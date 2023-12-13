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Работа в строительстве, ремонте в Витебске

Работа,вахта.

110 р.

Работа,вахта.

Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО &lt;&lt; Ренесанс СПБ&gt;&gt; Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...

Витебск

Преподаватель курсов Сметное дело

Договорная

Преподаватель курсов Сметное дело

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...

Витебск

Мастер по обслуживанию окон и дверей

1 500 р.

Мастер по обслуживанию окон и дверей

Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...

Витебск

Сварщик

Договорная

Сварщик

На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...

Витебск

Геодезист

2 000 р.

Геодезист

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Производитель общестроительных работ (прораб)

2 000 р.

Производитель общестроительных работ (прораб)

В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуются подсобник разнорабочие

2 000 р.

Требуются подсобник разнорабочие

На сдачу строительного объекта требуются в город Вязьма, подсобники разнорабочие 3-4 человека, для уборки снега пагрузочные работы и так далее проезд питание организовано, смена 2000 рублей! Работа до...

Витебск

1 200 р.

Маляр-штукатур

Срочно! на объект в г. Витебск требуется маляр-штукатур. Официальное трудоустройство.

Витебск

дорожный мастер (верхнедвинск)

2 000 р.

дорожный мастер (верхнедвинск)

Обязанности: организация и управление работами на объекте; организация производства дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Плотник-бетонщик

2 000 р.

Плотник-бетонщик

ООО "Проф НК" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Заработная плата от 2000 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполненных работ.Строительные объекты по г.Витебску и...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебск

800 р.

Требуются разнорабочие, строительство.

Требуются подсобные рабочие. Оплата 800 на руки. Официальное оформление.

Витебск

Витебск. Отделочник-Универсал в команду

2 000 р.

Витебск. Отделочник-Универсал в команду

Занимаемся ремонтом квартир только в Витебске . Работаем 6 дней в неделю с 9-18 . Ищем универсального специалиста Оплата 1500 руб в месяц на руки + премиальные за хорошо проделанную работу . Всю инф...

Витебск

Каменщик, бригада каменщиков

2 500 р.

Каменщик, бригада каменщиков

ООО "Проф НК" приглашает на работу каменщиков. Бригады и индивидуальные предприниматели приветствуются. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполне...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Машинист экскаватора-погрузчика

2 000 р.

Машинист экскаватора-погрузчика

ООО "Проф НК" приглашает в свою команду машиниста экскаватора-погрузчика. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется Отделочник универсал

Договорная

Требуется Отделочник универсал

В дружный коллектив на постоянную основу требуется отделочник УНИВЕРСАЛ до 45 лет!!!(не подсобник,не алкаш,не делетант)Предлагаем работу в Витебске. Своевремeнную оплату труда,уважительное отношение в...

Витебск

Требуются фасадчики

2 500 р.

Требуются фасадчики

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу фасадчиков по устройству мокрого фасада. Работы с люльки. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего к...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Кровельщики

2 500 р.

Кровельщики

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу кровельщиков. Бригады, а также индивидуальные предприниматели приветствуются. ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ п...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист

1 500 р.

Тракторист

ООО "Проф НК" приглашает в свою команду тракториста. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Дорожный рабочий

2 000 р.

Дорожный рабочий

ООО "Проф НК" приглашает на работу дорожных рабочих. Заработная плата от 2000 рублей. Бригады приветствуются. Строительные объекты по г.Витебску и Витебской области. Трудоустройство официальное. Резюм...

Витебск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются рабочие строительных специальностей

Государственному строительному предприятию на постоянную работу требуются: монтажники, плотники, бетонщики, каменщики. Оплата труда высокая. Гарантии, предусмотренные законодательством. Командировок н...

Витебск

1 200 р.

Требуется рабочий

Присоединяйтесь к команде профессиональных монтажников натяжных потолков. Наша компания проводит набор монтажников натяжных потолков, готовых начать работу с нулевыми знаниями и умениями! Мы ищем вежл...

Витебск

150 р.

Требуется каменщик

Требуется каменщик. Для выполнения профессиональной задачи. Нужно выложить из б/у кирпича короб 1м х 1м х 2.2 м.

Витебск

Договорная

Водитель фронтального погрузчика

Предприятию требуется водитель фронтального погрузчика АМКОДОР 342С4 . Оплата сдельно-премиальная. г. Витебск.

Витебск

900 р.

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий.

Витебск

Договорная

Инженер ПТО

В строительную организацию требуется инженер ПТО.

Витебск

Договорная

механик

требуется, механик, главный механик: - обслуживание строительной техники, грузовых и легковых машин - ведение соответствующей документации - работа с подчиненными (требовательность) - ответственность....

Витебск

Отделочники

1 200 р.

Отделочники

Требуются отлелочники. Официальной трудоустройство. От 1200,00 на руки

Витебск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебск

Монтер пути

1 500 р.

Монтер пути

Требуется монтер пути. Возможно обучение профессии на производстве. З/п сдельная, зависит от разряда и стажа работы на предприятии от 700 до 2000

Витебск

Требуются профессиональные отделочники

Договорная

Требуются профессиональные отделочники

Требуются профессиональные отделочники (шпатлевка,) в элитном доме в Москве. Потолки из гипсокартона (заделка стыков + стеклохолст + финиш ) Стены ( стартовый слой уже готов + стеклохолст + финиш) Кр...

Витебск

машинист бульдозера

Договорная

машинист бульдозера

на постоянную работу требуется машинист бульдозера на импортную спецтехники, 6 разряда. Вопросы по телефону

Витебск

Машинист экскаватора

Договорная

Машинист экскаватора

на частное предприятие требуется машинист экскаватора на импортную спецтехнику, оплата по часовая, все вопросы по телефону.

Витебск

Договорная

Требуются отделочники

Требуются отделочники-универсалы, плиточники, специалисты по гипсокартону и вагонке. Работа в Витебске и Витебской области. Цена договорная.

Витебск

Договорная

Мастер на буровую

Мастер на буровую с опытом бурения фильтровых и бесфильтровых скважин. Категория С приветствуется Работа на следующий сезон!!!

Витебск

Договорная

Срочно требуются отделочники, подсобные рабочие

Для работы на объектах г. Витебска требуются отделочники: маляры, штукатуры , облицовщики-плиточники, плотники, подсобные рабочие. Зарплата сдельная, от 1200.

Витебск

Разнорабочие . От 1 000 руб.

1 500 р.

Разнорабочие . От 1 000 руб.

Требуются разнорабочие. Опыт в строительстве приветствуется. Объекты в Витебске и районе. Пьющие - мимо.

Витебск

Требуется Сантехник

Договорная

Требуется Сантехник

Компания SGM.BY по городу Витебску, Приглашает сантехников к перспективному и долгосрочному сотрудничеству, на выгодных условиях.Требование к кандидатам:Регистрация ИП или самозанятый, честность,целеу...

Витебск

Кровельщики

Договорная

Кровельщики

На постоянную работу требуется кровельщик с опытом работы от 2х лет для выполнения ремонтных и монтажных кровельных работ на объектах Витебска. Работа по графику 5/2 с 8 до 17, с 13 до 14 обед. ЗП по ...

Витебск

Договорная

Плиточник

На постоянную работу требуется плиточник с опытом работы от 2х лет для выполнения ремонтных работ на объектах Витебска. Работа по графику 5/2 с 8 до 17, с 13 до 14 обед. ЗП по результатам собеседовани...

Витебск

Гипсокартонщик (специалист по гипсокартону)

Договорная

Гипсокартонщик (специалист по гипсокартону)

На постоянную работу требуется гипсокартонщик с опытом работы от 2х лет для выполнения ремонтных и монтажных работ на объектах Витебска. Работа по графику 5/2 с 8 до 17, с 13 до 14 обед. ЗП по результ...

Витебск

Маляр-штукатур

Договорная

Маляр-штукатур

На постоянную работу требуется маляр-штукатур с опытом работы от 2х лет для выполнения работ на объектах Витебска. Работа по графику 5/2 с 8 до 17, с 13 до 14 обед. ЗП по результатам собеседования. Зв...

Витебск

Плотники

Договорная

Плотники

На постоянную работу требуется плотник с опытом работы от 2х лет для выполнения работ на объектах Витебска. Работа по графику 5/2 с 8 до 17, с 13 до 14 обед. ЗП по результатам собеседования. Звонить в...

Витебск

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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