Вакансии в Витебске
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
1 900 р.
Швеи
Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...
Витебск
110 р.
Работа,вахта.
Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО << Ренесанс СПБ>> Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...
Витебск
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
Договорная
Приглашаем на работу
В студию красоты приглашаем мастера-универсала. У нас нет текучки кадров- просто мастер уезжает жить в другой город. Коллектив дружный. Здание парикмахерской- отдельностоящее, рядом с проезжей частью,...
Витебск
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Нужен сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 200 р.
Повар
В кафе быстрого питания требуются повара Обязанности: Приготовление блюд согласно технологическим картам (шаурма, сэндвичи, хот-доги, бургеры, фритюр) Упаковка готовой продукции Заготовка и маркировка...
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...
Витебск
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.
Витебск
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!ставка 3300 Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ч...
Витебск
Договорная
Преподаватель курсов Сметное дело
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
1 500 р.
Мастер по обслуживанию окон и дверей
Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...
Витебск
900 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...
Витебск
4 999 р.
Требуется водитель категории «СЕ»
Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...
Витебск
Договорная
Логист
Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...
Витебск
Договорная
Автослесарь грузовые авто
Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...
Витебск
Договорная
Требуется водитель категории «СЕ»
Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.
Витебск
900 р.
В автомобильное ателье требуется администратор
Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...
Витебск
Договорная
Сварщик
На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...
Витебск
900 р.
Требуется Продавец бижутерии вакансия
Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...
Витебск
2 000 р.
Геодезист
ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...
Витебск
1 500 р.
Водитель Такси
Требуется водитель для работы в Яндекс Такси на автомобиле компании. ЗП 40%, ежедневные выплаты
Витебск
2 000 р.
Производитель общестроительных работ (прораб)
В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...
Витебск
900 р.
Подсобный рабочий
Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...
Витебск
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...
Витебск
Договорная
Требуется продавец.
Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)
Витебск
2 000 р.
Требуются подсобник разнорабочие
На сдачу строительного объекта требуются в город Вязьма, подсобники разнорабочие 3-4 человека, для уборки снега пагрузочные работы и так далее проезд питание организовано, смена 2000 рублей! Работа до...
Витебск
1 300 р.
Начальник участка спецтранспорта
В аэропорт Витебск требуется начальник участка спецтранспорта.
Витебск
Бесплатно
Монтаж Окон
Компания ЮНИ двери, ищет специалиста по монтажу окон ПВХ, с личным транспортом. Обязанности: Замер, доставка, монтаж ОКОН ПВХ.
Витебск
1 200 р.
Маляр-штукатур
Срочно! на объект в г. Витебск требуется маляр-штукатур. Официальное трудоустройство.
Витебск
1 200 р.
Водитель Яндекс такси
На работу Яндекс такси требуются водители. Работа на автомобилях таксопарка. Обязанности: •безопасная перевозка пассажиров •соблюдение правил дорожного движения Требования: •стаж вождения от 2-ух ...
Витебск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Витебск
Договорная
Требуется Заготовщик
Требуется заготовщик в пекарню Требования Поддержание чистоты Изготовление полуфабрикатов
Витебск
Договорная
Флорист - продавец в Витебск - салон ''Расцветай''
Ищем флориста на постоянную работу в салоне цветов "Расцветай" Витебск. ============== Зарплата - высокая!! ============== Место работы - Салон на Московском, 35 или Чкалова,21 +++ Ищем флориста с опы...
Витебск
2 000 р.
дорожный мастер (верхнедвинск)
Обязанности: организация и управление работами на объекте; организация производства дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими...
Витебск
Договорная
Работа в Яндекс Такси
Приглашаем для работы в Яндекс Такси: - гибкий график - обслуженные автомобили - дружный коллектив - достойная оплата труда (процент от выручки) - возможность роста в должности - официальное трудоустр...
Витебск
1 000 р.
Требуются водители для работы в такси
Нужны водители для работы в такси(яндекс ). На процент. 30% от грязной кассы за вычетом яндекса. Мойка и заправка за наш счёт. Возможен ежедневный расчёт. Аренды нету. Всё вопросы только а по телефону...
Витебск
2 000 р.
Плотник-бетонщик
ООО "Проф НК" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Заработная плата от 2000 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполненных работ.Строительные объекты по г.Витебску и...
Витебск
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь