00 (в среднем). Один выходной в неделю - день н...
Минская, Минский район
1 400 р.
Администратор в апартаменты гостиничного типа
Работа 2 через 2 с 10.00 до 22.00 (возможны смены с 8.00 до 20.00 и с 9.00 до 21.00) Офис в центре города Официальное трудоустройство Обучение - 1-2 недели. Испытательный срок - 1 месяц. Обширная сист...
Минск, Центральный
1 300 р.
ПОВАР
МАМА ДОМА Минск Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, сменный график Возможна подработка: по выходным «МАМА ДОМА» - сеть ресторанов на фудкортах крупнейших торговых центров Беларуси. Ф...
Минск, Ленинский
1 300 р.
Вакансия
В Пекарню требуется ФОРМОВЩИК ТЕСТА, график разный : 5/2, 2/2, 3/3(на выбор). Пекарен несколько, поэтому звоните, подберем для вас удобный адрес.
Минск, Центральный
Договорная
Повар
В новое кафе в городе Борисове ищем повара восточной кухни с умением готовить самсу, плов, шашлык и другие блюда. Важно: умение работать с тандыром, желание обучаться. Официальное трудоустройство, по...
Минская, Борисов
900 р.
Горничная
Компания по сдаче апартаментов класса "Люкс" приглашает в свой дружный коллектив работоспособную/ого и ответственную/ого клининг-сотрудницу/сотрудника! Если Вы энергичны и дисциплинированны, пунктуаль...
Гродно
900 р.
В кафе требуется повар
Кафе приглашает на работу повара. Хороший коллектив, нет текучки кадров. График 2/2, режим работы с 7-30 до 15-30. З/П 900 руб на руки.
Могилев
1 000 р.
Работа
Повар- шаурмист. Желательно девушки возрастом от 19 до 40лет
Брест
Договорная
В закусочную на временную работу требуется бармен
Закусочной "Над Сожем" на временную работу требуется бармен. Мы, закусочная "Над Сожем", располагающаяся на ул. Трудовая 3 (троллейбусная остановка "Площадь Ленина"), ищем в свою команду бармена-про...
Гомель
5 р.
Повар на рождественские праздники
Работа на советской площади. Рождественская ярмарка. Повар . Фастфуд , горячие напитки
Гродно
650 р.
Клинер
Требуется КЛИНЕР График работы 2\2 График работы 5/2 Или для разовых подработок (подстраховка) Сфера: посуточная аренда квартир. Адреса квартир: ул. Кедышко ул. Калинина пр.Независимости ул. Широк...
Минск, Первомайский
800 р.
Горничная
Требуется горничная, занятость полная. Без вредных привычек. Только звонить.
Могилев
450 р.
Уборщица-мойщица посуды
Уборка помещений бара , прилегающей территории, мойка посуды.
Гомель
1 000 р.
Ищу бармена в бар в Жодино
Ищу бармена. Жодино. Только с опытом ср,чт, вс - с 18 до 02 пт, сб - с 18 до 04 Бармены работают как за станцией, так и в зале, мы работаем без официантов, чтобы бармены на прямую могли влиять на сво...
Минская, Жодино
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
Вакансии в других регионах
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев