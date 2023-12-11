Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный