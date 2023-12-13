Работа в торговле в Витебске
900 р.
Требуется Продавец бижутерии вакансия
Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...
Витебск
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...
Витебск
Договорная
Требуется продавец.
Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)
Витебск
Бесплатно
Монтаж Окон
Компания ЮНИ двери, ищет специалиста по монтажу окон ПВХ, с личным транспортом. Обязанности: Замер, доставка, монтаж ОКОН ПВХ.
Витебск
Договорная
Флорист - продавец в Витебск - салон ''Расцветай''
Ищем флориста на постоянную работу в салоне цветов "Расцветай" Витебск. ============== Зарплата - высокая!! ============== Место работы - Салон на Московском, 35 или Чкалова,21 +++ Ищем флориста с опы...
Витебск
800 р.
требуется продавец
требуется продавец в продовольственный магазин прилавочного типа.график 2/2.Санитарноя книжка обязательна. больничный и отпуск оплачивается
Витебск
Договорная
продавец обуви на полоцкий рынок
требуется продавец женской обуви на полоцкий рынок тел
Витебск
Договорная
Требуются: официанты, бармены, кухонные работники
К открытию нового лаундж-бара SOHO требуются в нашу дружную команду: официанты, бармены, кухонные работники. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Обучение и стажировка. Полный социальн...
Витебск
800 р.
Складской работник
Требуется складской работник. Ответственный.
Витебск
1 000 р.
Продавец продукты
В магазин Подьберезье (конечная Ольгово 2км) требуется продавец без вредных привычек,график работы 2/2 с 9-20,официальное оформление, санкнижка и опыт работы обязателен,зарплата 1000р.Все вопросы по т...
Витебск
800 р.
Менеджер
На постоянную работу требуется девушка от 22 до 30 лет на должность менеджера по продажам. От вас требуется коммуникабельность, активность, позитивность, пунктуальность, ответственность. Желание и у...
Витебск
1 000 р.
Продавец мобильных аксессуаров
Открыта вакансия продавца мобильных аксессуаров. Требования: девушка или парень от 18 до 35 лет, опыт работы или лёгкая обучаемость, коммуникабельность и пунктуальность. Мы предлагаем: работу в кома...
Витебск
Договорная
Требуется продавец
Требуется продавец в павильон Сад и огород (мужчин не беспокоить) на Центральный рынок Зарплата не менее минималки Без вредных привычек, официальное трудоустройство,возраст от 30 до 50! По остальным в...
Витебск
800 р.
ПВЗ Waildberis
Обязанности: Общение с клиентами Приём, выдача заказов. Поддержание порядка на рабочем месте Проведение инвентаризаций Требования: Пунктуальность Внимательность Ответственность Вежливость Условия: Гра...
Витебск
1 000 р.
Продавец Продавец-консультант Менеджер по продажам
В наш дружный коллектив требуются менеджеры по продажам! Работа в Витебске ------------------------------- 1) Обязанности: продажа корпусной мебели, составление дизайн-проектов кухонь, заключение дого...
Витебск
850 р.
Требуется продавец-консультант
Требования к сотруднику: Возраст от 17 лет -Проявление инициативы,готовность к обучению; -Ответственность; - Желание работать и зарабатывать! Обязанности: -Консультирование клиентов; -Заключение догов...
Витебск
900 р.
Требуется начинающий специалист
Требования к сотруднику: Возраст от 17 лет -Проявление инициативы,готовность к обучению; -Ответственность; - Желание работать и зарабатывать! Обязанности: -Консультирование клиентов; -Заключение догов...
Витебск
Договорная
Продавец-бариста
В организацию ООО "Карго-Вит Плюс" на постоянную работу требуется продавец-бариста. Условия работы: -график работы 2/2., -оплата труда 35р./день. Требования: - умение варить кофе или огромное желан...
Витебск
900 р.
продавец
Требуется продавец полный соц пакет, график работы 2 через 2, зп от 900р. Все вопросы по телефону. На сообщения не отвечаем
Витебск
800 р.
Сотрудник
Требуется сотрудник для приема заказов и приготовления роллов если не доступен пишите прямо сюда при необходимости всему обучим
Витебск
2 000 р.
вакансия агента по операциям с недвижимостью
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам В крупнейшую сеть агенств недвижимости требуется специалист по операциям с не...
Витебск
800 р.
ПРОДАВЕЦ
Требуется продавец продовольственных товаров в небольшой продовольственный магазин. район Короткевича(Билево) режим работы с 09. 00до 21.00. 2/2 зп на руки от 800 руб
Витебск
Договорная
Бухгалтер розница
Требуется бухгалтер. Розница 2 магазина. Учёт тмц, касса, банк. Полный учёт кроме налогов
Витебск
750 р.
Повар приготовления шаурмы
Требуется повар-кассир по продаже шаурмы и кофе ищем девушку или парня от 18 до 35 лет задачи: Приготовление заготовок для шаурмы и самой шаурмы общаться с клиентами, брать и отдавать заказы, готови...
Витебск
750 р.
Требуется продавец-консультант в ТЦ
В магазин по продаже освещения (лампы, светильники, люстры) на постоянную основу требуется продавец. График работы с 10.00-20.00 выходные дни по графику (по договоренности) Опыт работы не обязателен, ...
Витебск
Договорная
Продавец на 2-3 дня в неделю
В ТРЦ ТРИО на постоянную основу требуется продавец. Рабочие дни 2-3 раза в неделю по графику, обговаривается индивидуально и составляется на каждый месяц. Время работы с 10.00-21.00 Продажа подарочной...
Витебск
Договорная
требуется продавец
В мини-кафе "Хутка-Смачна" требуется продавец. Режим работы сутки через трое. Зарплата 7% от выручки. Санитарная книжка обязательно. По всем вопросам звонить в рабочее время с 10:00 до 16:00. Сообщени...
Витебск
800 р.
Товаровед
Звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00 Высшее образование
Витебск
800 р.
Продавец в продуктовый магазин
В продуктовый магазин (Билево - ул. Богатырева) требуется продавец-кассир, только с опытом работы. График сменный. Требования к кандидату: Хорошие коммуникативные навыки Внимательность Ответственност...
Витебск
Договорная
Продавец в магазин семян
Подробности по телефону.
Витебск
850 р.
Продавец
В продовольственный магазин требуется продавец - кассир: Обязанности: * Выкладка товара * Контроль качества и срока годности реализуемой продукции * Порядок в отделе * Расчет покупателей Условия: * По...
Витебск
1 500 р.
Менеджер по продажам промышленного оборудования
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...
Витебск
Договорная
Продавец на Полоцкий рынок
Требуется продавец на Полоцкий рынок. Общительная, энергичная, аккуратная, честная, пунктуальная девушка, женщина до 45 лет. С хорошей памятью и желанием работать. Без проблем с алкоголем. Рабочий де...
Витебск
1 000 р.
Помощник менеджера по продажам
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный сотрудник на вакансию Помощник менеджера по продажам. Основные должностные обязанности: - размещение объявлений на разл...
Витебск
Договорная
Приемщик заказов в ювелирную мастерскую
ОАО "Витрембыт" приглашает на работу приемщика заказов ювелирных изделий. прием заказов, ведение документации
Витебск
1 000 р.
кладовщик грузчик
на склад строительных материалов требуется кладовщик грузчик. Все вопросы по телефону
Витебск
Договорная
Продавец
На новый объект предприятию требуются коммуникабельные и общительные парни, девушки до 40 лет, (девушки без маленьких детей). Так же подходят студенты только заочники, инвалиды 2-3 рабочей группы и д...
Витебск
Договорная
Сотрудник для продажи цветов
Собирая дружную команду мы ищем девушку, которая порядочная, доброжелателя, коммуникабельная и действительно ей будет интересна работа. Просьба с вредными привычками не беспокоить ! Все вопросы по раб...
Витебск
900 р.
Кассир
В развивающуюся сеть мобильных кафе быстрого питания требуются кассиры Обязанности: - Общение с гостями заведения - Приём и выдача заказов - Приготовление чая/кофе/мороженого - Поддержание чистоты и ...
Витебск
1 000 р.
Менеджер по продажам
В наш дружный коллектив требуются менеджеры по продажам! Работа в Витебске ------------------------------- 1) Обязанности: продажа корпусной мебели, составление дизайн-проектов кухонь, заключение дого...
Витебск
950 р.
Продавец
В небольшой продовольственный магазин требуется продавец, работа через прилавок, 2/2, з/п от 950р на руки. На все интересующие вопросы ответим по телефону. На сайте не сидим так что сообщения читаются...
Витебск
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный